FESFUT confirma a Hugo Pérez como nuevo DT de la Azul y Blanco tras salida de Carlos de los Cobos

Florentino Pérez ve muy poco probable que el Real Madrid haga los fichajes Galácticos. Entre ellos el de Kylian Mbappé, un delantero por el que sueña la afición blanca.

“Es imposible que haya grandes fichajes si el dinero no fluye. No nos han dejado decir ni qué es la solidaridad. Vamos a seguir trabajando en esta Superliga”, aclaró el presidente del Real Madrid en El Larguero, de la Cadena SER.

La filosofía del club blanco ha sido, a lo largo de su historia, tener a los mejores jugadores de fútbol y la situación económica podría frenar esto, dijo con preocupación Pérez.

“Si Mbappé no viene este año nadie se va a pegar un tiro. Si las cosas no pasan, es porque no se pueden hacer. Creo que los socios están contentos con mi trabajo”, dejó al aire el mandamás blanco.

Situación difícil con Sergio Ramos

Unas de cal y otras de arena. Florentino y toda su directiva no paran, empiezan a trabajar en el futuro de la plantilla. Luka Modric está en buena posición para seguir, mientras la situación de Ramos se complica por el tema de la pandemia e ingresos del club.

“Con Modric ya hay un acuerdo de renovación. No es el mismo caso de Sergio Ramos. Le quiero como si fuera mi hijo. Él sabe cómo está la situación”, reconoció.

“Estamos cerrando esta temporada y pedimos a los jugadores un esfuerzo. Yo los quiero a todos. Yo fiché a Ramos en el 2015. Dependerá de la situación del club, habrá que vender algún jugador… Se lo que es encontrarme un club en el año 2000 en una situación muy mala”, agregó.

Entiende que para hacer números debe vender a algún jugador y renovar ciertas cosas en el plantel.

“Tenemos a los mejores jugadores del mundo. La defensa es muy buena y ha durado mucho. El centro del campo es todo un ejemplo. Habrá que renovar la plantilla pero no hacer una revolución”, cerró el presidente blanco.