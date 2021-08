El FC Barcelona retira imagen de Messi de la fachada del Camp Nou

Lionel Messi parece no resignarse a que su ciclo en el Barcelona. Prueba de ello es que, horas después de la emotiva conferencia de prensa en la que anunció salida del club, hizo un sentido posteo en las redes sociales para despedirse una vez más de los fanáticos del equipo y para dejarles una promesa de regreso de cara al futuro.

Visiblemente conmocionado, el rosarino le dijo adiós al club que lo cobijó hace 21 años y al cual supo llevar a lo más alto. Su futuro aún es una incógnita (todo indica que seguirá su carrera en el PSG de Francia), pero lo que es seguro es que el vínculo entre el argentino y la entidad Blaugrana perdurará por siempre.

“Me hubiera gustado irme de otra manera aunque supongo que nunca una despedida puede ser algo lindo… Me habría encantado seguir acá, lo hice todo con ese objetivo y al final no se dio”, escribió Leo en su cuenta de Instagram.

Luego, agregó: “Solo tengo palabras de agradecimiento para todos los que me acompañaron en tantos años en el club. Y para nuestra afición, que me dieron todo su cariño y que intenté devolvérselo dando yo también todo por esta camiseta. Me voy pero no es un adiós, solo un hasta luego. Visca el Barça!!!”.

Ese mensaje fue una continuidad de lo que Messi ya había expresado en la conferencia de prensa. En el evento que se celebró en el Auditori 1899 del Camp Nou, el rosarino no solo dejó en claro que su idea no era irse del club, sino que también manifestó sus ganas de regresar dentro de algún tiempo.

“El año pasado después del lío del burofax tenía dudas, pero este año estaba convencido de querer quedarme acá para seguir ganando cosas y continuar con la vida maravillosa que tenemos en Barcelona”, sostuvo. Y, en ese sentido, señaló: “Llegué siendo muy chiquito, con 13 años, y después de tantos años me voy con una esposa y mis tres hijos catalanes-argentinos. Le prometí a ellos que vamos a volver, pero me voy muy agradecido con toda la gente del club, porque tiene unos muy lindos valores”.

Ahora ya es tiempo de pensar en el futuro. El astro argentino viajaría esta mismo domingo hacia París para analizar los detalles de su futuro contrato con el Paris Saint Germain. Según la prensa deportiva de Francia, “Messi es esperado este domingo por la noche en París”. El titular que anunció el prestigioso diario L’Equipe alimenta la hipótesis que vincula al rosarino con la potencia de la Ciudad de las Luces.

Cerca de las 19 de Cataluña el delantero abordará un vuelo privado acompañado de otras 13 personas (entre familiares, amigos y allegados) y se estima que aterrizará a las 20:30 en Le Bourget, para luego reunirse con las autoridades de la entidad francesa. De llegar a un acuerdo, la presentación podría realizarse el próximo martes en la mismísima Torre Eiffel.