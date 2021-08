VIDEO | Messi ya aterrizó en París y el PSG publicó el video previo a su anuncio

Medios internacionales confirman que el astro argentino Lionel Messi admitió esta mañana de domingo la inesperada noticia de su salida de Barcelona lo mantiene “bloqueado, con mucha tristeza” y acerca de su futuro adelantó que París Saint Germain de Francia “es una posibilidad”.

La máxima leyenda del club catalán aseguró que “estaba convencido de que iba a seguir en Barcelona”, un deseo que compartía junto a su familia, pero lamentó que no se haya podido concretar «por un tema de Liga».

Messi ofreció una conferencia de prensa en el auditorio del Camp Nou al que ingresó quebrado emocionalmente, ante la vista de su esposa Antonela Roccuzzo, sus tres hijos, el presidente Joan Laporta, el plantel profesional y la prensa local e internacional

Messi dijo que “en estos días estuve pensando qué iba a decir y la verdad es que no me sale nada. Estoy bloqueado. Es muy difícil para mí, después de pasar toda mi vida acá, no estaba preparado para esto”.

“El año pasado, cuando se armó todo el lío del burofax, dije que no quería seguir, pero ahora sí quería. Nunca mentí. Estaba convencido de que iba a seguir en Barcelona, que era lo que deseábamos con toda mi familia», aseguró.

Parte de su conmovedor discurso.

“No sé si voy a poder hablar en este último día. Estuve pensando y dándole vueltas a ver qué iba a decir y la verdad es que no me salí nada, porque estuve bloqueado como lo estoy ahora. Es muy difícil para mí, después de haber tenido toda una vida acá”.

“Llegué siendo muy chiquito, con 13 años, y después de tantos años me voy con una esposa y mis tres hijos catalanes-argentinos. Le prometí a ellos que vamos a volver, pero me voy muy agradecido con toda la gente del club, porque tiene unos muy lindos valores”.

“Siempre traté de moverme con humildad y respeto, que son los valores de esta casa. Espero que me recuerden así. Pasé muchas cosas hermosas y malas. Eso me hizo crecer como jugador y como persona. Di todo por esta camiseta y me voy más que conforme”.

“Me hubiese gustado despedirme de otra manera. Nunca me imaginé irme, pero me hubiera gustado despedirme con gente, jugando y con el aliento. En el último tiempo los extrañé mucho. Ya va más de un año y medio que no puedo festejar un gol con los hinchas”.