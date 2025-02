VIDEO | «Shrek 5» muestra sus primeras imágenes y anuncia a Zendaya como su nueva integrante

Las primeras imágenes de «Shrek 5» fueron lanzadas oficialmente este jueves, confirmando oficialmente el regreso de los protagonistas originales y sumando a la joven estrella del cine Zendaya al elenco para esta nueva entrega.

Las primeras imágenes muestran a Shrek y Burro frente al espejo mágico observando variantes de Shrek y, de pronto, se suman Fionna, Pinoccho y la hija de Shrek, Felicia, quien se incorpora como nuevo personaje principal para esta quinta parte.

Far, Far Away’s finest are coming. pic.twitter.com/7qn8FNIBT6

— Shrek (@Shrek) February 27, 2025