VIDEO | Lady Gaga recibe un golpe en la cabeza con un objeto durante un concierto

Lada Gaga fue golpeada en la cabeza por un osito de peluche volador durante un espectáculo en Toronto, Canadá, que formó parte de su gira ‘Chromatica Ball’, pero ella ignoró el hecho y continuó actuando como una verdadera profesional.

La cantante se encontraba interpretando “Hold My Hand” cuando de pronto un asistente a su concierto le lanzó a la cara un muñeco.

Afortunadamente, la artista de nombre real Stefani Joanne Angelina Germanotta, no pareció lastimarse, pero en redes sociales, donde circuló la grabación de este momento, muchos ​​se apresuraron a señalar que el objeto parecía ser un juguete de peluche del famoso personaje mexicano, ‘Dr. Simi’.

Los fans dijeron que arrojar estos muñecos al escenario se ha convertido en una tradición tácita de conciertos en los últimos años en México como una forma de conectar con los artistas.

“Es una tradición mexicana reciente arrojar un peluche del ‘Dr. Simi’ al escenario como regalo, estoy bastante seguro de que no le estaban apuntando a la cara, lo siento Gaga, estaban tratando de mostrar algo de amor”, tuiteó un internauta.

Sin embargo, como era de esperarse, la hazaña dividió opiniones entre los usuarios de internet, pues algunos abogaron por la diversión de arrojar el peluche, mientras que otros señalaron la importancia de darse cuenta de que los objetos arrojados pueden lesionar gravemente a un artista o hacer que se caiga.

Por otra parte, LADY Gaga confirmó la semana pasada su participación en la secuela de «Joker junto a Joaquin Phoenix. En la cinta que lleva por título ‘Joker: Folie à Deux’, Gaga dará vida a Harley Quinn y se estrenará en cines el 4 de octubre de 2024.

