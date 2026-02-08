Nacionales
Shakira elogió mural de TNT previo a su concierto en El Salvador
Anoche, Shakira, antes de iniciar su primer concierto en El Salvador como parte de su residencia centroamericana y a pocas horas de inaugurar esta serie de presentaciones, compartió en sus historias de Instagram el mural que el talentoso artista salvadoreño TNT le dedicó.
La colombiana no solo difundió la imagen de la obra, sino que también destacó que fue realizada con “puro talento salvadoreño”. Además, calificó el mural como un “homenaje” y lo describió como “espectacular”.
“¡Gracias por este homenaje, me lo guardo en el corazón! Puro talento salvadoreño. ¡Espectacular!”, escribió Shakira en una de sus historias.
Hasta el momento, el artista salvadoreño no se pronunció tras la reacción de la cantante; sin embargo, días antes, mientras elaboraba la obra, comentó que sería un gran reconocimiento que la colombiana llegara a conocer su trabajo.
Tras la publicación de Shakira, decenas de personas elogiaron el mural y el trabajo de TNT, un artista salvadoreño con varios años de trayectoria, cuyo talento ha sido expuesto en distintos departamentos del país y también a nivel internacional.
Nacionales
Mujer muere y hombre resulta gravemente lesionado en accidente de motocicleta en Sonsonate
Una mujer perdió la vida y un hombre resultó gravemente lesionado tras un fuerte siniestro vial registrado durante la madrugada de este domingo en el departamento de Sonsonate.
De acuerdo con información proporcionada por Comandos de Salvamento (CS), seccional Sonsonate, ambas personas se desplazaban a bordo de una motocicleta cuando ocurrió el accidente.
El hecho se registró sobre la carretera que de Acajutla conduce hacia Sonsonate, a la altura de PROACES, en el municipio de Sonsonate Centro.
Los socorristas detallaron que el hombre fue identificado como Joel, de 39 años, quien presentaba múltiples lesiones en todo el cuerpo, por lo que fue catalogado como politraumatizado. En tanto, la mujer no pudo ser identificada y falleció en el lugar del accidente.
Comandos de Salvamento informó que, según el reporte preliminar, los ocupantes de la motocicleta habrían perdido el control del vehículo y se conducían sin casco al momento del siniestro.
Jetset
El Salvador vive un momento histórico con Shakira
Shakira se presentó anoche en El Salvador con el concierto más importan te en la historia del país, celebrado en el estadio Jorge «Mágico» González, en San Salvador, y abrazada por una impresionante asistencia de público.
Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, la gira latina más taquillera de una artista femenina en la historia de la industria de la música y por la que la colombiana recibió recientemente el premio «Global Touring Icon», de Billboard, arrancó con un récord en asistencias y ventas.
Con un marco sin precedentes de público, la artista colombiana presentó el primero de cinco shows que realizará en San Salvador este febrero.
Durante más de dos horas, la barranquillera hizo vibrar a la multitud con un repertorio que recorrió todas las etapas de su carrera.
Desde éxitos más nuevos como «Te felicito» y «Suerte», hasta los himnos que generaciones enteras esperaban escuchar, como «Las de la intuición», «Antología» y «Día de ene ro», Shakira complació a sus fans con una puesta en escena arrolladora y un recorrido emocional por su trayectoria, logrando una conexión única con el público salvadoreño e internacional.
Un imponente despliegue de tecnología, luces y producción convirtió la noche del sábado en una experiencia inolvidable para las más de 30,000 personas que llenaron el Mágico González, y que llegaron desde el territorio salvadoreño, las demás naciones centroamericanas y otras naciones del mundo.
«Hoy comienza por fin nuestra residencia en Centroamérica y esta no che es el primer show de nuestra gira 2026. Un abrazo a los que han venido de muchos países para estar juntos», dijo la cantante colombiana al saludar al público asistente al concierto.
«No hay mejor encuentro que el de una lobita con su manada centroamericana. Esta noche, y siempre, somos uno», añadió.
Nacionales
Tres jóvenes de San Salvador sobresalen en la prueba AVANZO
Daniel Amaya, del Complejo Educativo República del Perú; Horus Molina, del Complejo Educativo República Oriental del Uruguay; y William Benítez, del Instituto Nacional Albert Camus, son los tres estudiantes del departamento de San Salvador que obtuvieron la mayor puntuación en la prueba AVANZO en 2025.
La mayor puntuación en este departamento fue 9.8 y la obtuvo Daniel Amaya, de 18 años, quien tiene un espíritu autodidacta y grandes deseos de convertirse en desarrollador de software.
«Por más que pasen los días, no me lo termino de creer porque sí esperaba una nota buena, siempre he llevado un buen récord académico; sin embargo, quedar en el top 3 a escala departa mental es algo que no me imaginaba», comentó.
Después de recibir esta calificación, Amaya aplicará a una beca el próximo año en el programa Key Excellence, pues su sueño es estudiar una ingenie ría en Key Institute. Mientras tanto, contó que está estudiando por su cuenta un curso en Platzi, una plataforma digital y gratuita que el Gobierno ha puesto a disposición de todos los salvadoreños.
Por su parte, Horus Molina y William Benítez tuvieron una puntuación de 9.7 en la prueba AVANZO, lo que también les llenó de emoción y motivación para perseverar en el área académica.
Horus comentó que su intención al sacar buena nota es facilitar su ingreso a la Universidad de El Salvador (UES), pero también apli car a una beca en el extranjero para estudiar Ingeniería en Ciencias de la Computación.
Para William, la prueba representó un desafío que requirió no solo repasos en meses previos, sino haber llevado un récord académico sólido desde la educación básica.
«Me parece superbién que se haga esta prueba porque ahora, con todo esto de la inteligencia artificial, como que no se suele prestar mucha atención a las cosas y solo se dice: “Ah, esto lo hago con inteligencia artificial y listo”. Entonces me parece una buena opción para que vean en qué estados van todos los jóvenes a la universidad», comentó.
El sueño de Benítez es convertirse en licenciado en Psicología, por lo que este año comenzará sus estudios en la UES.