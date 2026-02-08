Shakira elogió mural de TNT previo a su concierto en El Salvador

Daniel Amaya, del Complejo Educativo República del Perú; Horus Molina, del Complejo Educativo República Oriental del Uruguay; y William Benítez, del Instituto Nacional Albert Camus, son los tres estudiantes del departamento de San Salvador que obtuvieron la mayor puntuación en la prueba AVANZO en 2025.

La mayor puntuación en este departamento fue 9.8 y la obtuvo Daniel Amaya, de 18 años, quien tiene un espíritu autodidacta y grandes deseos de convertirse en desarrollador de software.

«Por más que pasen los días, no me lo termino de creer porque sí esperaba una nota buena, siempre he llevado un buen récord académico; sin embargo, quedar en el top 3 a escala departa mental es algo que no me imaginaba», comentó.

Después de recibir esta calificación, Amaya aplicará a una beca el próximo año en el programa Key Excellence, pues su sueño es estudiar una ingenie ría en Key Institute. Mientras tanto, contó que está estudiando por su cuenta un curso en Platzi, una plataforma digital y gratuita que el Gobierno ha puesto a disposición de todos los salvadoreños.

Por su parte, Horus Molina y William Benítez tuvieron una puntuación de 9.7 en la prueba AVANZO, lo que también les llenó de emoción y motivación para perseverar en el área académica.

Horus comentó que su intención al sacar buena nota es facilitar su ingreso a la Universidad de El Salvador (UES), pero también apli car a una beca en el extranjero para estudiar Ingeniería en Ciencias de la Computación.

Para William, la prueba representó un desafío que requirió no solo repasos en meses previos, sino haber llevado un récord académico sólido desde la educación básica.

«Me parece superbién que se haga esta prueba porque ahora, con todo esto de la inteligencia artificial, como que no se suele prestar mucha atención a las cosas y solo se dice: “Ah, esto lo hago con inteligencia artificial y listo”. Entonces me parece una buena opción para que vean en qué estados van todos los jóvenes a la universidad», comentó.

El sueño de Benítez es convertirse en licenciado en Psicología, por lo que este año comenzará sus estudios en la UES.

