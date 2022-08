Kevin Federline, ex de Britney Spears, filtra videos de la cantante “peleando” con sus hijos

Este miércoles, 10 de agosto, por la noche, Kevin Ferderline compartió en redes sociales videos que mostraban a Britney Spears gritándole a sus dos hijos, que en ese momento tenían 11 y 12 años.

Junto con las imágenes filmadas en secreto, Kevin escribió: “No puedo sentarme y dejar que mis hijos sean acusados ​​de esta manera después de lo que han pasado. Por mucho que nos duela, decidimos como familia publicar estos videos que los niños tomaron cuando tenían 11 y 12 años. Esto ni siquiera es lo peor. Las mentiras tienen que parar. Espero que nuestros hijos crezcan para ser mejores que esto”.

Y si bien la publicación que hizo Federline en su perfil de Instagram desapareció tras las críticas que comenzó a recibir, no se salvó de que otros se encargaran de recopilar los clips y quedaran navegando por todo internet.

En el primer video, se escucha a Spears defendiendo su derecho a entrar a su habitación: “Esta es mi casa. Si quiero entrar aquí… Será mejor que empiecen a respetarme. ¿Estamos claros?”.

“Todos ustedes deben comenzar a tratarme como una mujer que vale la pena. Soy una mujer, ¿de acuerdo? Sean amables conmigo. ¿Entendido?”, añade la princesa del pop.

El segundo clip mostraba a Britney y sus hijos en un viaje en automóvil, durante el cual se le mostró nuevamente discutiendo con su hijo mayor por aparentemente andar descalzo.

“¿Has perdido la maldita cabeza?. Me importa, pero estoy en shock contigo, y no sé qué hacer. Y te tengo miedo porque eres raro, porque estás pasando por la pubertad. No sé qué decir. Pero me importa más de lo que crees. Tu pequeño cuerpo no puede soportar todo eso. Es como si a veces ni siquiera supiera qué decirte”, le dijo la cantante.

Fue cuando, de inmediato, ​​los fans de Spears arremetieron contra Kevin diciendo que los videos solo muestran que Britney estaba tratando de criar a sus hijos estableciendo reglas y límites.

Por otra parte, el exmarido de Britney también habló recientemente sobre la relación de la cantante con sus hijos en una entrevista y se sinceró sobre sus reveladoras publicaciones en las redes sociales afirmando que a sus hijos adolescentes les debe resultar difícil lidiar con esto.

“Me entristece escuchar que mi exesposo ha decidido hablar sobre la relación entre mis hijos y yo. Como todos sabemos, criar hijos adolescentes nunca es fácil para nadie. Me preocupa el hecho de que la razón se base en mi Instagram”, fue como Britney Spears reaccionó.

