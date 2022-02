VIDEO | Christian Nodal canta que no puede olvidar al amor de su vida, Belinda

Christian Nodal estrenó “Ya no somos ni seremos” a pocos días de haber terminado su relación sentimental con Belinda.

El cantante de música mexicana ha conseguido casi cinco millones de reproducciones del tema en su canal de YouTube en tan solo un día.

En el tema Christian Nodal suelta algunas frases que podrían fácilmente estar dedicadas a Belinda, con quien se había comprometido en matrimonio el 25 de mayo del 2021 y cuya boda se esperaba concretar este año.

“Ya no somos ni seremos” inicia de la siguiente manera:

“Quise mi piel llenarla de tatuajes. Pa’ cubrir los besos que dejaste. Puedo ocultar la historia que vivimos. Pero no puedo borrarte”, esta letra podría relacionarse con los tatuajes en honor a Belinda que el cantante se ha hecho en su cuerpo.

Más adelante, continúa: “Dicen que el tiempo va a curarlo todo. Y sé que es mentira. Es imposible que pueda olvidar. Al amor de mi vida. Ni tomando como loco. Ni con otro amor tampoco”, canta Nodal.

Además, en el tema el artista también resalta al final: “Y ahora me toca aceptarlo. Aunque me cueste tanto hacerlo. Que ya no somos, ni seremos”.

El anuncio de la canción y la publicación de esta misma junto a su video musical se dio después de haber anunciado la separación de la cantante y actriz.

Mucho se ha rumorado de la razón de la separación de ambos artistas.

Luego de que Nodal se pronunciara y días después lo hiciera la mima Belinda el cantante mexicano decidió eliminar todas las publicaciones de su cuenta de Instragram y tan sólo dejó una fotografía de uno de sus personajes de caricaturas favoritos: Speedy González, “el ratón más veloz de todo México”, que fue originalmente publicada el 17 de septiembre del año 2018.

Mientras Nodal y este tema musical de despecho se mantienen consiguiendo reproducciones, se espera que la carrera como actriz de Belinda tenga un nuevo aire cuando se estrene «Bienvenidos a Edén», la serie para Netflix con la que “princesa del pop latino” volverá a la pantalla.

Durante los rumores que rodearon a la pareja, Belinda presumió en sus redes sociales una imagen de su próximo trabajo actoral y sus fanáticos le manifestaron todo el deseo de verla pronto y le desearon muchos éxitos en esta nueva etapa laboral de su vida.

Por: Diario NY.