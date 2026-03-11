Talento salvadoreño compartió con Álex Ubago

El cantautor colombiano Juanes presentó su nuevo álbum «JuanesTeban», su duodécima producción discográfica, con la que explora distintas facetas de su identidad musical y personal. El proyecto llega tras el lanzamiento de «Vida Cotidiana» en 2023 y marca una etapa más luminosa y festiva en su carrera artística.

El artista explicó que con este nuevo trabajo buscó recuperar la alegría y el ritmo de la música latinoamericana. «Quise buscar un poco más de luz y alegría. Deseaba volver al baile y la cumbia; esa parte tan latinoamericana, la raíz del folclor», señaló el cantante durante la presentación del disco.

«JuanesTeban» es un álbum conceptual que gira en torno a la dualidad. En él, el músico plantea dos caras de su personalidad artística: Juanes, el cantante reconocido mundialmente, y Teban, su alter ego, que representa su lado más introspectivo y emocional.

La producción incluye 16 canciones que combinan distintos estilos musicales. Entre ellas destacan «Una Noche Contigo», «Muérdeme», interpretada junto a Bomba Estéreo, y «Madre», un tema acústico dedicado a su madre Alicia, considerado uno de los momentos más emotivos del disco.

El álbum también incluye colaboraciones con artistas de distintos países de la región, como Mon Laferte, Vivir Quintana, Rawayana y Conociendo Rusia, quienes aportan diversos matices sonoros a la propuesta musical.

En la producción del disco, el cantante trabajó junto al productor argentino Nicolás Cotton, con quien buscó un sonido que mezclara lo vintage con lo moderno. Para ello, grabaron con instrumentos y amplificadores tradicionales, tratando de rescatar la esencia de las grabaciones clásicas.

Además de la música, el proyecto incorpora un componente visual especial. Por primera vez, Juanes incluyó ilustraciones realizadas por él mismo para acompañar las canciones, reflejando emociones y contextos que complementan la narrativa del álbum.

Con más de dos décadas de carrera, el artista continúa consolidándose como una de las figuras más influyentes de la música latina. Ganador de múltiples premios Grammy y Latin Grammy, Juanes ha marcado generaciones con éxitos como «A Dios le Pido» y «La Camisa Negra», y ahora inicia una nueva etapa con «JuanesTeban», que también será presentado en festivales y giras internacionales durante 2026.

