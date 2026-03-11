Jetset
Talento salvadoreño compartió con Álex Ubago
El artista salvadoreño de la escena urbana Ronald Castillo sostuvo un encuentro con el compositor y cantante español Álex Ubago, en una de sus presentaciones realizadas en Estados Unidos, país donde reside el talento nacional.
Ubago se encuentra en su gira por sus 25 años de trayectoria artística y, previo a una de sus presentaciones, Castillo tuvo la oportunidad de interactuar con el aclamado artista, además de conversar e intercambiar ideas y visiones sobre el quehacer artístico.
«Para mí fue una experiencia bien “cool”, es algo inolvidable y muy especial, ya que soy muy fan de la música de Alex Ubago desde los 11 años, cuando supe de su música por mi familia, ya que lo escuchaban mucho, y no dudé en comenzar a seguirlo y escucharlo», comentó Castillo sobre esta experiencia.
«Siempre quise asistir a un concierto de él pero nunca había podido tener esa oportunidad, hasta ese día, en la ciudad de New York. Cumplí uno de mis sueños, poder conocer a este gran artista español. Para mí es un gran honor y un privilegio poder estrechar su mano e intercambiar palabras. Se lo agradezco a Zcapeproductions, a Nestor Arcila Diego por hacer esto posible», añadió.
Comenzando su carrera a inicios de los años 2000, Álex Ubago se convirtió, rápidamente, en una de las voces más importantes de la música romántica en español. Su característica suavidad interpretativa y la riqueza lírica de sus canciones lo consolidaron en este rubro y lo volvieron un ícono para España y América Latina.
Dentro de su repertorio destacan temas como «¿Qué pides tú?» o «Aunque no te pueda ver», así como también el dueto con Amaia Montero, también española, en el sencillo «Sin miedo a nada». Actualmente está desarrollando un tour para celebrar un cuarto de siglo de vida artística.
Por su parte, Ronald Castillo es una de las jóvenes figuras en la música salvadoreña en suelo estadounidense, donde reside y desde donde ha lanzado varios sencillos que lo posicionan como parte de la nueva sangre musical azul y blanco.
Jetset
Jesse & Joy regresan a El Salvador con «El Despecho Tour»
El dúo mexicano Jesse & Joy regresará a El Salvador el próximo 22 de mayo de 2026 con su gira internacional «El Despecho Tour», espectáculo que se llevará a cabo en el Complejo Cuscatlán, en San Salvador.
Los boletos para el concierto estarán disponibles a través de la plataforma SmartTicket, según informaron los organizadores del evento.
El dúo, integrado por los hermanos Jesse Huerta y Joy Huerta, son uno de los referentes del pop latino contemporáneo y han conquistado al público con temas como «¡Corre!», «Espacio Sideral», «La de la Mala Suerte» y «Te esperé».
A lo largo de su trayectoria musical, los artistas han lanzado cinco álbumes de estudio, además de un disco en vivo y un EP bajo el sello Warner Music Latina. Su carrera también ha estado marcada por exitosas giras internacionales y múltiples reconocimientos.
Entre sus galardones destacan un Grammy Award for Best Latin Pop Album y seis Latin Grammy Awards en diferentes categorías, consolidando su impacto en la música latina.
Con su próxima presentación en el país, Jesse & Joy prometen una velada cargada de romanticismo y emociones, en la que interpretarán sus mejores temas que han acompañado a sus seguidores durante casi dos décadas de carrera.
Jetset
Disparan contra la casa de Rihanna en Los Ángeles: capturan a presunta responsable
La residencia de la cantante Rihanna fue atacada a tiros el domingo en Los Ángeles, California, en un hecho que no dejó personas lesionadas, según reportes difundidos por medios internacionales.
De acuerdo con la información de medios internacionales, el ataque ocurrió alrededor de la 1:21 de la tarde en la vivienda que la artista comparte con el rapero A$AP Rocky. En ese momento, la intérprete se encontraba dentro de la propiedad, aunque no se ha confirmado si el músico o los hijos de la pareja estaban presentes.
Según fuentes policiales citadas por medios estadounidenses, una mujer se acercó a la residencia de la cantante y disparó con un rifle tipo AR-15. La mujer ya fue detanida.
Se conoció que se habrían realizado cerca de diez disparos, de los cuales al menos cuatro impactaron la vivienda y uno logró atravesar parte de la estructura.
Tras el ataque, las autoridades acudieron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes. Hasta ahora no se han revelado las razones que habrían motivado a la sospechosa a disparar contra la propiedad de la artista.
Jetset
Juanes lanza «JuanesTeban», un viaje entre la luz, la cumbia y el rock
El cantautor colombiano Juanes presentó su nuevo álbum «JuanesTeban», su duodécima producción discográfica, con la que explora distintas facetas de su identidad musical y personal. El proyecto llega tras el lanzamiento de «Vida Cotidiana» en 2023 y marca una etapa más luminosa y festiva en su carrera artística.
El artista explicó que con este nuevo trabajo buscó recuperar la alegría y el ritmo de la música latinoamericana. «Quise buscar un poco más de luz y alegría. Deseaba volver al baile y la cumbia; esa parte tan latinoamericana, la raíz del folclor», señaló el cantante durante la presentación del disco.
«JuanesTeban» es un álbum conceptual que gira en torno a la dualidad. En él, el músico plantea dos caras de su personalidad artística: Juanes, el cantante reconocido mundialmente, y Teban, su alter ego, que representa su lado más introspectivo y emocional.
La producción incluye 16 canciones que combinan distintos estilos musicales. Entre ellas destacan «Una Noche Contigo», «Muérdeme», interpretada junto a Bomba Estéreo, y «Madre», un tema acústico dedicado a su madre Alicia, considerado uno de los momentos más emotivos del disco.
El álbum también incluye colaboraciones con artistas de distintos países de la región, como Mon Laferte, Vivir Quintana, Rawayana y Conociendo Rusia, quienes aportan diversos matices sonoros a la propuesta musical.
En la producción del disco, el cantante trabajó junto al productor argentino Nicolás Cotton, con quien buscó un sonido que mezclara lo vintage con lo moderno. Para ello, grabaron con instrumentos y amplificadores tradicionales, tratando de rescatar la esencia de las grabaciones clásicas.
Además de la música, el proyecto incorpora un componente visual especial. Por primera vez, Juanes incluyó ilustraciones realizadas por él mismo para acompañar las canciones, reflejando emociones y contextos que complementan la narrativa del álbum.
Con más de dos décadas de carrera, el artista continúa consolidándose como una de las figuras más influyentes de la música latina. Ganador de múltiples premios Grammy y Latin Grammy, Juanes ha marcado generaciones con éxitos como «A Dios le Pido» y «La Camisa Negra», y ahora inicia una nueva etapa con «JuanesTeban», que también será presentado en festivales y giras internacionales durante 2026.