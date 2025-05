Recomiendan a Baby Meshy que busque de Dios tras ser rechazado del salón de bailes, Súper B

El usuario de las redes sociales conocido como «Baby Meshy», se quejó porque no le admitieron su ingreso al salón de bailes «Súper B», ubicado en la Zona Rosa, colonia San Benito, San Salvador.

Meshy aseguró desconocer los motivos por los cuales no le permitieron entrar al salón de bailes, donde muchos jóvenes de estrato social medio a alto se concentran para ingerir bebidas alcohólicas y bailar.

«No sé qué tengo yo, quizás me ven de otro planeta, pero no me dejaron entrar…», señaló el tiktoker en un video que se está volviendo viral.

Agregó que es una «basura de lugar» porque lo discriminaron y decidió ir a otro local.