LUTO | A sus 70 años muere Diego Verdaguer

El próximo 27 de enero se estrenará en Netflix la esperada serie documental de Georgina Rodríguez, ‘Soy Georgina’, un espacio en el que la celebridad se sincerará en parte sobre su trayectoria y su vida en común con el futbolista Cristiano Ronaldo, junto al que cría a sus cuatro hijos y de quien espera gemelos.

Sin embargo, en esos seis episodios no aparecerán sus tíos Jesús y Lidia, quienes han ofrecido ahora unas durísimas declaraciones para sacar a relucir el lado supuestamente “malvado” de la modelo. Estos familiares acusan a la maniquí de haberse olvidado de ellos ahora que es rica y famosa, y además le reprochan no haber sido informados personalmente de la muerte del padre de la celebridad, Jorge, en el año 2019.

“Quizá se avergüenza de nosotros y se considera mejor que nosotros porque no vivimos con sus mismos lujos. Pero yo nunca le he pedido nada. Ella solo nos ha llamado una o dos veces desde que salió a la luz que estaba saliendo con Cristiano Ronaldo”, ha señalado el citado Luis, hermano de la madre de la diseñadora, al diario británico The Sun, recordando además que tanto él como su esposa se desvivieron por ella durante su adolescencia.

“Yo era el encargado de mantener a Georgina y a su hermana [Ivana], de comprarles ropa, de pagar la electricidad y el agua. Yo lo hice todo. Georgina vivió conmigo durante su adolescencia hasta el día en que enviaron a mi cuñado de vuelta a su país”, ha revelado Luis acerca de la extradición de Jorge a Argentina a raíz de una condena de diez años de cárcel por tráfico de drogas. Lejos de quedarse callado durante esa etapa de ‘guerra fría’ con su sobrina, el tío de Georgina escribió un mensaje privado al propio Cristiano para alertarle de las presuntas malas artes de su pareja.

“He escrito a Cristiano Ronaldo por Facebook y le he dicho: ‘Tienes a la mujer más malvada a tu lado. Si quieres saber más, ponte en contacto conmigo y te contaré’”, reza otro extracto de su explosiva conversación con el periódico británico.

Lidia, esposa de Luis, ha recurrido, por su parte, a la prensa española para desprestigiar a su sobrina. En su aparición de la semana pasada en el programa de televisión ‘Sálvame’, del canal Telecinco, la tía política de la también bailarina y presentadora ocasional la calificó de “sinvergüenza” al tiempo que defendía su decisión de atacarla públicamente argumentando que ella no necesita dinero de su ahora acaudalada sobrina.

“Ahora el mundo se va a enterar de lo sinvergüenza que es: yo trabajo honradamente y tiro para adelante con mi casa y mi familia. Y he tirado también para adelante con su padre, que debería darle vergüenza porque hemos sido su tío y yo”, afirmaba.