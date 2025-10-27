Jetset
Lamine Yamal compra la exmansión de Shakira y Piqué en Barcelona
El delantero del FC Barcelona, Lamine Yamal, adquirió la lujosa residencia que durante años perteneció a la cantante Shakira y al exfutbolista Gerard Piqué, ubicada en la exclusiva urbanización Ciutat Diagonal, en Esplugues de Llobregat.
La vivienda, diseñada por la arquitecta Mireia Admetller en 2012, forma parte de un complejo de tres casas interconectadas que suman cerca de 4,000 metros cuadrados. La mansión principal cuenta con seis dormitorios, piscina interior y exterior, gimnasio, biblioteca y un estudio de grabación que podría ser aprovechado por la cantante argentina Nicki Nicole, actual pareja del futbolista.
Tras permanecer desocupada desde la separación de Shakira y Piqué en 2022, la propiedad fue puesta nuevamente en el mercado y está valorada en unos 14 millones de euros.
Fuentes cercanas aseguran que Yamal planea reformarla para convertirla en su primer hogar propio, incorporando un gimnasio privado, una sala de fisioterapia y un sistema de seguridad avanzado. La compra representa para el joven delantero de 18 años un paso hacia la consolidación personal y profesional, en el punto más alto de su prometedora carrera.
Xuxa posa en topless a los 62 años para reconocida revista
Durante más de tres décadas, Xuxa ha sido una de las artistas más queridas de América Latina.
Su energía, sus canciones y su conexión con el público marcaron la infancia de millones de niños en los años ochenta y noventa.
María da Graça Meneghel, su verdadero nombre, nació en 1963 en Santa Rosa, Brasil. Antes de conquistar la televisión, trabajó como modelo.
El gran salto de su carrera llegó con el ‘Show de Xuxa‘, programa estrenado en 1986 por Rede Globo.
Décadas después, Xuxa vuelve a ser noticia. A sus 62 años, posó en topless para celebrar el décimo aniversario de la revista WOW, una publicación con sede en Miami dedicada al entretenimiento y la cultura pop latina.
La sesión completa que Xuxa protagonizó para WOW combina sensualidad, elegancia y fuerza. Cada fotografía refleja una faceta distinta de la artista.
En una de las imágenes más impactantes, Xuxa posa sobre una escalera de mármol con un vestido negro de transparencias y tajo alto, rodeada de detalles dorados.
Otra toma, en blanco y negro, muestra a la artista semidesnuda junto a un pequeño perro. Con rayas gráficas y un fondo blanco, la imagen combina arte pop y vulnerabilidad. Es una Xuxa íntima pero desafiante.
Entre el misterio y la alta costura
En una tercera fotografía, adopta un estilo Matrix, con gafas oscuras, guantes de cuero y blazer de hombreras marcadas. La escena transmite misterio y dominio,es el poder de la moda ochentera.
También aparece en una toma más relajada, sentada dentro de un clóset, envuelta en una túnica negra transparente y con una toalla blanca en la cabeza. La mezcla entre lujo y cotidianidad crea una imagen de glamour íntimo.
Otra fotografía, en blanco y negro, presenta a Xuxa en un vestido ajustado con un enorme accesorio escultural alrededor del rostro. Es la imagen más artística de la serie, que transforma su figura en una obra de arte de alta costura.
El cierre más dulce
La última imagen muestra a la presentadora recostada entre sábanas blancas, acompañada de un pequeño pastel dorado con el número “10”. Es una escena suave y onírica, símbolo del aniversario de WOW y del renacer de Xuxa como ícono moderno de belleza y poder femenino.
Amigo de Cristiano Ronaldo critica declaraciones de Lamine Yamal sobre el Real Madrid
Edu Aguirre, amigo de Cristiano Ronaldo, expresó su molestia en el programa El Chiringuito luego de que Lamine Yamal, delantero del Barcelona, afirmara que el Real Madrid “roba”.
Aguirre señaló que Yamal, de solo 18 años, se cree un “dios del fútbol” y que ahora que es una estrella, “no se le puede decir nada”. Además, defendió al Real Madrid, asegurando que las acusaciones del joven jugador son equivocadas.
Kylie Jenner roba miradas con vestido de látex
La empresaria y modelo Kylie Jenner celebró el décimo aniversario de su marca Kylie Cosmetics con un exclusivo evento pop-up en Los Ángeles, al que asistieron sus hermanas, amigos cercanos y reconocidas figuras del mundo del maquillaje y las redes sociales.
Durante la gala, Jenner acaparó miradas al lucir una peluca rosa brillante, un vestido de látex ajustado y su característico maquillaje impecable. Entre los momentos más destacados estuvo la presencia de su hija, Stormi Webster, quien la acompañó con un adorable conjunto rosa con el logotipo King Kylie.
El evento conmemoró los diez años desde el lanzamiento de Kylie Cosmetics, marca que revolucionó la industria con sus famosos lip kits. Los asistentes pudieron conocer la nueva colección King Kylie, además de productos icónicos que han definido la trayectoria de la firma, según destacó Harper’s Bazaar.
Entre los invitados estuvieron Kris Jenner, Kim, Khloé y Kendall Kardashian, así como Hailey Bieber y los maquillistas Patrick Starrr y Patrick Ta.
“Nunca superaremos esta noche. Gracias a todos los que vinieron a celebrar con nosotros. 10 años de Kylie Cosmetics”, escribió Jenner en sus redes sociales.
Con esta celebración, la empresaria reafirma su posición como una de las figuras más influyentes de la industria de la belleza, consolidando una década de innovación, estilo y éxito global.