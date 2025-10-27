Lamine Yamal compra la exmansión de Shakira y Piqué en Barcelona

Durante más de tres décadas, Xuxa ha sido una de las artistas más queridas de América Latina.

Su energía, sus canciones y su conexión con el público marcaron la infancia de millones de niños en los años ochenta y noventa.

María da Graça Meneghel, su verdadero nombre, nació en 1963 en Santa Rosa, Brasil. Antes de conquistar la televisión, trabajó como modelo.

El gran salto de su carrera llegó con el ‘Show de Xuxa‘, programa estrenado en 1986 por Rede Globo.

Décadas después, Xuxa vuelve a ser noticia. A sus 62 años, posó en topless para celebrar el décimo aniversario de la revista WOW, una publicación con sede en Miami dedicada al entretenimiento y la cultura pop latina.

La sesión completa que Xuxa protagonizó para WOW combina sensualidad, elegancia y fuerza. Cada fotografía refleja una faceta distinta de la artista.

En una de las imágenes más impactantes, Xuxa posa sobre una escalera de mármol con un vestido negro de transparencias y tajo alto, rodeada de detalles dorados.

Otra toma, en blanco y negro, muestra a la artista semidesnuda junto a un pequeño perro. Con rayas gráficas y un fondo blanco, la imagen combina arte pop y vulnerabilidad. Es una Xuxa íntima pero desafiante.

Entre el misterio y la alta costura

En una tercera fotografía, adopta un estilo Matrix, con gafas oscuras, guantes de cuero y blazer de hombreras marcadas. La escena transmite misterio y dominio,es el poder de la moda ochentera.

También aparece en una toma más relajada, sentada dentro de un clóset, envuelta en una túnica negra transparente y con una toalla blanca en la cabeza. La mezcla entre lujo y cotidianidad crea una imagen de glamour íntimo.

Otra fotografía, en blanco y negro, presenta a Xuxa en un vestido ajustado con un enorme accesorio escultural alrededor del rostro. Es la imagen más artística de la serie, que transforma su figura en una obra de arte de alta costura.

El cierre más dulce

La última imagen muestra a la presentadora recostada entre sábanas blancas, acompañada de un pequeño pastel dorado con el número “10”. Es una escena suave y onírica, símbolo del aniversario de WOW y del renacer de Xuxa como ícono moderno de belleza y poder femenino.

Este contenido ha sido publicado originalmente por EL COMERCIO. Si vas a hacer uso del mismo, por favor, cita la fuente y haz un enlace hacia la nota original en la dirección: https://www.elcomercio.com/tendencias/xuxa-topless-fotos-revista-wow/

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...