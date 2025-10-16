Jetset
Korn agota en minutos las entradas para su concierto en México
La reconocida banda de nu metal Korn confirmó su vigencia tras agotar en menos de cinco minutos los boletos para su concierto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, programado para el 19 de mayo de 2026.
El evento forma parte de su gira “Latin America World Tour 2026”, que incluirá presentaciones en distintos países de la región.
Actualmente, las entradas solo pueden encontrarse en plataformas de reventa, luego de que se agotaran rápidamente en el sitio oficial de boletería.
Jetset
Vinicius enfrenta acusación tras fiesta masiva en Río de Janeiro
El futbolista Vinicius se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades brasileñas tras organizar una fiesta que perturbó la tranquilidad de sus vecinos.
Según los denunciantes, el delantero realizó una celebración en su residencia que reunió a aproximadamente 500 personas y se extendió por dos días, con motivo de su cumpleaños.
El caso está siendo tratado por el 9º Juzgado Especial Penal de Río de Janeiro, que evaluará las posibles responsabilidades del jugador por los disturbios ocasionados a la comunidad.
Jetset
María Antonieta de las Nieves anuncia el retiro definitivo de “La Chilindrina”
La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves reveló que ha decidido dejar atrás a su icónico personaje de “La Chilindrina”, tras atravesar una crisis de salud que la llevó a reflexionar sobre su bienestar físico y emocional.
Durante una entrevista en el pódcast de la comunicadora Matilde Obregón, la artista confesó que “guardó a La Chilindrina en el clóset”, dejando entrever que no volverá a interpretarla. Explicó que, durante una gira por Perú, su estado de salud se deterioró y los medicamentos que tomaba comenzaron a afectarle la memoria.
“Llegó un momento en la vida en que tanta medicina que estás tomando, según tú para estar bien, te perjudica terriblemente. Estaba tomando 19 pastillas al día, yo no sé de qué ni para qué”, relató.
Su hija, quien la acompañó en la entrevista, mencionó que notó un cambio preocupante en su madre, al punto de no reconocerla al regresar de la gira.
Con nostalgia, María Antonieta confirmó que el personaje que la acompañó durante décadas forma ya parte del pasado: “Se fue en Perú, la guardamos en el clóset”, afirmó.
Internacionales
MTV anuncia el cierre de sus canales musicales tras más de cuatro décadas de historia
MTV, la cadena que transformó la manera de ver y vivir la música desde su lanzamiento en 1981, confirmó el cierre definitivo de sus canales musicales MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live, previsto para finales de 2025.
La decisión responde a la caída sostenida en la audiencia televisiva y al cambio en los hábitos de consumo, pues actualmente la mayoría del público prefiere plataformas digitales como YouTube, Spotify y redes sociales para escuchar música.
Aunque el canal principal MTV HD continuará transmitiendo, su programación se enfocará en reality shows y contenido de entretenimiento, dejando atrás la esencia musical que definió a toda una generación. Con esta medida, la marca cierra un capítulo fundamental en la historia de la cultura pop mundial.