Korn agota en minutos las entradas para su concierto en México

La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves reveló que ha decidido dejar atrás a su icónico personaje de “La Chilindrina”, tras atravesar una crisis de salud que la llevó a reflexionar sobre su bienestar físico y emocional.

Durante una entrevista en el pódcast de la comunicadora Matilde Obregón, la artista confesó que “guardó a La Chilindrina en el clóset”, dejando entrever que no volverá a interpretarla. Explicó que, durante una gira por Perú, su estado de salud se deterioró y los medicamentos que tomaba comenzaron a afectarle la memoria.

“Llegó un momento en la vida en que tanta medicina que estás tomando, según tú para estar bien, te perjudica terriblemente. Estaba tomando 19 pastillas al día, yo no sé de qué ni para qué”, relató.

Su hija, quien la acompañó en la entrevista, mencionó que notó un cambio preocupante en su madre, al punto de no reconocerla al regresar de la gira.

Con nostalgia, María Antonieta confirmó que el personaje que la acompañó durante décadas forma ya parte del pasado: “Se fue en Perú, la guardamos en el clóset”, afirmó.

