Fallece Sam Rivers, bajista y miembro fundador de Limp Bizkit
Sam Rivers, bajista y miembro fundador de Limp Bizkit, falleció, este sábado, a los 48 años de edad, confirmó la propia banda por medio de sus redes sociales.
Trascendió que algunos medios ligados al espectáculo hicieron primero público el deceso del artista, y fue en las redes sociales de la banda que se confirmó la triste noticia que ha dejado en shock a millones de fanáticos alrededor del mundo.
“Hoy perdimos a nuestro hermano, a nuestro compañero de banda y nuestro latido. Sam Rivers no era solo nuestro bajista, era magia pura, el pulso debajo de cada canción, la calma en el caos, el alma en el sonido”, reza parte del texto publicado por la agrupación en redes sociales.
Por el momento no se han revelado mayores detalles acerca del triste suceso, sin embargo, Rivers había sido diagnosticado hace algunos años con una enfermedad hepática que lo obligó a alejarse de los escenarios por varios períodos.
No obstante, no se sabe si su fallecimiento está ligado directamente al padecimiento que sufría. Se espera que a medida pasen las horas se conozcan más detalles.
“Te queremos, Sam. Te llevaremos con nosotros, siempre. Descansa tranquilo, hermano, tu música nunca termina”, añadió la banda.
Korn agota en minutos las entradas para su concierto en México
La reconocida banda de nu metal Korn confirmó su vigencia tras agotar en menos de cinco minutos los boletos para su concierto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, programado para el 19 de mayo de 2026.
El evento forma parte de su gira “Latin America World Tour 2026”, que incluirá presentaciones en distintos países de la región.
Actualmente, las entradas solo pueden encontrarse en plataformas de reventa, luego de que se agotaran rápidamente en el sitio oficial de boletería.
Vinicius enfrenta acusación tras fiesta masiva en Río de Janeiro
El futbolista Vinicius se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades brasileñas tras organizar una fiesta que perturbó la tranquilidad de sus vecinos.
Según los denunciantes, el delantero realizó una celebración en su residencia que reunió a aproximadamente 500 personas y se extendió por dos días, con motivo de su cumpleaños.
El caso está siendo tratado por el 9º Juzgado Especial Penal de Río de Janeiro, que evaluará las posibles responsabilidades del jugador por los disturbios ocasionados a la comunidad.
María Antonieta de las Nieves anuncia el retiro definitivo de “La Chilindrina”
La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves reveló que ha decidido dejar atrás a su icónico personaje de “La Chilindrina”, tras atravesar una crisis de salud que la llevó a reflexionar sobre su bienestar físico y emocional.
Durante una entrevista en el pódcast de la comunicadora Matilde Obregón, la artista confesó que “guardó a La Chilindrina en el clóset”, dejando entrever que no volverá a interpretarla. Explicó que, durante una gira por Perú, su estado de salud se deterioró y los medicamentos que tomaba comenzaron a afectarle la memoria.
“Llegó un momento en la vida en que tanta medicina que estás tomando, según tú para estar bien, te perjudica terriblemente. Estaba tomando 19 pastillas al día, yo no sé de qué ni para qué”, relató.
Su hija, quien la acompañó en la entrevista, mencionó que notó un cambio preocupante en su madre, al punto de no reconocerla al regresar de la gira.
Con nostalgia, María Antonieta confirmó que el personaje que la acompañó durante décadas forma ya parte del pasado: “Se fue en Perú, la guardamos en el clóset”, afirmó.