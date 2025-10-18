Cristiano y Al Nassr siguen imparables: ¡golazo y líderes invictos!

Cristiano Ronaldo y el Al Nassr siguen imparables en el comienzo liguero y se mantienen como líderes invictos tras cinco jornadas.

Fue un partido que acabó con una goleada de 5-1 con tantos de Kingsley Coman, Cristiano Ronaldo y hat trick del también portugués Joao Félix.

Sin embargo, cuando Cristiano volvió a marcar un golazo de antología, este apenas era el 2-1 y de ahí la gran efusividad en la celebración del eterno ‘7’ que le terminó costando una cartulina amarilla, pues se quitó la camiseta.

Tras ese tanto, básicamente el encuentro se desatascó para los de Jorge Jesús y todo fue una completa fiesta en el Al -Awwal Park.

La celebración se hizo más grande aún, al punto de que ya se volvió viral, debido a que en el estadio estuvo el creador de contenido IShow Speed, confesó admirador de Cristiano, quien se unió a la afición en una celebración, con bombo incluido, que ya es parte de la historia del fútbol saudí.

