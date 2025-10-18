Connect with us

Internacionales -deportes

Cristiano y Al Nassr siguen imparables: ¡golazo y líderes invictos!

Publicado

Hace 21 minutos

el

Cristiano Ronaldo y el Al Nassr siguen imparables en el comienzo liguero y se mantienen como líderes invictos tras cinco jornadas.

Fue un partido que acabó con una goleada de 5-1 con tantos de Kingsley Coman, Cristiano Ronaldo y hat trick del también portugués Joao Félix.

Sin embargo, cuando Cristiano volvió a marcar un golazo de antología, este apenas era el 2-1 y de ahí la gran efusividad en la celebración del eterno ‘7’ que le terminó costando una cartulina amarilla, pues se quitó la camiseta.

Tras ese tanto, básicamente el encuentro se desatascó para los de Jorge Jesús y todo fue una completa fiesta en el Al -Awwal Park.

La celebración se hizo más grande aún, al punto de que ya se volvió viral, debido a que en el estadio estuvo el creador de contenido IShow Speed, confesó admirador de Cristiano, quien se unió a la afición en una celebración, con bombo incluido, que ya es parte de la historia del fútbol saudí.

Internacionales -deportes

Flick es expulsado por protestar y no estará contra el Real Madrid

Publicado

Hace 4 horas

el

18 octubre, 2025

Por

Hansi Flick, técnico del Barcelona, no se sentará en el banquillo del Santiago Bernabéu tras ser expulsado.

El juego está programado para este 26 de octubre.

Según Marca, el técnico blaugrana vio doble amarrilla por protestar pero podría ser castigado muy fuerte tras realizar los cortes de manga tras el gol de Ronald Araujo que dio la victoria a los blaugranas.

No es la primera expulsión de Flick con el Barcelona. En diciembre del 2024 ya vio la roja en el cruce contra el Betis.

 

Internacionales -deportes

Ronald Araujo salva al Barcelona y logra una difícil victoria

Publicado

Hace 4 horas

el

18 octubre, 2025

Por

El Barcelona logra una sufrida victoria, gracias a Araujo, que logró el 2-1 contra el Girona este sábado.

Los blaugranas empezaron ganando a los 13 minutos con Predi que anotó un golazo.

A los 21 minutos, un tiro de esquina a favor de los de Míchel, parece que despeja el Barca pero en la frontal toca de cabeza Arnau para ponerla de nuevo en el punto de penalti y se eleva Witsel para sacar una chilena preciosa y empatar el partido.

Finalmente, el defensa catalán Araujo entró como delantero centro, la pone con el interior al palo largo. Increíble pero cierto, anota el gol de la victoria.

Internacionales -deportes

Lamine Yamal entra al Top 10 de los futbolistas mejor pagados según Forbes

Publicado

Hace 2 días

el

16 octubre, 2025

Por

Con solo 18 años, el atacante del FC Barcelona, Lamine Yamal, figura entre los diez futbolistas mejor pagados del mundo, según el más reciente ranking publicado por la revista Forbes este jueves.

El joven jugador ocupa el décimo lugar de la lista, encabezada por Cristiano Ronaldo, seguido de Lionel Messi.

De acuerdo con el informe, Yamal percibe ingresos anuales de 43 millones de dólares, tras renovar su contrato con el Barça hasta 2031. De esa suma, unos 10 millones provienen de patrocinios con marcas como Adidas, una cifra destacable para un futbolista al inicio de su carrera, según medios españoles.

