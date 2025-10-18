Principal
Policía Rural auxilia a un adulto mayor que se había extraviado en Usulután
Oficiales de la División de la Policía Rural de la Policía Nacional Civil (PNC) auxilió a un adulto mayor de 82 años de edad que se había extraviado en el departamento de Usulután.
Se trata de Salomón Asegurado, quien había sido reportado como desaparecido en el cantón La Puerta, del distrito de Mercedes Umaña, en el municipio de Usulután Norte.
“El adulto mayor estaba en un terreno agrícola del mismo cantón. Se encontró deshidratado, pero no fue víctima de ningún delito”, explicó la PNC.
“Ya está con sus familiares. Fue trasladado al Hospital Nacional de Nueva Guadalupe”, añadió la Policía.
Cristiano y Al Nassr siguen imparables: ¡golazo y líderes invictos!
Cristiano Ronaldo y el Al Nassr siguen imparables en el comienzo liguero y se mantienen como líderes invictos tras cinco jornadas.
Fue un partido que acabó con una goleada de 5-1 con tantos de Kingsley Coman, Cristiano Ronaldo y hat trick del también portugués Joao Félix.
Sin embargo, cuando Cristiano volvió a marcar un golazo de antología, este apenas era el 2-1 y de ahí la gran efusividad en la celebración del eterno ‘7’ que le terminó costando una cartulina amarilla, pues se quitó la camiseta.
Tras ese tanto, básicamente el encuentro se desatascó para los de Jorge Jesús y todo fue una completa fiesta en el Al -Awwal Park.
La celebración se hizo más grande aún, al punto de que ya se volvió viral, debido a que en el estadio estuvo el creador de contenido IShow Speed, confesó admirador de Cristiano, quien se unió a la afición en una celebración, con bombo incluido, que ya es parte de la historia del fútbol saudí.
Caen sujetos que pidieron un viaje para robarle pertenencias a conductor en San Salvador
La Policía Nacional Civil (PNC) sigue mostrando su efectividad y, la tarde del sábado, arrestando a dos sujetos que pidieron un viaje con la intención robarle sus pertenencias al conductor, en San Salvador.
Se trata de Nelson Javier Sánchez Rodríguez, de 28 años de edad; y David Antonio Rodríguez Chicas, de 30 años.
De acuerdo con la PNC, Rodríguez fue quien solicitó un viaje de Uber Moto, cuyo conductor lo movilizó hacia la lotificación La Martina, en San Marcos, del municipio de San Salvador Sur, sitio donde, junto Chicas, amedrentaron al motociclista y “lo despojaron de sus pertenencias y le robaron más de $150 en efectivo”.
Autoridades añadieron que ambos serán procesados por el cargo de robo. “Enfrentarán el peso de la justicia por sus hechos”, concluyó la Policía.
MARN alerta sobre «alta probabilidad de deslizamientos y caída de rocas» en estas zonas de El Salvador
Autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) por medio del Informe Especial No. 37 alertaron que "se mantiene alta probabilidad de deslizamientos y caída de rocas" en algunas zonas de El Salvador.
Según el reporte, las condiciones de lluvia pronosticada para las próximas horas y la acumulación actual de humedad en el suelo, indican “probabilidad alta de deslizamientos y caída de rocas que pueden interrumpir caminos y carreteras, así como afectar poblados cercanos a laderas y taludes en las montañas fronterizas del norte, desde Santa Ana a Morazán, énfasis en Montecristo, Miramundo-La Palma, La Montañona y el cerro Cacahuatique. Así mismo, en cordilleras El Bálsamo, Tacuba, Apaneca y Jucuarán, Área Metropolitana de San Salvador, Boquerón, volcán Chingo, lagos de Ilopango y Coatepeque. Volcanes de San Vicente y San Miguel, complejo volcánico Berlín-Tecapa, laderas en el municipio de San Vicente Norte”.
El MARN precisó que también se prevé probabilidad moderada en volcán Conchagua, zona montañosa norte de La Unión y Usulután, distritos de San Vicente, Cojutepeque, Chinameca, Victoria, Nombre de Jesús, Aguas Calientes y Tejutla.
De igual manera, se recomienda atención sobre la carretera Longitudinal del Norte, en los tramos de Metapán a Nueva Concepción, San Isidro Labrador a Nuevo Edén de San Juan, Ciudad Barrios a Osicala, carretera Troncal del Norte, entre Tejutla y Citalá, carretera entre Las Vueltas y Ojos de Agua, carretera entre Chapeltique y Ciudad Barrios, Ruta de Paz entre San Francisco Gotera y Perquín, carretera de La Cumbre, entre Jayaque y Comasagua, y la carretera Litoral, en los tramos de El Zonte a Mizata y El Delirio a Intipucá.
Carretera Panamericana, tramos entre Santa Tecla y Colón, y cerca de curva La Leona y Quebrada Seca, calle al Volcán, entre Santa Tecla y Quezaltepeque, carretera hacia Planes de Renderos y Panchimalco, autopista a Comalapa, calle Antigua a Zacatecoluca, entre San Marcos y Comalapa, carretera de Oro, entre Ciudad Delgado y Soyapango, carretera Panorámica, entre Santiago Texacuangos y Candelaria, carretera a Jucuarán, carretera entre Jujutla y Ahuachapán, Ruta de La Flores, entre Nahuizalco y Concepción de Ataco, calle a Los Naranjos, entre Sonzacate y cantón Las Cruces.
También se recomienda permanecer vigilante sobre la carretera a Placitas, en flanco noroccidental del volcán de San Miguel y carretera al Puerto de La Libertad.