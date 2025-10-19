Principal
Peatón pierde la vida tras ser arrollado y conductor huye de la escena en San Miguel
Un peatón perdió la vida tras ser arrollado por un automóvil cuyo conductor se dio a la fuga, la noche del sábado, en el departamento de San Miguel.
“Desplegamos un operativo de búsqueda del conductor, quien huyó de la zona”, dijo la Policía Nacional Civil (PNC).
El siniestro tuvo lugar sobre la carretera que conduce de Jucuapa hacia Santa Elena, en el distrito de Chinameca, del municipio de San Miguel Oeste.
Se espera que en los próximos días el conductor involucrado en el suceso sea ubicado y llevado ante la justicia.
Automovilista pierde el control del volante y sufre siniestro en la carretera Panamericana
Un automovilista perdió el control del volante y sufrió un leve siniestro vial, la mañana del domingo, sobre la carretera Panamericana.
Se trató del conductor de un automóvil sedán que, al parecer, se distrajo al volante y salió de la vía, acabando en una zona que aún se encuentra en construcción.
El suceso tuvo lugar sobre la carretera Panamericana, poco después del desvío de Opico hacia San Salvador.
Personal de Cruz Verde Salvadoreña (CVS) acudió al lugar tras ser alertado del siniestro, y confirmó que solo hubo daños materiales.
Sacan de las calles ‘Bizco’, MS con historial delictivo desde el año 2010
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a un terrorista de la Mara Salvatrucha (MS-13) que cuenta con historial delictivo desde el año 2010.
Se trata de Alcides Antonio Alfaro Padilla, quien dentro de la estructura es conocido con el alias de ‘Bizco’.
Fue ubicado en cantón El Tránsito, del distrito de Talnique, en el municipio de La Libertad Oeste, del departamento de La Libertad.
La PNC detalló que Padilla tiene antecedentes desde el año 2010 por los cargos de hurto, lesiones y robo, donde la víctima fue un agente policial, a quién agredió en el distrito de Tepecoyo.
Padilla será procesado en los próximos días por el delito de agrupaciones ilícitas.
Fallece Sam Rivers, bajista y miembro fundador de Limp Bizkit
Sam Rivers, bajista y miembro fundador de Limp Bizkit, falleció, este sábado, a los 48 años de edad, confirmó la propia banda por medio de sus redes sociales.
Trascendió que algunos medios ligados al espectáculo hicieron primero público el deceso del artista, y fue en las redes sociales de la banda que se confirmó la triste noticia que ha dejado en shock a millones de fanáticos alrededor del mundo.
“Hoy perdimos a nuestro hermano, a nuestro compañero de banda y nuestro latido. Sam Rivers no era solo nuestro bajista, era magia pura, el pulso debajo de cada canción, la calma en el caos, el alma en el sonido”, reza parte del texto publicado por la agrupación en redes sociales.
Por el momento no se han revelado mayores detalles acerca del triste suceso, sin embargo, Rivers había sido diagnosticado hace algunos años con una enfermedad hepática que lo obligó a alejarse de los escenarios por varios períodos.
No obstante, no se sabe si su fallecimiento está ligado directamente al padecimiento que sufría. Se espera que a medida pasen las horas se conozcan más detalles.
“Te queremos, Sam. Te llevaremos con nosotros, siempre. Descansa tranquilo, hermano, tu música nunca termina”, añadió la banda.