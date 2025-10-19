Sacan de las calles ‘Bizco’, MS con historial delictivo desde el año 2010

Sam Rivers, bajista y miembro fundador de Limp Bizkit, falleció, este sábado, a los 48 años de edad, confirmó la propia banda por medio de sus redes sociales.

Trascendió que algunos medios ligados al espectáculo hicieron primero público el deceso del artista, y fue en las redes sociales de la banda que se confirmó la triste noticia que ha dejado en shock a millones de fanáticos alrededor del mundo.

“Hoy perdimos a nuestro hermano, a nuestro compañero de banda y nuestro latido. Sam Rivers no era solo nuestro bajista, era magia pura, el pulso debajo de cada canción, la calma en el caos, el alma en el sonido”, reza parte del texto publicado por la agrupación en redes sociales.

Por el momento no se han revelado mayores detalles acerca del triste suceso, sin embargo, Rivers había sido diagnosticado hace algunos años con una enfermedad hepática que lo obligó a alejarse de los escenarios por varios períodos.

No obstante, no se sabe si su fallecimiento está ligado directamente al padecimiento que sufría. Se espera que a medida pasen las horas se conozcan más detalles.

“Te queremos, Sam. Te llevaremos con nosotros, siempre. Descansa tranquilo, hermano, tu música nunca termina”, añadió la banda.

