Kim Kardashian es demandada por sus empleados por explotación

Lady Gaga habló de un terrible episodio que experimentó en su vida y confesó, además, cómo lo ocurrido hace más de una década le ocasionó un brote psicótico.

La cantante dejó a todos sorprendidos cuando contó una desagradable experiencia en el nuevo programa de Oprah Winfrey y el príncipe Harry, ‘The Me You Can’t See’, de cómo quedó embarazada a sus 19 años, después de haber sido violada por un productor musical.

“Yo tenía 19 años y estaba trabajando en el negocio, y un productor me dijo: ‘Quítate la ropa. Y dije que no. Y me fui, y me dijeron que iban a quemar toda mi música. Y no se detuvieron”, explicó entre lágrimas.

Luego, Gaga continuó relatando que se desmayó en medio de la agresión y que su brote psicótico, tiempo después del desafortunado evento, comenzó con una crisis de dolor intenso en todo su cuerpo llevándola a estar enferma durante un largo periodo.

“Estuve enferma durante semanas y semanas. Me di cuenta que era el mismo dolor que sentía cuando la persona que me violó, me dejó embarazada en una esquina en la casa de mis padres, porque estaba vomitando y enferma”, declaró.

Al respecto, mencionó que, si bien respeta a los sobrevivientes que revelan públicamente a sus agresores, ha decidido no nombrar a su abusador en un intento por evitar volver a verlo.

“Y no diré su nombre. Entiendo este movimiento y entiendo que la gente se sienta realmente cómoda con esto, pero yo no. No quiero volver a enfrentarme a esa persona nunca más. Este sistema es tan abusivo, es tan peligroso”, expresó.