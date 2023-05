Karol G desde la piscina presume su cuerpo sin brasier y en tanga de encaje

La colombiana Karol G es una de las artistas femeninas del momento por todo lo que ha logrado realizar a lo largo de su carrera y este 2023 inició por todo lo alto, debido a las posiciones que ha alcanzado a tener por sus canciones que se terminan convirtiendo en hits mundiales.

La intérprete de ‘Amargura’ este fin de semana compartió una galería de fotos en la red social de la camarita donde cuenta con más de 63 millones de seguidores que se mantienen atentos al contenido que ella sube.

La ex de Anuel AA no deja de impresionar a sus fanáticos con los llamativos colores de cabello que muy bien sabe lucir, aunque eso no fue todo porque posó con una camiseta blanca, al tiempo que se pudo apreciar que no llevaba un brasier puesto, pero sin duda la tanga de encaje que tenía se terminó robando las miradas.

“Para ti esta florecita y para mí, este atardecer“, fue el mensaje que acompañó las imágenes.

“Siempre llega algo mejor, con más amor y menos problemas”, “Esa florecita ya estpa marchita”, “Vuelve con tu diablo”, “Niña bonita”, “Un amanecer juntos mi amor”, “Ese Feid tiene buena mano“, “Karol te está buscando Anuel, dile que se haga un tatuaje en la frente grande que diga tu nombre”, “Quiero ser el que te toma las fotos”, “Ella ya no es bebecita, es morr”, “La mejor”, “Karol ya posa con Feid que Anuel AA me tiene obstinada”, “Eres bonita”, “Feid se merece que lo presuman, está guapísimo”, “Qué linda estás Carolina”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

La cantante ha tomado mayor popularidad desde el 24 de febrero, fecha en la que decidió lanzar el álbum ‘Mañana será bonito’ y que ha tenido gran receptividad por parte de quienes siguen su carrera artística desde hace mucho.

‘La Bichota’ en las últimas semanas se ha visto envuelta en diversos escándalos debido a que Anuel AA no deja de mencionarla en sus conciertos, tras aparentemente tener celos de una presunta relación sentimental que según ella tendría con Feid.

