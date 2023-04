FOTOS | Yuliett Torres presume sus encantos con un colorido trikini de hilo

Este fin de semana, la actriz Maribel Guardia regresó al teatro para seguir con la presentación de la obra llamada ‘Lagunilla, mi barrio’, momento donde sus compañeros de trabajo y el público la aplaudieron por el excelente trabajo que realizó en medio del dolor que se encuentra atravesando desde hace dos semanas.

Recordemos que fue el 9 de abril cuando Julián Figueroa fue encontrado sin vida dentro de su residencia. El suceso se registró cuando Guardia estaba trabajando en la mencionada obra teatral y al terminar fue que le dieron una de las noticias más tristes de su vida.

A través de la red social de Instagram, los internautas se han tomado unos segundos de su tiempo para opinar sobre el regreso de Maribel y muchos de ellos se expresaron de manera negativa, pues para algunos fue muy pronto considerando que Julián no tiene aún el mes de haber fallecido.

Además, varios usuarios se atrevieron a decir que todo se debía al dinero que la actriz estaba recibiendo y uno de ellos destacó que ella nuevamente debía trabajar porque le gusta cubrir sus propios gastos y no esperar por terceros.

“La vida sigue y debe trabajar porque mantenida no es la señora”, “En lugar de guardarse y guardar el luto por su único hijo, qué mal, ya el amor se está perdiendo por unos cuantos pesos”, “Yo respeto la forma de sentir de cada cual y me alegro por las personas fuertes pero yo no tendría deseos ni de hablar aún”, “Como quiera debió esperar por lo menos 15 días, un único hijo tan joven, qué barbaridad“, “Pero ante la muerte de un hijo no hay fuerza que valga”, “Qué valor salir adelante solo a días de la muerte de su hijo”, “Son los corazones que se enfrían en estos tiempos, ya no es como antes”, “Yo no podría volver a los escenarios”, “Todos admiran a la señora que no guardó luto a su único hijo”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

