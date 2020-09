El descarado video de Noelia en lencería a punto de darse un baño

Noelia es completamente candela y así lo dejó ver en su más reciente publicación. La intérprete de “Barrera de Amor” se descaró completamente en un nuevo video donde se le ve con poca ropa.

Compartiendo un video desde la intimidad de su hogar, Noelia se dejó ver en lencería alistándose para tomarse un baño. Decir que el video es sexy es quedarse corto y si así de candente es el clip en Instagram, la cantante promete serlo más en su Only Fans.

Noelia se ha unido a un grupo de famosos que han abierto una cuenta en la plataforma digital donde brindan la oportunidad a sus fans en suscribirse a su canal. Lo que se suman y pagan la mensualidad, obtienen videos y fotos exclusivas que generalmente son muy provocadoras.

“Ya tengo todo listo, te espero en mi cuenta de Only Fans”, publicó Noelia. “PODRÁS VER TODO, TODO lo que no puedes ver aqui….Los espero ahora en mi cuenta de Only Fans”.

https://www.instagram.com/p/CFvl9K2nZRI/

No es la primera vez que la estrella comparte videos donde se expone de una manera pecaminosa. Anteriormente publicó un video donde se le ve con un micro bikini de infarto.