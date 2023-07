Noelia luce al máximo su figura desde la playa en traje de baño blanco

La cantante Karol G se ha convertido en una de las artistas favoritas para muchos que siguen su música y cada detalle que publica en redes sociales. Esta vez la intérprete del álbum ‘Mañana Será Bonito’ se volvió a unir a la onda ‘Barbie’ y dejó a muchos boquiabiertos.

La ‘Bichota’ utilizó su TikTok para compartir un clip a bordo de un carro luciendo muy seductoramente un vestido rosa con atrevido escote que resaltaba sus pechos.

Carolina Giraldo-como verdaderamente se llama- acompañó el video con un fragmento de su más reciente tema titulado ‘S91’ que ya se ha ido convirtiendo en un éxito total.

¿Borró el video?

El video que compartió en TikTok la colombiana luego desapareció, sin embargo, la cuenta en Instagram @karolg.news, seguida por la propia cantante, publicó el video y corroboró que ella lo había colgado en la otra red social con el texto: “#KarolG vía Tik Tok”.

En este post, los fans de la ‘Bichota’ comentaron que se veía increíble y comentaron que no les había dado tiempo de verlo en la otra red social antes de que lo “eliminara”.

“¿Será que por la parte que pone de la canción, anda en España donde anda Feid?”; “Karol G sería a Barbie perfecta”; “¿Lo borro?”; “Que cada que suba un tik tok nos avisé a #losdesiempre para verlo rápido”; “Pero ya lo borro”; “Mi bebé tan hermosa”; “Uyyy no ni tiempo me dió de verlo”; “Se parece a la Kardashian a la blanca”; “La Bichota, la patrona, la reina, ella es toda una Barbie” y “Ya lo borro creo”, son algunas de las impresiones que dejaron los internautas sobre el video que ya no está en TikTok.

Karol G y su participación en la banda sonora de ‘Barbie’

La onda ‘Barbie’ contagió a la cantautora desde hace algunos meses pues en la película que ya se estrenó en cines hay una canción de ella junto a Aldo Ranks que le da el toque urbano y latino al universo de la legendaria muñeca.

La canción titulada ‘Watati’ que fue estrenada hace unas semanas es todo un éxito en las plataformas digitales de música. Solo en YouTube el video oficial, en el que Karol G personifica a varias ‘Barbie’, tiene 29 millones de reproducciones.

No es la primera vez que se viste de ‘Barbie’

Para el video oficial se había vestido como muñeca para personificar a ‘Barbie’, pero para la premier de la película no dudó en aparecerse en la alfombra magenta con un look rosa deslumbrante inspirado en la legendaria muñeca.

El vestuario reciente en la misma onda Barbiecore ya es el tercero que luce y que hace juego con su cabellera que esta temporada lo lleva en un rosa pastel.

