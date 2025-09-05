Jetset
De Lamine Yamal a Franco Mastantuono: los rumores sobre la vida amorosa de Nicki Nicole
La cantante argentina Nicki Nicole vuelve a acaparar la atención de los medios, esta vez por supuestos rumores de un nuevo romance. Según información de medios españoles, la artista podría estar comenzando una relación con Franco Mastantuono, joven promesa del Real Madrid y exfutbolista de River Plate.
Hasta el momento no existen declaraciones oficiales que confirmen la relación, pero el tema ha generado interés, especialmente por el reciente distanciamiento de Nicki Nicole con Lamine Yamal, jugador del Barcelona.
A lo largo de su carrera, la artista ha tenido vínculos sentimentales con figuras del entretenimiento y del deporte, incluyendo a Coscu, KHEA, Trueno, Rels B, Peso Pluma y Lamine Yamal. Ahora, todos los ojos están puestos en Mastantuono.
FOTOS | Dwayne “La Roca” Johnson sorprende con drástica transformación física en Festival de Cine de Venecia
El actor Dwayne Johnson, conocido mundialmente como “La Roca”, llamó la atención del público y la prensa internacional con un cambio físico radical durante su aparición en el Festival de Cine de Venecia.
Famoso por su imponente musculatura y sus papeles de acción, Johnson mostró una figura notablemente más delgada, fruto de su preparación para interpretar al luchador de artes marciales mixtas Mark Kerr en la película “The Smashing Machine”, dirigida por Benny Safdie.
Dwayne “The Rock” Johnson stunned fans with his new slimmed-down physique at the Venice Film Festival. 👀 📸: AbacaPress / https://t.co/AO805SwVIE; BACKGRID; Getty pic.twitter.com/3U1ZB1y4gP
— Page Six (@PageSix) September 1, 2025
El actor asistió al festival acompañado de su coprotagonista Emily Blunt, y su presencia se convirtió en uno de los momentos más comentados del fin de semana en la ciudad italiana. Su cambio fue evidente desde el evento Miu Miu Women’s Tales, donde vistió camisa azul y pantalones negros, y se acentuó durante la sesión de fotos oficial de la película, con camisa azul de manga corta y pantalones blancos.
«La Roca»
Por comentarios sobre el cambio físico del actor Dwayne «La Roca» Johnson. pic.twitter.com/6fAgkCYz23 https://t.co/6QsSyJLfHE
— Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 1, 2025
La drástica reducción de peso y masa muscular generó un intenso debate en redes sociales, donde usuarios de X (antes Twitter) lo apodaron en tono humorístico “The Pebble” (“La Piedra Pequeña”), haciendo alusión a su icónico sobrenombre “La Roca”. Entre los comentarios más destacados, los seguidores señalaron: “Está tan delgado”, “Vaya, es la mitad de lo que era” e “Impresionante transformación”.
Sergio Ramos debuta como solista con «Cibeles», un homenaje a su etapa en el Real Madrid
El histórico defensa español Sergio Ramos debutó como solista con el lanzamiento de su tema «Cibeles», una canción de tres minutos que rinde homenaje a su trayectoria en el Real Madrid.
El tema, estrenado el 31 de agosto, incluye letras emotivas que reflejan la pasión, el esfuerzo y los momentos vividos por Ramos defendiendo la camiseta merengue: “Yo mataba por ti, te amé y te defendí… Un partido dura 90′, y te di 90 y tres más de la cuenta… Prefiero morir de pie que vivir arrodillado”.
En menos de dos horas, el videoclip superó las 43,000 visualizaciones en YouTube, mostrando el interés de los aficionados por esta faceta artística del jugador. Según el Real Madrid, el palmarés de Ramos con el club incluye 5 Ligas, 4 Champions League, 4 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 2 Copas del Rey y 4 Supercopas de España, sumando un total de 22 títulos.
La canción refleja tanto los momentos de gloria como los de sufrimiento que vivió el defensa central, así como su amor incondicional por la institución blanca.
Shakira y Belinda sorprenden con emotivo dueto en Ciudad de México
Ciudad de México, México. — Una noche llena de emociones se vivió el sábado 30 de agosto en el Estadio GNP Seguros, donde más de 65 mil espectadores presenciaron un momento memorable durante el onceavo concierto de la gira «Las Mujeres Ya No Lloran» de Shakira.
La sorpresa de la velada fue la aparición de Belinda, quien se unió a la superestrella colombiana para interpretar juntas la balada «Día de enero», lanzada en 2005 y ausente del repertorio en vivo desde 2007. Vestida con una blusa plateada brillante, pantalones blancos con flecos y plataformas, Belinda participó en el segmento acústico del show, generando una ovación masiva por parte del público.
«Hoy tengo el placer de cantar con alguien que es un verdadero ejemplo de trabajo, perseverancia, talento y belleza», declaró Shakira al presentar a su invitada especial. Al finalizar la interpretación, Belinda se arrodilló frente a Shakira como muestra de respeto, y ambas artistas se abrazaron, cerrando uno de los actos más simbólicos y celebrados de la noche.
Belinda y Shakira cantando “Día de enero” frente a 65 mil personas en el estadio Gnp 🇲🇽 pic.twitter.com/bnH0GORJNI
— Indie 505 (@Indie5051) August 31, 2025