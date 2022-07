Circula video donde Cardi B golpea a un fan con el micrófono en pleno concierto; ella lo niega

vuelve a estar en el ojo del huracán. La cantante neoyorquina es acusada de involucrarse en un altercado con un seguidor durante su presentación en el Wireless Festival de Londres, del fin de semana.

Las imágenes de algunos videos que se han hecho virales en las redes sociales, muestran a la estrella sobre el escenario inclinándose hacia sus fans, hasta que uno de ellos quiso arrebatarle el micrófono. Si bien no queda claro si la misma persona intentó jalarle el cabello, se ve a la rapera aparentemente golpear a un miembro del público en el Finsbury Park de la ciudad británica. Asimismo, se ve al personal de seguridad interviniendo para apartar de Cardi B a un asistente al concierto.

While the rooms, neighborhoods, and playgrounds pretend a whole fight happened pic.twitter.com/BdttatYJfH

Cuando el video circuló por Internet, la cantante negó a través de su cuenta en Twitter que se involucrara en una batalla. Aclarando las cosas, la rapera escribió: “¡No fue NINGUNA PELEA!, ya que los videos desde otros ángulos muestran que simplemente estaba atrapada entre la multitud”.

It wasn’t NO FIGHT ! @itsKenBarbie got the whole thing on their page ❤️💙 https://t.co/2PclxZWaIT