Carín León regresa a El Salvador con su exitoso «Boca Chueca Tour 2025»

Sheila Ebana, madre del joven delantero del FC Barcelona y la selección española, Lamine Yamal, anunció un evento en Londres que ha despertado tanto curiosidad como críticas. La velada se llevará a cabo el 7 de noviembre en el Nobu Hotel London Portman Square, y las entradas tienen un costo que oscila entre 150 y 800 euros, dependiendo del paquete elegido.

Organizado por la empresa JEN C Events, el encuentro se promociona con el lema: “No pierdas la oportunidad de conocer a la madre del mejor futbolista del mundo”. Cabe destacar que Lamine Yamal no asistirá, debido a que al día siguiente su equipo se enfrenta al Celta de Vigo.

El evento ofrece distintas modalidades: la entrada más económica incluye un menú de tres platos y una copa de champán; la Silver Ticket añade una botella de vino en la mesa; mientras que el paquete VIP de 800 euros garantiza mesa preferente, barra libre, champán de bienvenida y fotografía junto a Ebana. La agenda contempla cóctel, cena, música en vivo y DJ hasta las 23:00 horas, con un aforo limitado a 400 personas mayores de 18 años.

La iniciativa ha generado polémica en medios y redes sociales, cuestionando el alto costo de los boletos y la motivación detrás del evento. Mientras algunos defienden que se trata de una madre buscando aprovechar la fama de su hijo de manera legítima, otros critican que sea un ejemplo de cómo el entorno de ciertos jugadores monetiza su notoriedad.

A sus 18 años, Lamine Yamal se ha consolidado como una de las mayores promesas del fútbol europeo, con su carrera en el Barcelona y la selección española acaparando la atención mediática. La controversia alrededor de su familia no es nueva; recientemente, su padre, Mounir Nasraoui, expresó públicamente su frustración tras la ceremonia del Balón de Oro, señalando que consideraba que el premio debería haber sido para su hijo, calificando el resultado como un “daño moral”.

Este evento pone de relieve cómo la fama de jóvenes talentos deportivos puede generar iniciativas comerciales polémicas, así como debates sobre la ética de aprovechar la notoriedad familiar en el ámbito público.

