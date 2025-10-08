Jetset
Carín León regresa a El Salvador con su exitoso «Boca Chueca Tour 2025»
Carín León, uno de los máximos exponentes del regional mexicano, volverá a El Salvador para ofrecer un concierto cargado de música y emociones. La presentación se realizará el próximo 24 de octubre en el Estadio Jorge «Mágico» González, como parte de su gira «Boca Chueca Tour 2025». Las entradas ya se encuentran disponibles en la plataforma SmartTicket.
La visita de León al país coincide con uno de los momentos más destacados de su carrera. Su gira ha tenido gran éxito internacional, incluido The Sphere en Estados Unidos, donde la demanda de boletos obligó a abrir nuevas fechas debido al rápido agotamiento de entradas. Además, la gira ha recorrido con éxito diversas regiones de América Latina, consolidando a Carín León como una de las voces más reconocidas del regional mexicano a nivel mundial.
Oriundo de Hermosillo, México, Carín León —cuyo nombre real es Óscar Armando Díaz de León Huez— inició su trayectoria musical a mediados de la década de 2000. En 2010 fundó el grupo Arranke, y en 2020 alcanzó notoriedad con su versión del tema «Tú», que rápidamente se popularizó en plataformas digitales. Desde entonces, ha colaborado con artistas como Grupo Firme, Espinoza Paz, Ricky Martin y Kanny García, consolidando su estilo propio en el género.
Durante su concierto en El Salvador, los asistentes podrán disfrutar de sus éxitos más populares, entre ellos «Primera Cita», «A Medio Vivir», «Que Vuelvas» y «Te Lo Agradezco», en un espectáculo que promete emociones y sorpresas para el público salvadoreño.
Jetset
Madre de Lamine Yamal genera polémica por evento exclusivo con entradas de 150 a 800 euros
Sheila Ebana, madre del joven delantero del FC Barcelona y la selección española, Lamine Yamal, anunció un evento en Londres que ha despertado tanto curiosidad como críticas. La velada se llevará a cabo el 7 de noviembre en el Nobu Hotel London Portman Square, y las entradas tienen un costo que oscila entre 150 y 800 euros, dependiendo del paquete elegido.
Organizado por la empresa JEN C Events, el encuentro se promociona con el lema: “No pierdas la oportunidad de conocer a la madre del mejor futbolista del mundo”. Cabe destacar que Lamine Yamal no asistirá, debido a que al día siguiente su equipo se enfrenta al Celta de Vigo.
El evento ofrece distintas modalidades: la entrada más económica incluye un menú de tres platos y una copa de champán; la Silver Ticket añade una botella de vino en la mesa; mientras que el paquete VIP de 800 euros garantiza mesa preferente, barra libre, champán de bienvenida y fotografía junto a Ebana. La agenda contempla cóctel, cena, música en vivo y DJ hasta las 23:00 horas, con un aforo limitado a 400 personas mayores de 18 años.
La iniciativa ha generado polémica en medios y redes sociales, cuestionando el alto costo de los boletos y la motivación detrás del evento. Mientras algunos defienden que se trata de una madre buscando aprovechar la fama de su hijo de manera legítima, otros critican que sea un ejemplo de cómo el entorno de ciertos jugadores monetiza su notoriedad.
A sus 18 años, Lamine Yamal se ha consolidado como una de las mayores promesas del fútbol europeo, con su carrera en el Barcelona y la selección española acaparando la atención mediática. La controversia alrededor de su familia no es nueva; recientemente, su padre, Mounir Nasraoui, expresó públicamente su frustración tras la ceremonia del Balón de Oro, señalando que consideraba que el premio debería haber sido para su hijo, calificando el resultado como un “daño moral”.
Este evento pone de relieve cómo la fama de jóvenes talentos deportivos puede generar iniciativas comerciales polémicas, así como debates sobre la ética de aprovechar la notoriedad familiar en el ámbito público.
Jetset
Bad Bunny interpreta a Kiko en homenaje a El Chavo del 8 y causa sensación
El cantante y compositor puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny, sorprendió a sus seguidores este sábado con una aparición en el programa estadounidense Saturday Night Live (SNL), donde interpretó a Kiko, uno de los icónicos personajes de la serie El Chavo del 8, creada por Roberto Gómez Bolaños.
El artista boricua compartió escenario con otros actores, recreando varios personajes de la famosa comedia mexicana, en un segmento que causó revuelo entre los televidentes.
SNL es un programa de comedia estadounidense conocido por sus sketches variados y por contar con invitados especiales de renombre internacional.
La participación de Bad Bunny ocurre en medio de críticas de sectores republicanos tras su confirmación para actuar en el Super Bowl 2026, quienes incluso han amenazado con medidas contra migrantes en respuesta a su presentación.
Jetset
«31 Minutos» sorprende con su primer Tiny Desk en YouTube
La icónica serie chilena «31 Minutos» combinó creatividad, humor blanco y calidad musical en su primera participación en el Tiny Desk, presentada oficialmente este lunes a través de plataformas digitales y YouTube.
Con un show de poco más de 20 minutos, el programa presentó temas como «Equilibrio Espiritual», «Mi Muñeca Me Habló», «Bailan Sin César», «Objeción Denegada» y «Yo Nunca Vi Televisión», interpretados por sus clásicas marionetas, incluyendo a Tulio Triviño, Patana Tufiño, Juan Carlos Bodoque y Juanín Juan Harris.
El elenco agradeció la oportunidad a través de sus redes sociales, destacando la emoción de participar en uno de los escenarios más prestigiosos para cualquier artista. «Estamos infinitamente orgullosos y agradecidos de todos los que nos enviaron su buena onda para convertir esto en una verdadera efeméride treintayunminutera», expresaron.
Estrenado en 2003 en Chile y posteriormente transmitido por Nickelodeon, «31 Minutos» ha conquistado a varias generaciones en América Latina y mantiene su vigencia gracias a presentaciones memorables, como su participación en el Festival de Viña del Mar 2013.
El Tiny Desk es un formato de conciertos en vivo y semi acústicos, realizado en un espacio de oficina decorado, que ha recibido a artistas internacionales como Bad Bunny, Taylor Swift y Adele, convirtiéndose en una de las producciones musicales más vistas en YouTube.