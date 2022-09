Amber Heard habría comenzado una colecta para reunir dinero y pagarle a Johnny Depp

Después de que un jurado determinara que Amber Heard debería pagar más de $10 millones de dólares por daños a su ex esposo Johnny Depp, tras ser declarada culpable en un mediático juicio, la estrella de ‘Aquaman’ trazó un plan con estrategias y amparos para intentar evadir el veredicto.

A pesar de los intentos de la actriz, todo parece indicar que deberá saldar la deuda, aunque no la tendrá nada fácil, pues a pesar de haber contactado a sus amigos y haber comenzado una colecta para reunir el dinero, éstos le han dado la espalda.

De acuerdo con información de Geo News, Amber habría recurrido a su círculo íntimo para poder recaudar el dinero, sin embargo, su respuesta no habría sido la esperada, por lo que nuevamente deberá planear una estrategia que le ayude a saldar su deuda.

Si bien no se ha revelado quiénes se negaron a prestarle el dinero, se sabe que Kristen Stewart, Cara Delevingne y Margot Robbie conforman parte de su acotado grupo de amigos.

“Amber se ha acercado a varias de sus compañeras de fiestas con la esperanza de que la ayuden con un lugar donde quedarse, pero ha sido desairada y, en muchos casos, completamente ‘ghosteada’”, reveló al medio una fuente cercana a Heard.

Por el momento, la exesposa de la estrella de ‘Pirates of the Caribbean’ no ha hablado acerca de este duro momento, pero hace unas semanas cambió a los integrantes de su defensa y despidió a Elaine Charlson para dar paso a los reconocidos abogados David L. Axelrod y Jay Ward Brow.