VIDEO | Así es como conquista “Don Chemita”: con maíz, cafecito y mucha labia

Una fuerte discusión por un teléfono celular desencadenó una tragedia en un bar de la provincia de Puerto Inca, Perú. Según reportes, el altercado entre la joven de 21 años y su pareja derivó en que ambos intentaran retener o revisar el dispositivo móvil del otro, lo que desató una persecución entre los pasillos del segundo piso del local. La falta de barandal de protección en uno de esos extremos resultó fatal: ambos cayeron al vacío, falleciendo la mujer de inmediato, mientras que el hombre —de 27 años— fue hospitalizado en estado grave.

El video que circula en redes sociales mostró el momento preciso del desenlace, lo cual avivó el debate sobre las responsabilidades del establecimiento, tanto por la ausencia de medidas de seguridad adecuadas como por la demora en la atención médica que recibió el hombre herido.

Las autoridades peruanas ya han iniciado una investigación para esclarecer los hechos y determinar las posibles negligencias que pudieron contribuir al desenlace fatal.

