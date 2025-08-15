Virales
VIDEO | Así es como conquista “Don Chemita”: con maíz, cafecito y mucha labia
Un hombre identificado como “Don Chemita”, originario de Jesús de Otoro, Intibucá, Honduras, se ha convertido en sensación en redes sociales por su peculiar manera de conquistar a las mujeres.
A través de la cuenta de TikTok @trump.millan se han difundido videos donde el hondureño ofrece detalles y frases románticas para ganar el corazón de su amada.
En una de las grabaciones, “Don Chemita” asegura: «Lo que mi boquita habla de mi corazoncito sale y no puede mentirle a usted». En otra, la invita a su casa, donde afirma que no hay otra mujer, prometiéndole maíz y “algunas cositas”.
Entre sus declaraciones más comentadas, destaca su deseo de compartir con ella “tortillitas y cafecito hecho suyo, todos los días”, en un tono que ha despertado tanto simpatía como humor entre los usuarios.
@los_maisudos
Así se tunantea en intibuca 🤣🤣 ya perdió el chicharito
@los_maisudos
Así se tunantea en intibuca 🤣🥵
Principal
VIDEO – FOTOS | Partido entre tiktokers de El Salvador y Honduras reúne a más de 88 mil espectadores en Facebook Live
El duelo amistoso de fútbol entre entre tiktokers de El Salvador y Honduras registró más de 88 mil personas conectadas a la transmisión en Facebook Live realizada por el tiktoker migueleño “El Ricky”.
El encuentro, disputado anoche en el estadio Las Delicias, en Santa Tecla, La Libertad, también congregó a aficionados que asistieron de forma presencial para apoyar a sus figuras favoritas de las redes sociales.
El evento evidenció el poder de convocatoria de las plataformas digitales, al lograr un alcance masivo en tiempo real. En el marcador final, el equipo salvadoreño se impuso 3-2 sobre los creadores de contenido hondureños.
Principal
VIDEO | Jovencita muere tras caer de un segundo piso durante discusión por un celular con su pareja
Una fuerte discusión por un teléfono celular desencadenó una tragedia en un bar de la provincia de Puerto Inca, Perú. Según reportes, el altercado entre la joven de 21 años y su pareja derivó en que ambos intentaran retener o revisar el dispositivo móvil del otro, lo que desató una persecución entre los pasillos del segundo piso del local. La falta de barandal de protección en uno de esos extremos resultó fatal: ambos cayeron al vacío, falleciendo la mujer de inmediato, mientras que el hombre —de 27 años— fue hospitalizado en estado grave.
El video que circula en redes sociales mostró el momento preciso del desenlace, lo cual avivó el debate sobre las responsabilidades del establecimiento, tanto por la ausencia de medidas de seguridad adecuadas como por la demora en la atención médica que recibió el hombre herido.
Las autoridades peruanas ya han iniciado una investigación para esclarecer los hechos y determinar las posibles negligencias que pudieron contribuir al desenlace fatal.
Principal
La Techis lanza tráiler de su película “Mojados en Navidad”
La creadora de contenido salvadoreña conocida como La Techis presentó el tráiler oficial de su próxima producción cinematográfica Mojados en Navidad, una comedia que promete aventuras y risas para el público.
El avance revela un elenco que combina rostros reconocidos de programas recordados como Duro Blandito con populares creadores de contenido actuales, entre ellos TNT, Yajaira, Verónica Safie y Diego Madrid (Mamá Vlogs).
La película está programada para estrenarse en salas de cine a finales de 2025, generando expectativas entre los seguidores de la comedia nacional.