Reportan que cinco miembros del equipo de ‘Misión imposible 7’ renuncian después de que Tom Cruise volviera a ‘explotar’ en el set de grabación

La pandemia del coronavirus ha traído como consecuencia una grave crisis económica a nivel global, lo cual ha generado que miles de personas en todo el mundo se queden sin empleo.

Esto ha obligado a que muchos piensen en alternativas novedosas para sobrevivir y ganarse el pan de cada día, como es el caso de un joven que decidió salir a la calle a buscar empleo con una idea sumamente creativa y que le está dando la vuelta al mundo.

Resulta ser que en el video compartido en YouTube se puede ver al joven de nombre Enzo Vizcaíno en un vagón del metro de Barcelona cantando, literalmente, su CV.

Enzo, quien es licenciado en periodismo, no tiene trabajo desde 2013, pero esto no ha hecho que decaiga su ánimo y sobre todo, las esperanzas de que pronto alguien lo contrate y más cuando vean que es alguien muy creativo, al que no le da pena subirse al metro con su ukelele a entonar su “canción-currículo”.

Fue tal el furor que este chico causó que TV3, el canal de televisión de Cataluña, decidió contratarlo como guionista y colaborador.