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Temperaturas de 38° C y lluvias para este lunes en El Salvador
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) informó que, para este lunes, se prevé un día con bastante calor y probabilidades de lluvia en varios puntos del país durante la tarde y noche.
El Marn indicó que, durante el final de la tarde, se prevén lluvias en sectores de Ahuachapán, Sonsonate, Cabañas y norte de San Miguel. Mientras que, durante la noche, estas lluvias tendrán mayores probabilidades en la zona oriental sur.
Sobre las temperaturas, informaron que se mantendrán bastante cálidas, con parámetros máximas entre los 37 y 38 grados Celsius, especialmente en zonas de La Unión y San Miguel.
El viento rondará velocidades promedio entre los 10 a 20 km/h, con ráfagas ocasionales de hasta 45 km/h, más notables durante la noche y en la zona occidental.
Jetset
«The Super Mario Galaxy Movie» conquista la taquilla mundial con nuevo récord
Nintendo e Illumination han firmado un nuevo éxito cinematográfica tras el estreno de «The Super Mario Galaxy Movie», la cual recaudó $372.5 millones en taquilla mundial en sus primeros cinco días, según estimaciones de Universal Pictures.
Esto la convierte en el estreno más exitoso de lo que va del año y se queda muy cerca de igualar los $375 millones que sumó en sus primeros días su predecesora «The Super Mario Bros Movie», una de las películas más taquilleras en la industria del cine y estrenada en 2023 marcando un nuevo camino para el gigante de los videojuegos.
Solo en Estados Unidos, la cinta del fontanero bigotón sumó $130.9 millones el fin de semana y un total de $190.1 millones en sus primeros cinco días. A estos se suman estimaciones internacionales de una recaudación taquillera de hasta $182.4 millones, donde países como México y Reino Unido la consolidaron como su éxito más importante de lo que va de transcurrido el 2026.
La cinta retoma los hechos con los que finalizó la primera entrega y los traslada a una aventura en el espacio, tomando como base la franquicia de videojuegos de «Mario Galaxy» y presentando nuevos personajes como Rosalina, a quien da voz Brie Larson, y Bowser Jr, quien es caracterizado por Ben Safdie.
La producción repite el elenco de su primer éxito con Chris Pratt como Mario Bros, Charlie Day como su hermano Luigi, Anya Taylor-Joy como Princesa Peach, Jack Black como el temible Bowser, Keegan-Michael Kay como el leal Toad y sumando a Donald Glover como Yoshi, uno de los personajes más esperados de la saga.
Las proyecciones señalan que el filme podría seguir sumando en su recaudación de taquilla, con elementos como la inclusión de Fox McCleod, personaje de la serie de videojuegos «Starfox», propia de Nintendo, y quien fue sumado a la trama para darle una sorpresa a los fans. El actor Glenn Powell presta su voz al personaje.
Este nuevo éxito de Nintendo e Illumination los pone en buen presagio para igualar o, incluso, superar, lo alcanzado con «The Super Mario Bros Movie», la cual tuvo una recaudación final de más de $1,300 millones, la cual se convirtió en la adaptación cinematográfica de videojuegos más exitosa del año y en la segunda producción más taquillera de 2023.
Jetset
Hailey Bieber muestra su lado más íntimo en una Pascua familiar junto a Justin y su hijo
La celebración de Pascua de Hailey Bieber tomó un giro inesperado este 2026 al revelar una serie de fotografías que muestran su vida familiar desde una perspectiva más íntima.
A través de sus redes sociales, la empresaria dejó atrás el contenido estrictamente estético para mostrar su día a día junto a Justin Bieber y su hijo, Jack Blues.
En una de las imágenes más comentadas, Hailey aparece luciendo orejas de conejo mientras sostiene una taza de café, combinando humor y estilo en una escena relajada.
Pero sin duda alguna, fue la presencia del pequeño Jack Blues la que terminó por robarse la atención en las fotografías. En una de las postales se le ve disfrutando de una dona, en un gesto sencillo que despertó una ola de reacciones entre los seguidores.
La pareja ha optado por compartir fragmentos auténticos de su vida, alejados de producciones elaboradas, apostando por la cercanía con su audiencia.
Desde el nacimiento de su hijo, ambos han mantenido una postura reservada respecto a la exposición pública del menor, pero en fechas especiales como Pascua, permiten pequeñas pinceladas de su dinámica familiar.
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Inversión Extranjera Directa dejó un flujo neto de $474.8 millones en El Salvador en 2025
El Salvador continúa registrando signos de confianza para los inversionistas internacionales. Los datos del Banco Central de Reserva (BCR) revelan que el país recibió $474.8 millones en concepto de flujo neto de Inversión Extranjera Directa (IED) en 2025.
Las estadísticas de IED reflejan la medición de transacciones de las empresas transnacionales establecidas en El Salvador con sus filiales en el extranjero, mediante tres categorías de instrumentos financieros en específico, tales como préstamos, utilidades reinvertidas y aportaciones al capital accionario, destaca la institución.
Es importante resaltar que, según el BCR, la mayoría de los países que en 2024 registraron inversión extranjera directa en El Salvador la mantuvieron en 2025. En ese sentido, entre los países más importantes que mantienen sus operaciones en el territorio nacional se encuentran Estados Unidos, Panamá, Honduras, México, Colombia, Bermudas, Corea del Sur, Países Bajos, Suiza, Perú, entre otros.
El informe detalla además que el 53 % de los países que poseen IED aumentaron sus flujos netos en 2025. Entre estos destaca Panamá, con $101.2 millones más que en 2024 (+ 117 %); Reino Unido, con $69.3 millones (+1,396 %); Honduras, con $26.1 millones (+55 %); Corea del Sur, con $22.5 millones; Colombia, con $16.1 millones, mientras que Países Bajos totalizó $16.1 millones, entre otros.
En este escenario, 2025 destacó por un nuevo máximo histórico en los beneficios de las empresas de IED por un monto de $1,642.8 millones, con un alza del 16.8 % respecto a 2024, que equivalen a una tasa de rentabilidad de 13.2 %, siendo también la más alta en los registros de esta estadística en los últimos cinco años.
«Los resultados respecto a la rentabilidad de estas inversiones constituyen un éxito para las empresas con capital extranjero en El Salvador y un signo de la confianza que el país ofrece para realizar negocios; asimismo, evidencia la consolidación y madurez de las inversiones y la existencia de un entorno económico propicio para la rentabilidad del capital», indica el reporte del BCR.
Sectores pujantes
El BCR detalló que entre los sectores de la IED que reportaron incrementos destacan servicios, como: actividades inmobiliarias, servicios administrativos y de apoyo, restaurantes y hoteles, y otros, que conjuntamente recibieron $267.9 millones, aportando el 56 % del flujo anual, impulsado predominantemente por inversiones inmobiliarias de no residentes y las condiciones favorables actuales y futuras del turismo en el país.
Le siguen los servicios financieros y de seguros, con $180.6 millones, que mantuvieron un crecimiento sostenido gracias a la fuerte reinversión de utilidades.
Mientras que transporte incrementó su flujo neto en $106.4 millones, lo cual fue impulsado por las actividades de almacenamiento y de apoyo logístico, que crecieron $10.6 millones (111%), así como por el transporte aéreo, que obtuvo mejores resultados que en 2024, incrementando su flujo en $94.3 millones.
El sector agropecuario mostró un significativo crecimiento de 457 % respecto a 2024 al registrar un flujo neto de $10.6 millones, debido a que las actividades de pesca y acuicultura incrementaron $5.3 millones (103%).
Además, construcción experimentó una expansión coherente con el dinamismo del sector inmobiliario, creciendo $1.2 millones (49 %) a raíz de la mayor inversión extranjera en obras de ingeniería civil ($1.95 millones).
Por su parte, la Industria manufacturera registró un flujo neto total de $139.7 millones, destacando actividades que superaron los resultados negativos que obtuvieron en 2024, tales como la elaboración de bebidas (+$45.7 millones), productos químicos (+$25.8 millones), fabricación de maquinaria (+$5.9 millones) y metales (+$2 millones).
«Lo anterior sugiere que los inversores extranjeros continúan financiando procesos de modernización productiva que contienen más componentes tecnológicos», destacó el banco.