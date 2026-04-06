Temperaturas de 38° C y lluvias para este lunes en El Salvador

El Salvador continúa registrando signos de confianza para los inversionistas internacionales. Los datos del Banco Central de Reserva (BCR) revelan que el país recibió $474.8 millones en concepto de flujo neto de Inversión Extranjera Directa (IED) en 2025.

Las estadísticas de IED reflejan la medición de transacciones de las empresas transnacionales establecidas en El Salvador con sus filiales en el extranjero, mediante tres categorías de instrumentos financieros en específico, tales como préstamos, utilidades reinvertidas y aportaciones al capital accionario, destaca la institución.

Es importante resaltar que, según el BCR, la mayoría de los países que en 2024 registraron inversión extranjera directa en El Salvador la mantuvieron en 2025. En ese sentido, entre los países más importantes que mantienen sus operaciones en el territorio nacional se encuentran Estados Unidos, Panamá, Honduras, México, Colombia, Bermudas, Corea del Sur, Países Bajos, Suiza, Perú, entre otros.

El informe detalla además que el 53 % de los países que poseen IED aumentaron sus flujos netos en 2025. Entre estos destaca Panamá, con $101.2 millones más que en 2024 (+ 117 %); Reino Unido, con $69.3 millones (+1,396 %); Honduras, con $26.1 millones (+55 %); Corea del Sur, con $22.5 millones; Colombia, con $16.1 millones, mientras que Países Bajos totalizó $16.1 millones, entre otros.

En este escenario, 2025 destacó por un nuevo máximo histórico en los beneficios de las empresas de IED por un monto de $1,642.8 millones, con un alza del 16.8 % respecto a 2024, que equivalen a una tasa de rentabilidad de 13.2 %, siendo también la más alta en los registros de esta estadística en los últimos cinco años.

«Los resultados respecto a la rentabilidad de estas inversiones constituyen un éxito para las empresas con capital extranjero en El Salvador y un signo de la confianza que el país ofrece para realizar negocios; asimismo, evidencia la consolidación y madurez de las inversiones y la existencia de un entorno económico propicio para la rentabilidad del capital», indica el reporte del BCR.

Sectores pujantes

El BCR detalló que entre los sectores de la IED que reportaron incrementos destacan servicios, como: actividades inmobiliarias, servicios administrativos y de apoyo, restaurantes y hoteles, y otros, que conjuntamente recibieron $267.9 millones, aportando el 56 % del flujo anual, impulsado predominantemente por inversiones inmobiliarias de no residentes y las condiciones favorables actuales y futuras del turismo en el país.

Le siguen los servicios financieros y de seguros, con $180.6 millones, que mantuvieron un crecimiento sostenido gracias a la fuerte reinversión de utilidades.

Mientras que transporte incrementó su flujo neto en $106.4 millones, lo cual fue impulsado por las actividades de almacenamiento y de apoyo logístico, que crecieron $10.6 millones (111%), así como por el transporte aéreo, que obtuvo mejores resultados que en 2024, incrementando su flujo en $94.3 millones.

El sector agropecuario mostró un significativo crecimiento de 457 % respecto a 2024 al registrar un flujo neto de $10.6 millones, debido a que las actividades de pesca y acuicultura incrementaron $5.3 millones (103%).

Además, construcción experimentó una expansión coherente con el dinamismo del sector inmobiliario, creciendo $1.2 millones (49 %) a raíz de la mayor inversión extranjera en obras de ingeniería civil ($1.95 millones).

Por su parte, la Industria manufacturera registró un flujo neto total de $139.7 millones, destacando actividades que superaron los resultados negativos que obtuvieron en 2024, tales como la elaboración de bebidas (+$45.7 millones), productos químicos (+$25.8 millones), fabricación de maquinaria (+$5.9 millones) y metales (+$2 millones).

«Lo anterior sugiere que los inversores extranjeros continúan financiando procesos de modernización productiva que contienen más componentes tecnológicos», destacó el banco.

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