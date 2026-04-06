Internacionales
Israel afirma haber matado a comandante de una división especial de la Fuerza Quds en Irán
El ejército de Israel aseguró este lunes haber matado al comandante de la unidad de operaciones especiales de la Fuerza Quds de Irán en un ataque en Teherán realizado el día anterior.
La Fuerza Quds es el brazo de operaciones en el extranjero de los poderosos Guardianes de la Revolución iraní.
«Ayer [domingo], la Fuerza Aérea israelí (…) llevó a cabo un ataque en Teherán y eliminó a Asghar Baqeri, comandante de la Unidad de Operaciones Especiales (840) de la Fuerza Quds desde 2019», indicó un comunicado militar.
La nota agregó que Baqeri había ocupado en los últimos años una serie de altos cargos dentro de la Fuerza Quds y que «participó en ataques dirigidos contra individuos israelíes y estadounidenses en todo el mundo».
Internacionales
Militares de Nigeria rescatan a 31 fieles secuestrados durante misas de Pascua
El ejército de Nigeria anunció este domingo el rescate de 31 feligreses que habían sido secuestrados durante las celebraciones de Pascua en el estado de Kaduna.
Otras cinco personas fueron asesinadas durante un ataque a dos iglesias.
Nigeria está bajo el escrutinio internacional por sus problemas de seguridad.
Hombres armados asaltaron una iglesia católica y otra evangélica, declaró a la AFP Caleb Bawa Ma’aji, presidente de la Asociación Cristiana de Nigeria para el estado de Kaduna.
El secuestro, en una aldea situada a unos 100 kilómetros al norte de la capital, Abuya, se produjo pese a que la policía había ordenado un «despliegue masivo de seguridad», que incluyó lugares de culto durante las fiestas de Pascua.
«Gracias a una respuesta rápida, (las tropas) lograron frustrar un ataque terrorista que llevó al rescate de 31 civiles secuestrados durante un servicio religioso de Pascua» en la aldea de Ariko, indicó el ejército en un comunicado.
Sin embargo, los agresores mataron a cinco personas.
En enero, habían sido tomados en cautiverio más de 170 fieles de tres iglesias mientras asistían a misa en Kaduna.
Las autoridades dijeron que 80 lograron escapar y el resto fue liberado tras negociaciones, después de tres semanas de secuestro.
Kaduna es uno de varios estados del noroeste y centro de Nigeria que desde hace años son aterrorizados por bandas criminales, que llevan a cabo ataques mortales contra comunidades y secuestran personas para pedir rescates.
Internacionales
Medios de Estados Unidos afirman que comandos penetraron profundamente en Irán para rescatar a un aviador derribado
Comandos estadounidenses se desplegaron en lo profundo del territorio iraní para rescatar a un aviador derribado, informaron el domingo medios de Estados Unidos, horas después de que el presidente Donald Trump anunciara que el militar había sido recuperado.
Aunque el mandatario dijo inicialmente que el militar está «sano y salvo», el presidente posteó luego que se encuentra «gravemente herido».
Teherán afirmó esta semana que había derribado un caza F-15, el primer avión de combate estadounidense que cae dentro de Irán desde el inicio de la guerra. Washington no ha confirmado los detalles de cómo fue derribado el caza.
Trump declaró a primera hora del domingo que el ejército había «llevado a cabo una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia de Estados Unidos, en favor de uno de nuestros increíbles oficiales de la tripulación —quien, además, resulta ser un coronel sumamente respetado— y de quien me entusiasma comunicarles que ya se encuentra SANO y SALVO».
En un mensaje posterior describió la misión de rescate —así como otra operación para recoger al piloto— como «¡una muestra increíble de valentía y talento por parte de todos!».
«Daré una rueda de prensa, junto con los militares, en el Despacho Oval, el lunes a las 13H00 (17H00 GMT)», añadió.
Los comandos del Equipo 6 de los Navy SEAL recibieron la misión de extraer al aviador, mientras que aviones de ataque lanzaban bombas y abrían fuego contra convoyes iraníes para mantenerlos a distancia, informó The New York Times, citando a un funcionario no identificado.
Aunque resultó herido, el aviador, un oficial de sistemas de armas, podía caminar y logró evadir la captura en las montañas durante más de un día, según el medio de noticias Axios, que citó a un funcionario estadounidense.
El piloto no identificado estaba equipado con una pistola, una baliza y un dispositivo de comunicaciones seguras para coordinarse con los rescatistas, señaló The New York Times.
Los comandos estadounidenses que convergían hacia el oficial dispararon sus armas para mantener a las fuerzas iraníes alejadas del lugar del rescate, agregó.
El piloto «sufrió heridas, pero estará perfectamente bien», escribió Trump. Sin embargo, su segunda publicación afirmaba que el aviador había resultado «gravemente herido», sin ofrecer más detalles.
Una operación compleja
Dos de los aviones destinados a trasladar al aviador y a sus rescatistas a un lugar seguro quedaron inmovilizados en una base remota en Irán y tuvieron que ser destruidos para evitar que cayeran en manos iraníes, informaron el New York Times y CBS.
Las fuerzas estadounidenses utilizaron entonces otros tres aviones de transporte para sacar al aviador y a sus rescatistas de Irán.
El ejército iraní afirmó el domingo que la operación estadounidense para rescatar al aviador había utilizado un aeropuerto abandonado en la provincia meridional de Isfahán.
Ebrahim Zolfaghari, portavoz del mando central de las fuerzas armadas iraníes, declaró que dos aviones de transporte militar estadounidenses C-130 y dos helicópteros Black Hawk fueron destruidos.
Según informes, la CIA difundió una campaña de engaños dentro de Irán con la noticia de que las fuerzas estadounidenses estaban sacando al aviador del país por vía terrestre.
En su publicación inicial del domingo, Trump confirmó también el «exitoso rescate de otro valiente piloto, ayer», añadiendo que la información no se hizo pública para evitar poner en peligro la segunda misión de rescate.
La AFP contactó a la Casa Blanca para solicitar más comentarios. El Pentágono remitió a la AFP a la publicación de Trump en las redes sociales en la que anunciaba el rescate.
Internacionales
Más de 70 desaparecidos tras un naufragio en el Mediterráneo, según oenegés
Más de 70 personas fueron declaradas desaparecidas tras el naufragio de una embarcación con migrantes en el Mediterráneo central, que causó al menos dos muertos, indicaron este domingo en X las oenegés Mediterranea Saving Humans y Sea-Watch.
Treinta y dos personas fueron rescatadas tras el naufragio del barco, que había salido el sábado por la tarde de Libia con unas 105 personas a bordo, según Mediterranea Saving Humans.
«Trágico naufragio de Pascua. 32 supervivientes, dos cuerpos recuperados, más de 70 personas desaparecidas», escribió en X la oenegé, que precisó que la embarcación, de madera, había zozobrado en una zona de búsqueda y rescate controlada por Libia.
Según Sea-Watch, los supervivientes fueron rescatados por dos buques mercantes y este domingo temprano desembarcaron en la isla italiana de Lampedusa.
En un video publicado en X por Sea-Watch, y que parece haber sido grabado desde el avión de vigilancia Sea-Bird 2, se ve a hombres aferrándose al casco del barco, a la deriva, y cómo se acerca después un buque mercante.
«Este último naufragio no es un trágico accidente sino, más bien, la consecuencia de las políticas de los gobiernos europeos que rechazan abrir vías de acceso seguras y legales», señaló Mediterranea Saving Humans.
En lo que va de año, 683 personas migrantes murieron o fueron declaradas desaparecidas en el Mediterráneo central, según la Organización Mundial para las Migraciones (OIM).
A las costas italianas llegaron 6,175 migrantes en ese mismo periodo, según las últimas cifras del Ministerio italiano del Interior, actualizadas el 3 de abril.