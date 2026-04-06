Internacionales
«Project Maven», el programa de IA que EE. UU. utiliza en la guerra contra Irán
El programa de inteligencia artificial (IA) Project Maven del Pentágono se encuentra en el centro de la campaña militar contra Irán y es potencialmente una de las transformaciones más trascendentes en la guerra moderna.
¿Qué es Project Maven?
Project Maven es el programa estrella de IA del Ejército de Estados Unidos. Fue lanzado en 2017 como un experimento para ayudar a los analistas militares a procesar los enormes flujos de imágenes enviados por drones.
Los operadores estaban desbordados, obligados a trabajar imagen por imagen para localizar elementos de información que podían aparecer incluso solo una fracción de segundo.
Maven fue diseñado para ayudarles a encontrar la aguja en el pajar. Ocho años después, el programa se ha ampliado considerablemente.
Se ha convertido en un sistema de orientación asistido por IA y de gestión del campo de batalla, que ha multiplicado la velocidad de ejecución de lo que en la guerra se conoce como la «cadena de ataque» («kill chain»), proceso que va desde la detección hasta la destrucción.
¿Cómo funciona?
Maven combina las funciones del control aéreo de combate y de cabina de pilotaje.
El director del Wadhwani AI Center, Aalok Mehta, describe este sistema como «una superposición» que fusiona datos de sensores, imágenes satelitales y la información sobre fuerzas amigas y enemigas.
El experto explica que Maven analiza a alta velocidad imágenes satelitales para detectar movimientos o identificar objetivos, al tiempo que «elabora un cuadro instantáneo del teatro de operaciones» para determinar el mejor plan de ataque.
Maven transforma «como por arte de magia» una amenaza detectada en un proceso de selección de objetivos, evalúa las soluciones disponibles y presenta al mando una gama de opciones, describió un funcionario del Pentágono durante una reciente demostración en línea.
La irrupción de la IA generativa en los últimos tres años ha supuesto un salto al permitir interactuar con el sistema en lenguaje natural, facilitando el uso de esta tecnología más allá de los técnicos del Ejército.
Esta capacidad la proporciona el modelo Claude, de Anthropic, pero quizá no por mucho tiempo. La start-up estadounidense fue sancionada por el Pentágono tras rechazar el uso de sus herramientas de IA para ataques totalmente automatizados o para la vigilancia de ciudadanos estadounidenses.
¿Por qué Google dijo que no?
Las cuestiones éticas en torno a la IA ya eran delicadas desde los primeros años del programa, cuando Google era el proveedor original.
En 2018, más de 3.000 empleados del gigante de Mountain View firmaron una carta abierta para denunciar que el contrato cruzaba una línea roja. Varios ingenieros dimitieron.
Google se negó después a renovar el contrato y publicó una carta ética sobre IA que excluía cualquier participación en sistemas de armamento.
Este episodio puso de relieve una línea divisoria dentro de Silicon Valley, entre ingenieros que lo consideran como un límite ético infranqueable y altos responsables militares que lo estiman indispensable.
Sin embargo, Google acaba de eliminar sus restricciones y anunció que se implicará más en los contratos militares.
Google, así como OpenAI, principal rival de Anthropic, y la empresa xAI de Elon Musk compiten para sustituir a Claude en Maven, según indicó el Pentágono.
¿Qué papel desempeña Palantir?
Palantir, empresa fundada en parte gracias a fondos vinculados a la CIA y construida originalmente en torno al sector de inteligencia, ocupó en 2024 el lugar que Google dejó vacante.
La compañía se ha convertido desde entonces en el principal proveedor de Project Maven, y su tecnología de IA constituye el armazón operativo del programa.
Para su director ejecutivo, Alex Karp, el mundo se divide ahora en dos: entre quienes tienen esta tecnología y quienes no la tienen.
Según él, es esencial que Occidente consiga dominar capacidades que el resto del mundo no posee.
Un sistema que reduzca el tiempo de la «cadena de ataque» a unos pocos segundos es capaz de volver obsoleto a un adversario, añadió.
¿Qué resultados hay hasta ahora?
El Pentágono y Palantir han rechazado hacer comentarios sobre el rendimiento de Maven en la guerra con Irán.
El ritmo sostenido de los ataques estadounidenses muestra que Maven probablemente ha acelerado el proceso de selección de objetivos y de disparo.
Durante las primeras 24 horas de la operación Furia Épica, que se inició el 28 de febrero, las fuerzas estadounidenses alcanzaron más de mil objetivos.
El ataque mortal que alcanzó ese día a una escuela instalada en un antiguo edificio militar formaría parte de ellos, según el cruce de información de varios medios. El Pentágono abrió una investigación por ese hecho. Your Premium trial has ended
Internacionales
Israel afirma haber matado a comandante de una división especial de la Fuerza Quds en Irán
El ejército de Israel aseguró este lunes haber matado al comandante de la unidad de operaciones especiales de la Fuerza Quds de Irán en un ataque en Teherán realizado el día anterior.
La Fuerza Quds es el brazo de operaciones en el extranjero de los poderosos Guardianes de la Revolución iraní.
«Ayer [domingo], la Fuerza Aérea israelí (…) llevó a cabo un ataque en Teherán y eliminó a Asghar Baqeri, comandante de la Unidad de Operaciones Especiales (840) de la Fuerza Quds desde 2019», indicó un comunicado militar.
La nota agregó que Baqeri había ocupado en los últimos años una serie de altos cargos dentro de la Fuerza Quds y que «participó en ataques dirigidos contra individuos israelíes y estadounidenses en todo el mundo».
Internacionales
Militares de Nigeria rescatan a 31 fieles secuestrados durante misas de Pascua
El ejército de Nigeria anunció este domingo el rescate de 31 feligreses que habían sido secuestrados durante las celebraciones de Pascua en el estado de Kaduna.
Otras cinco personas fueron asesinadas durante un ataque a dos iglesias.
Nigeria está bajo el escrutinio internacional por sus problemas de seguridad.
Hombres armados asaltaron una iglesia católica y otra evangélica, declaró a la AFP Caleb Bawa Ma’aji, presidente de la Asociación Cristiana de Nigeria para el estado de Kaduna.
El secuestro, en una aldea situada a unos 100 kilómetros al norte de la capital, Abuya, se produjo pese a que la policía había ordenado un «despliegue masivo de seguridad», que incluyó lugares de culto durante las fiestas de Pascua.
«Gracias a una respuesta rápida, (las tropas) lograron frustrar un ataque terrorista que llevó al rescate de 31 civiles secuestrados durante un servicio religioso de Pascua» en la aldea de Ariko, indicó el ejército en un comunicado.
Sin embargo, los agresores mataron a cinco personas.
En enero, habían sido tomados en cautiverio más de 170 fieles de tres iglesias mientras asistían a misa en Kaduna.
Las autoridades dijeron que 80 lograron escapar y el resto fue liberado tras negociaciones, después de tres semanas de secuestro.
Kaduna es uno de varios estados del noroeste y centro de Nigeria que desde hace años son aterrorizados por bandas criminales, que llevan a cabo ataques mortales contra comunidades y secuestran personas para pedir rescates.
Internacionales
Medios de Estados Unidos afirman que comandos penetraron profundamente en Irán para rescatar a un aviador derribado
Comandos estadounidenses se desplegaron en lo profundo del territorio iraní para rescatar a un aviador derribado, informaron el domingo medios de Estados Unidos, horas después de que el presidente Donald Trump anunciara que el militar había sido recuperado.
Aunque el mandatario dijo inicialmente que el militar está «sano y salvo», el presidente posteó luego que se encuentra «gravemente herido».
Teherán afirmó esta semana que había derribado un caza F-15, el primer avión de combate estadounidense que cae dentro de Irán desde el inicio de la guerra. Washington no ha confirmado los detalles de cómo fue derribado el caza.
Trump declaró a primera hora del domingo que el ejército había «llevado a cabo una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia de Estados Unidos, en favor de uno de nuestros increíbles oficiales de la tripulación —quien, además, resulta ser un coronel sumamente respetado— y de quien me entusiasma comunicarles que ya se encuentra SANO y SALVO».
En un mensaje posterior describió la misión de rescate —así como otra operación para recoger al piloto— como «¡una muestra increíble de valentía y talento por parte de todos!».
«Daré una rueda de prensa, junto con los militares, en el Despacho Oval, el lunes a las 13H00 (17H00 GMT)», añadió.
Los comandos del Equipo 6 de los Navy SEAL recibieron la misión de extraer al aviador, mientras que aviones de ataque lanzaban bombas y abrían fuego contra convoyes iraníes para mantenerlos a distancia, informó The New York Times, citando a un funcionario no identificado.
Aunque resultó herido, el aviador, un oficial de sistemas de armas, podía caminar y logró evadir la captura en las montañas durante más de un día, según el medio de noticias Axios, que citó a un funcionario estadounidense.
El piloto no identificado estaba equipado con una pistola, una baliza y un dispositivo de comunicaciones seguras para coordinarse con los rescatistas, señaló The New York Times.
Los comandos estadounidenses que convergían hacia el oficial dispararon sus armas para mantener a las fuerzas iraníes alejadas del lugar del rescate, agregó.
El piloto «sufrió heridas, pero estará perfectamente bien», escribió Trump. Sin embargo, su segunda publicación afirmaba que el aviador había resultado «gravemente herido», sin ofrecer más detalles.
Una operación compleja
Dos de los aviones destinados a trasladar al aviador y a sus rescatistas a un lugar seguro quedaron inmovilizados en una base remota en Irán y tuvieron que ser destruidos para evitar que cayeran en manos iraníes, informaron el New York Times y CBS.
Las fuerzas estadounidenses utilizaron entonces otros tres aviones de transporte para sacar al aviador y a sus rescatistas de Irán.
El ejército iraní afirmó el domingo que la operación estadounidense para rescatar al aviador había utilizado un aeropuerto abandonado en la provincia meridional de Isfahán.
Ebrahim Zolfaghari, portavoz del mando central de las fuerzas armadas iraníes, declaró que dos aviones de transporte militar estadounidenses C-130 y dos helicópteros Black Hawk fueron destruidos.
Según informes, la CIA difundió una campaña de engaños dentro de Irán con la noticia de que las fuerzas estadounidenses estaban sacando al aviador del país por vía terrestre.
En su publicación inicial del domingo, Trump confirmó también el «exitoso rescate de otro valiente piloto, ayer», añadiendo que la información no se hizo pública para evitar poner en peligro la segunda misión de rescate.
La AFP contactó a la Casa Blanca para solicitar más comentarios. El Pentágono remitió a la AFP a la publicación de Trump en las redes sociales en la que anunciaba el rescate.