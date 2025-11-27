«Zumba» obliga a un motociclista borracho a «echarse un pestañazo» y evitar un accidente

El combate a las pandillas no se detiene y la seguridad sigue siendo el pilar importante en el país para llevar la tranquilidad que se merecen las familias.

En ese sentido, las autoridades de la Policía Nacional Civil siguen desarticulando y capturando a los terroristas de pandillas que se esconden de la justicia.

A través de la unidad de investigación y de inteligencia policial, las autoridades lograron la captura de Gracias al trabajo de investigación e inteligencia de la René Alexis Salazar, alias “Baby”, un miembro activo de la estructura 18 Sureños.

Según las autoridades. el sujeto, tiene un historial delictivo vigentes y será procesado por el delito de agrupaciones ilícitas.

Las autoridades destacaron la efectividad de los operativos de seguridad en el combate a las pandillas y reiteraron su compromiso con la seguridad ciudadana.

