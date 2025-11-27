Principal
Capturan a sujeto que provocó un triple siniestro vial y luego se dio a la fuga
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de un sujeto que provocó un triple siniestro vial donde una mujer resultó lesionada y luego se dio a la fuga, el miércoles, en la zona oriental del país.
Se trata de Michael David Ochoa Escobar, de 31 años de edad, quien originó el siniestro, principalmente, por la distracción.
Oficiales de la PNC detallaron que el hecho sucedió sobre el kilómetro 112 de la carretera Panamericana, en el cantón Concepción, del distrito de Lolotique, en el municipio de San Miguel Oeste.
“Escobar no guardó la distancia reglamentaria y, tras la distracción al volante, colisionó contra otro vehículo y un camión, donde una mujer resultó lesionada y fue llevada a un hospital. Ochoa Escobar huyó del lugar, pero fue interceptado unos kilómetros más adelante”, explicó la Policía.
Autoridades agregaron que Michael será remitido en los próximos días por el cargo de lesiones culposas.
«Zumba» obliga a un motociclista borracho a «echarse un pestañazo» y evitar un accidente
El conductor de una motocicleta fue captado la madrugada del jueves cuando se encontraba completamente dormido al costado de una carretera en el departamento de Usulután.
De acuerdo con la versión de testigos, el sujeto en aparente estado de ebriedad se cayó al intentar manejar su motocicleta, intentó levantarse, pero le fue imposible.
Tras varios intentos fallidos el sujeto prefirió quedarse dormido en plena calle y así evitar el riesgo de sufrir un accidente.
Pese a que la escena resulta graciosa para muchos, usuarios de las redes sociales manifestaron que el sujeto infringió las leyes de tránsito por lo que debe enfrentar a la justicia por sus acciones.
Internacionales
55 Fallecidos deja enorme incendio en complejo residencial de Hong Kong
Las autoridades de Hong Kong confirmaron que 55 personas fallecieron en el enorme incendio que ocurrió en un complejo residencial.
El fuego se desató la tarde del miércoles en una urbanización de ocho torres y 2,000 apartamentos.
Los bomberos de Hong Kong buscan este jueves a más de 250 personas desaparecidas tras el enorme incendio.
El complejo residencial era compuesto por ocho edificios de los cuales cuatro quedaron dañados por el incendio.
«El Baby» del Barrio 18 se ríe frente a los policías de ser envíado al CECOT
El combate a las pandillas no se detiene y la seguridad sigue siendo el pilar importante en el país para llevar la tranquilidad que se merecen las familias.
En ese sentido, las autoridades de la Policía Nacional Civil siguen desarticulando y capturando a los terroristas de pandillas que se esconden de la justicia.
A través de la unidad de investigación y de inteligencia policial, las autoridades lograron la captura de Gracias al trabajo de investigación e inteligencia de la René Alexis Salazar, alias “Baby”, un miembro activo de la estructura 18 Sureños.
Según las autoridades. el sujeto, tiene un historial delictivo vigentes y será procesado por el delito de agrupaciones ilícitas.
Las autoridades destacaron la efectividad de los operativos de seguridad en el combate a las pandillas y reiteraron su compromiso con la seguridad ciudadana.