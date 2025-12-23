Principal
Ya está habilitado el servicio gratuito de grúas del Ministerio de Obras Públicas
Como ya es tradición, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) habilitó el servicio gratuito de grúas, como parte del Plan de Fin de Año.
Dicho servicio está habilitado desde hoy 22 de diciembre hasta el 4 de enero, explicó el titular del MOPT, Romero Rodríguez Herrera.
Los salvadoreños y extranjeros que tengan problemas mecánicos con sus vehículos durante este período de vacaciones podrán recibir la asistencia gratuita solicitándola al número 2510-0199.
“Hemos comprado once nuevas grúas que hemos adquirido para brindar un mejor servicio, para transporte pesado con nueva tecnología, de igual forma para transporte sedan”, apuntó el ministro Rodríguez Herrera.
“Lo importante es que nos vamos equipando para darle un mejor servicio a la población salvadoreña”, añadió el funcionario
Internacionales
Candidato Nasralla pide repetir elecciones en Honduras
El presidenciable del Partido Liberal, Salvador Nasralla, pidió públicamente repetir las elecciones presidenciales en Honduras. Lo hizo durante una transmisión en vivo, en medio del escrutinio especial.
Nasralla afirmó que el proceso electoral es “totalmente falso” y aseguró tener pruebas de fraude electoral. Según su declaración, existen actas que no se han contado de forma deliberada.
Además, advirtió que no aceptará un resultado oficial si se proclama un ganador antes del cierre del escrutinio especial. Sostuvo que las autoridades buscan impedir la revisión completa de las actas.
La propuesta de repetir las elecciones generó un rechazo inmediato dentro del propio Partido Liberal. Dirigentes y diputados liberales marcaron distancia de la postura de Nasralla.
El expresidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPLH), Yani Rosenthal, reiteró su oposición a una nueva elección presidencial. Aseguró que esa posición representa de forma clara la línea institucional del partido.
Rosenthal señaló que el Partido Liberal debe respetar las reglas del proceso electoral. Indicó que corresponde continuar con el escrutinio especial y agotar los recursos legales existentes.
En su pronunciamiento, Rosenthal afirmó que la repetición de elecciones no tiene sustento legal en este momento. Sostuvo que desconocer un proceso en curso resulta contradictorio y peligroso.
“El único interesado en repetir elecciones es Libre”, declaró, al señalar que ese partido busca romper el orden constitucional. Según Rosenthal, el camino institucional exige respetar las etapas del proceso electoral.
También advirtió que desacreditar el desarrollo de las elecciones debilita la institucionalidad democrática. Insistió en que el Estado de Derecho ofrece mecanismos legales para resolver disputas electorales.
Diputados liberales refuerzan el rechazo
La diputada liberal Maribel Espinoza rechazó de forma tajante cualquier intento de repetir las elecciones generales en Honduras. Afirmó que esa propuesta responde a intereses políticos ajenos al orden democrático.
“No a la repetición de elecciones generales para ayudarle a Libre a destruir la democracia”, expresó la parlamentaria. Agregó que el contexto actual pone a prueba la coherencia de los liderazgos políticos.
Espinoza recordó que todos los partidos aceptaron las reglas electorales antes de los comicios. Subrayó que el Partido Liberal se sometió al proceso bajo ese marco legal.
Tensión política y efectos en el país
Las declaraciones de Nasralla se producen en un contexto de alta tensión política por el escrutinio especial. El proceso ha estado marcado por denuncias, bloqueos y confrontaciones entre actores políticos.
Analistas señalan que el llamado a repetir elecciones aumenta la incertidumbre institucional. También advierten que ese planteamiento puede profundizar la polarización política en Honduras.
Mientras tanto, las autoridades electorales continúan con la revisión de actas. El desarrollo del escrutinio especial se mantiene como el mecanismo central para resolver las disputas electorales.
Internacionales -deportes
Charles Barkley se sincera sobre la disputa con Michael Jordan y critica el «ego» de la leyenda de la NBA
El miembro del Salón de la Fama del Baloncesto, Charles Barkley, habló sobre por qué se rompió su relación con Michael Jordan.
Las superestrellas de la NBA de los 90 se han convertido, con razón, en dos de los mejores jugadores de todos los tiempos tras sus impresionantes carreras. Jordan, considerado universalmente el mejor jugador de todos los tiempos, ganó seis campeonatos de la NBA, mientras que Barkley es recordado infamemente como el mejor jugador de la historia de la NBA que nunca lo ganó todo.
Y aunque ambos fueron rivales en la cancha, con varias batallas reñidas a lo largo de sus ilustres carreras, mantuvieron una estrecha amistad fuera de ella; Barkley afirmaba que eran «mejores amigos». Ambos llevan más de 20 años retirados y se les ha visto jugando al golf juntos en varias ocasiones.
Pero desde hace más de 10 años, los dos no han hablado una palabra entre sí después de una pelea, y Barkley explicó exactamente lo que había sucedido. Hoy en día, Barkley es considerado uno de los mejores analistas de la NBA del país, con una actitud implacable ante las críticas cuando las considera dignas. Jordan, por su parte, apenas aparece en público y casi nunca concede entrevistas. Sin embargo, sigue siendo el propietario de los Charlotte Hornets, el equipo de su ciudad natal, del que se convirtió en accionista mayoritario en 2010.
En ese equipo, han tenido grandes dificultades, con el peor récord de la liga y cometiendo varios errores en sus selecciones del draft. Barkley ha criticado esto y, en última instancia, esto provocó su despido.
Barkley le dijo a CBS: «Michael no estuvo de acuerdo con algo que dije y rompió la amistad. Y creo que no tiene suficiente gente a su alrededor que le diga ‘No’. Se ofendió mucho y no hemos hablado; se puso furioso».
«Me llamó y lo último que oí fue: «¡Hijo de puta, que te jodan! Se supone que eres mi chico». Barkley defendió sus acciones y a un analista por qué criticó las decisiones de Jordan como propietario de los Charlotte Hornets.
Dijo: «Voy a hacer mi trabajo, porque no tengo ninguna credibilidad si critico a otras personas que están en la misma situación y no critico a mi mejor amigo.
Yo también tengo ego. No puedes ser bueno en algo… eso no te da derecho a ser un imbécil. Me tiene en la mira (si quiere hablar)». Jordan no ha sido entrevistado desde 2020 y ha hablado muy poco sobre su relación con Barkley.
Jetset
Cocreador del videojuego ‘Call of Duty’ Vince Zampella muere en accidente de tránsito
Vince Zampella, uno de los cerebros del archiconocido videojuego «Call of Duty», falleció en un accidente de tránsito, según informaron medios estadounidenses el lunes.
Según la cadena NBC4, Zampella falleció el domingo en un accidente que sufrió en un Ferrari en una carretera al norte de Los Ángeles.
El estudio del fallecido creó algunos de los videojuegos más vendidos del mundo.
Zampella era conocido por ser el cocreador de la franquicia «Call of Duty», en 2003, y fundador de Respawn Entertainment, el estudio responsable de los juegos «Titanfall», «Apex Legends» y «Star Wars Jedi».