Más de 7,500 personas son beneficiadas con entrega de nuevo puente en Sonsonate

Venezuela “tiene derecho a desarrollar relaciones con otros países” y la captura de sus petroleros cerca a sus aguas constituye una “grave violación al derecho internacional”.

Así respondió este lunes 22 de diciembre la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, tras la incautación el pasado sábado de un petrolero frente a las costas del país latinoamericano, por segunda vez en menos de dos semanas.

Beijing «se opone sistemáticamente a las sanciones unilaterales ilegales que carecen de fundamento en el derecho internacional y no cuentan con la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas», agregó la Cancillería del gigante asiático, aliado de Caracas.

Según señaló la secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, se trató del petrolero ‘The Centuries’, cargado en Venezuela, con “bandera falsa”, bajo el nombre de «Crag» y parte de «la flota fantasma venezolana para traficar petróleo robado y financiar el régimen narcoterrorista» del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Sin embargo, el diario ‘The New York Times’ subrayó que ‘The Centuries’, no figura en la lista de petroleros sancionados por EE. UU. que mantiene públicamente el Departamento del Tesoro.

El navío transportaba aproximadamente 1,8 millones de barriles de crudo venezolano Merey con destino a China, indicaron documentos de las autoridades estadounidenses, citados por la agencia de noticias Reuters.

Beijing es el mayor comprador de crudo venezolano, que representa aproximadamente el 4% de sus importaciones.

La ocurrida el sábado 20 de diciembre fue la segunda incautación en cuestión de días. El pasado 10 de diciembre, la Guardia Costera, con la asistencia de la Armada, incautó otro petrolero, llamado Skipper, miembro de la flota fantasma de navíos que, según Estados Unidos, opera al margen de la ley para transportar carga sancionada.

Estas incautaciones se registran tras meses de tensiones por el despliegue naval que Washington inició el pasado agosto en el Caribe, que ha estado seguido de ataques contra supuestas narcolanchas en esa zona y en el Pacífico oriental, mientras alega una lucha contra el narcotráfico.

