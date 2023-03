Xavi Hernández post Clásico: “hemos sido superiores al Real Madrid”

El legendario exjugador de baloncesto, Michael Jordan, habría iniciado negociaciones para dejar de ser el mayor accionista de los Charlotte Hornets, equipo que está viviendo una desastrosa temporada de la NBA, así lo ha indicado este jueves la cadena ESPN.

Jordan estaría negociando la venta de la mayoría de sus acciones de los Hornets, a un grupo liderado por Rick Schnall y Gabe Plotkin, siendo este último accionista minoritario de las franquicia de Charlotte, así lo indicó Adrian Wojnarowski periodista especializado en la NBA.

“No hay un acuerdo inminente pero hay un impulso significativo en una venta que eventualmente instalaría a Plotkin y Schnall como cogobernadores de los Hornets“, indicó Wojnarowski a través de su cuenta de Twitter.

