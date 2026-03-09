Internacionales -deportes
Xavi acusa a Laporta de bloquear el regreso de Messi al Barcelona
El ocho veces ganador del Balón de Oro dejó el Barça para fichar por el Paris Saint-Germain en 2021 y dos años después se marchó al Inter Miami de la MLS, su equipo actual.
«Leo estaba fichado. En enero del 2023, después de quedar campeón del mundo (con Argentina, en diciembre de 2022), contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver y yo lo veo. Hablamos hasta el mes de marzo y le digo, bueno, cuando tú me des el OK, se lo digo al presidente porque yo lo veo futbolísticamente», explicó Xavi el domingo en La Vanguardia.
«Un ‘last dance’ como el de Jordan… El presidente empezó a negociar el contrato con el padre de Leo y teníamos la luz verde de LaLiga, pero es el presidente el que lo tira todo para atrás», continuó.
Xavi, antiguo compañero de Messi durante más de una década en el Barcelona, señaló a Laporta como el culpable de que el argentino no regresara al club.
«Laporta me dijo, palabra por palabra, que si Leo volvía iba a declararle la guerra y que no podía permitirlo. Y de repente Leo dejó de responder a mis llamadas porque le habían dicho que no se podía hacer», dijo.
Laporta, que dimitió como presidente hace unas semanas para presentarse a la reelección esta semana, sugirió este lunes que Xavi estaba resentido por haberlo despedido en mayo de 2024 y afirmó que el padre y representante de Messi, Jorge, le había dicho que el astro había decidido no regresar.
«Con Xavi veía que íbamos a perder y con (el actual entrenador Hansi) Flick que vamos a ganar», resumió Laporta en un debate presidencial este lunes ante el otro candidato, Víctor Font, en las elecciones presidenciales del domingo.
«Entiendo que (Xavi) está dolido: con los mismos jugadores, Flick gana», añadió Laporta.
El presidente azulgrana explicó que envió un contrato a Jorge Messi, quien después fue a su casa y le comentó que «habría demasiada presión» si el delantero regresaba.
Messi es el máximo goleador histórico del Barcelona, con 672 tantos, y conquistó un récord de 34 títulos con el club en el Camp Nou.
Además Laporta afirmó que el Barça rechazó una oferta de 250 millones de euros (288 millones de dólares) del PSG por la joven superestrella Lamine Yamal, que se habría presentado en 2024.
La Fórmula 1 organiza con éxito su primer GP pese a la guerra en Oriente Medio
La primera carrera de 2026 fue un enorme éxito popular, con unos 484,000 espectadores de jueves al domingo en el circuito Albert Park, un récord.
El fin de semana también resultó un éxito deportivo, con una espectacular carrera llena de alternativas, adelantamientos, accidentes y suspense, especialmente en las primeras vueltas.
El éxito fue posible gracias a la movilización de todos los actores del paddock y, en particular, de la FOM (Formula One Management, organizadora del campeonato), para adaptarse al contexto internacional y especialmente al cierre de numerosos aeropuertos esenciales para la F1, como Doha, Dubái, Abu Dabi o Baréin.
«Un trabajo increíble»
Numerosos miembros de las once escuderías debían transitar por estos países de camino a Australia, al igual que toneladas de material.
El CEO de la FA «Stefano Domenicalli se implicó personalmente de forma muy intensa para ayudar a los equipos. Sin la FOM, nunca habríamos podido disputar el Gran Premio. Hicieron un trabajo increíble, sobre todo organizando vuelos chárter», explicó a la AFP una escudería que prefirió permanecer en el anonimato.
«De las aproximadamente 110 personas que se desplazan para cada Gran Premio, tuvimos que encontrar una solución para unas 40 que tenían que pasar por Oriente Medio. Los últimos miembros llegaron el miércoles por la noche y pudimos estar a tiempo», añadió esta fuente.
Desde el estallido del conflicto, el sábado 28 de febrero, se cancelaron numerosos vuelos y un día después la mayoría de los vuelos comerciales que pasaban por Asia ya estaban completos, así que la FOM tuvo que pensar en un plan B.
Finalmente se fletaron «cuatro vuelos chárter que transportaron a más de 400 personas», algunos pasando por Singapur y otros por Dar es Salaam (Tanzania), indicó a la AFP una fuente cercana a la FOM.
Las escuderías Mercedes y McLaren, así como el proveedor de neumáticos Pirelli, estuvieron además en primera línea del conflicto, ya que el 28 de febrero había programado un test en Baréin, país que ha sido atacado con misiles iraníes desde el inicio de las hostilidades.
«Hubo que evacuar a todos rápidamente. Tuvieron que huir por carretera hacia Arabia Saudita y, en algunos casos, pasar una noche en el aeropuerto antes de poder tomar un vuelo hacia Londres vía Egipto. Afortunadamente, todos se encontraron a salvo rápidamente», relató a la AFP otra fuente del paddock.
El material que debía pasar por Oriente Medio fue desviado hacia Asia y todo llegó a Melbourne el miércoles.
Pese a todo, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) también tuvo que adaptarse y mostrar flexibilidad para permitir que los equipos ensamblaran los monoplazas y los prepararan para los entrenamientos libres previstos para el viernes.
«Habitualmente hay un toque de queda el miércoles y el jueves por la noche para evitar que las escuderías trabajen en los coches durante la noche. Pero, como la mayoría de las piezas llegaron más tarde de lo previsto, decidimos suspender este toque de queda para permitir a los equipos trabajar hasta altas horas de la madrugada», explicó a la AFP un miembro de esta instancia.
La F1 en su conjunto demostró esta semana su extraordinaria capacidad de adaptación y la solidaridad que reina entre los actores del paddock.
«Somos rivales en la pista, pero fuera de ella colaboramos mucho, y aún más en este contexto», destacó a la AFP una escudería.
«Los equipos, la FIA y la FOM han trabajado realmente juntos de forma muy estrecha estos últimos días y eso ha puesto de manifiesto la unidad que reina en la Fórmula 1».
Barça apaga sus penas de Copa conquistando San Mamés en Liga
El FC Barcelona, eliminado entre semana en semifinales de Copa del Rey, ahogó sus penas este sábado con una victoria que puede valer su peso en oro en San Mamés ante el Athletic Club (1-0), con un golazo de Lamine Yamal.
El partido estelar de esta 27ª fecha del campeonato español, un clásico entre dos equipos que siempre han estado en primera y que han protagonizado varias finales de Copa y Supercopa en los últimos años, respondió a las expectativas por su intensidad, igualdad y ocasiones en ambas porterías.
Desde que en el segundo 19 tras el pitido inicial el barcelonista Joao Cancelo, en un intento fallido de despeje, estrelló un balón en el larguero del arco defendido por su compañero Joan García, hasta prácticamente el final del partido se mantuvo emoción.
Pero la calidad técnica del astro culé Lamine Yamal resultó decisiva, cuando el extremo internacional español se sacó un disparo con rosca con la zurda desde dentro del área que quitó las telarañas al arco de su compañero en la Roja Unai Simón (68′).
El gol supuso un mazazo moral para el equipo local, también eliminado entre semana en la antesala de la final de Copa ante la Real Sociedad, y que hasta ese momento había sabido contener a los hombres de Hansi Flick e incluso poner en aprietos a su zaga.
Al final, los tres puntos mantienen al Barça en lo más alto de la tabla con cuatro puntos sobre el Real Madrid, que había ganado el viernes 2-1 en Vigo al Celta, gracias a un tanto del uruguayo Fede Valverde en el descuento final.
México desplegará casi 100,000 miembros de fuerzas de seguridad para el Mundial
México desplegará cerca de 100,000 efectivos entre militares, policías y guardias privados para garantizar la seguridad durante el Mundial de fútbol 2026, informó este viernes el gobierno.
El anuncio se produce casi dos semanas después de un operativo federal en el que murió el capo narco Nemesio Oseguera «El Mencho», líder del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que provocó bloqueos en carreteras y escenas de violencia en varias partes del país.
El anuncio fue realizado en el propio estado de Jalisco, cuya capital, Guadalajara, es una de las sedes del Mundial junto con Ciudad de México y la norteña Monterrey.
El general Román Villalvazo Barrios, jefe de centro de coordinación del gobierno mexicano para el Mundial, detalló en la rueda de prensa que en el despliegue participarán 20.000 militares, incluidos guardias nacionales, y 55,000 elementos de las policías, además de miembros de cuerpos privados de seguridad.
«Eso nos da una suma cercana a un poquito más de los 99,000 efectivos», dijo al detallar que la estrategia es coordinada con Estados Unidos y Canadá.
Con el «Plan Kukulcán», el gobierno busca prevenir y ocuparse de posibles amenazas durante el mundial y garantizar la seguridad de los millones de visitantes que se esperan en las ciudades sede.
«El Mencho», el narco más buscado, tenía como centro de operaciones Jalisco y murió tras ser herido en un operativo militar lanzado en una zona residencial de ese estado el 22 de febrero.
Tras la muerte de Oseguera, miembros del cártel realizaron bloqueos en carreteras e incendiaron comercios en 20 de los 32 estados del país. Jalisco fue uno de los más afectados junto con el vecino estado de Michoacán.