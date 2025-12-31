VMT entrega implementos preventivos en las principales carreteras

Como parte de las acciones de prevención, el Viceministerio de Transporte (VMT), instaló diversos puntos de control vehicular en las carreteras, para verificar que los conductores circulen con sus documentos en regla.

Además, en estos puntos, personeros de la institución entregaron insumos preventivos, para garantizar la seguridad vial durante la temporada festiva, siendo un beneficio para los conductores que recibieron sus implementos.

Entre los insumos entregados se encuentran extintores, conos, chalecos y stickers reflectivos, facilitados por medio del Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (FONAT).

Con estas acciones, las autoridades buscan conscientizar a la población sobre la importancia de la seguridad vial, a la vez que propician herramientas básicas necesarias no solo para evitar esquelas, sino para proteger la vida de quienes se transportan en los automotores.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...