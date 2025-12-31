Principal
Temperaturas descienden ¡¡¡hasta los 10 grados este Fin de Año en El Salvador!!!
Las temperaturas descendieron ¡¡¡hasta los 10 grados Celsius (°C), este Fin de Año en El Salvador!!!, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).Referencia geográfica
Según el reporte, en las primeras horas de este miércoles, la temperatura descendió hasta los 10.0 °C en Las Pilas, del departamento de Chalatenango.
Con esto, esta zona del país, que suele encontrarse entre las que registran sensibles descensos en las temperaturas, registró el punto más frío de todo El Salvador.
Asimismo, las estaciones climatológicas de Planes de Montecristo y la de Finca Los Andes, ambas en el departamento de Santa Ana, registraron temperaturas de 10.5 °C y 11.0 °C, completando el top del territorio nacional.
Como contraparte, la estación de Nueva Concepción, también en Chalatenango, computarizó la temperatura más alta en las primeras horas del día, con 2.6 °C.
Bomberos ejecuta inspecciones en ventas de pólvora
En el marco del desarrollo del Plan Fin de Año 2026, elementos del cuerpo de Bomberos de El Salvador, realizan una serie de inspecciones a distintos puntos de venta colectiva de productos pirotécnicos en el territorio salvadoreño. Latinos y latinoamericanos
Las inspecciones tienen como objetivo de que los puestos tengan una disposición segura, distancias de separación y accesos para respuesta oportuna, además de los insumos de seguridad como extintores.
Dichas inspecciones se ejecutan periódicamente durante la temporada, y este miércoles 31 de diciembre, se encuentran en la Plaza de Toros, San Miguel Centro; en la Plaza Municipal de Zacatecoluca, La Paz; y en la Plazuela El Pilar, San Vicente
De esta manera, verifican el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas para la reducción de riesgos, determinadas por las autoridades de Protección Civil.
Motociclista de solo 20 años pierde la vida tras siniestro vial en la carretera Litoral
Un joven motociclista perdió la vida tras sufrir un siniestro vial, esta mañana de miércoles 31 de diciembre, en el departamento de La Libertad.
Voluntarios de Cruz Verde Salvadoreña (CVS) de la seccional Majahual identificaron a la víctima como Luis Fernando Gutiérrez, de 20 años de edad.
El lamentable suceso tuvo lugar sobre la carretera Litoral, frente al restaurante La Curva de don Gere.
Autoridades de CVS precisaron que el motociclista impactó contra un vehículo, perdiendo la vida rápidamente debido a la gravedad de las heridas sufridas.
“Nuestros socorristas brindaron asistencia a la víctima, quien lamentablemente ya no presentaba signos vitales”, agregó CVS.
Oficiales de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC) investigan cómo sucedieron los hechos. Además, los agentes acordonaron la zona mientras autoridades procesan la escena.
Aparatoso accidente de tránsito sobre la autopista Comalapa deja severos daños
Un accidente de tránsito grandes proporciones tuvo lugar sobre la autopista Comalapa, en las cercanías de la entrada al distrito de San Luis Talpa, en el departamento de La Paz.
El vehículo quedó destrozado por completo al ser aplastado por un poste del tendido eléctrico, luego de salirse de la carretera e impactar en las orillas de la vía.
A pesar de gravedad del accidente, el conductor solo resultó con lesiones moderadas y fue rescatado oportunamente por las autoridades, mismas que destacaron la importancia de la precaución al volante y de realizar las inspecciones necesarias a los vehículos antes de cada recorrido.
El paso vehicular se vio afectado temporalemente, pero fue restablecido poco después por las autoridades.