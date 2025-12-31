Temperaturas descienden ¡¡¡hasta los 10 grados este Fin de Año en El Salvador!!!

Las temperaturas descendieron ¡¡¡hasta los 10 grados Celsius (°C), este Fin de Año en El Salvador!!!, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).Referencia geográfica

Según el reporte, en las primeras horas de este miércoles, la temperatura descendió hasta los 10.0 °C en Las Pilas, del departamento de Chalatenango.

Con esto, esta zona del país, que suele encontrarse entre las que registran sensibles descensos en las temperaturas, registró el punto más frío de todo El Salvador.

Asimismo, las estaciones climatológicas de Planes de Montecristo y la de Finca Los Andes, ambas en el departamento de Santa Ana, registraron temperaturas de 10.5 °C y 11.0 °C, completando el top del territorio nacional.

Como contraparte, la estación de Nueva Concepción, también en Chalatenango, computarizó la temperatura más alta en las primeras horas del día, con 2.6 °C.

