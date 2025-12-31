MARN advierte sobre corrientes de retorno rápidas en muelles y entradas de bahías

Autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) advirtieron sobre las condiciones climáticas en la costa que podrían causar ahogamiento debido a corrientes de retorno rápidas.

Por medio del Informe Especial No. 3, el MARN alertó que se prevén corrientes de retorno rápidas en muelles de embarcaderos, desembocaduras de ríos, bocanas de esteros y entradas de bahías,

“Las condiciones que se prevén de marea, oleaje y viento en el mar, generarán corrientes de retorno rápidas en muelles de embarcaderos, desembocaduras de ríos, bocanas de esteros y entradas de bahías, por lo que se recomienda precaución al ingresar en sus inmediaciones para evitar ahogamiento”, explicó el MARN.

Por lo anterior, para quienes se dispongan a realizar navegación marítima y aérea, pesca artesanal o deportiva, el MARN recomienda “evaluar las condiciones atmosféricas y oceanográficas antes de realizar sus actividades” y “atender las recomendaciones emitidas por Dirección General de Protección Civil”.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...