Internacionales
VIDEO: Paracaidista queda en el ala de un avión tras activarse su paracaídas de emergencia
En redes sociales se ha viralizado un vídeo de un paracaidista que pasó momentos de angustia al momento de saltar del avión.
El hombre se preparaba para hacer su salto de la aeronave para disfrutar del deporte extremo, pero no se imaginaba lo que estaba a punto de pasar.
Al momento de saltar al vacío, el paracaídas de emergencia se activó y se enredó en el ala del avión, el hombre quedó atrapado con su paracaídas, mientras el resto de sus compañeros se lanzaban de la aeronave.
El hombre intentó moverse con su cuerpo para lograr sacar el paracaídas atorado, tras varios segundos de intentos, el hombre logró su objetivo y pudo descender de manera segura.
#Australia l Paracaidista queda en el ala de un avión tras activarse su paracaídas de emergencia
Al momento de saltar al vacío, el paracaídas de emergencia se activó y se enredó en el ala del avión, el hombre quedó atrapado con su paracaídas, mientras el resto se lanzaban. pic.twitter.com/tKy4p1mhyg
— Señal Capital (@senalcapital) December 11, 2025
Internacionales
VIDEO: Voraz incendio se desata y genera múltiples explosiones en un centro comercial en Rusia
Un voraz incendio se desató el miércoles en un importante mercado de San Petersburgo, Rusia, donde se escucharon múltiples explosiones, según testigos que se encentraban en la zona.
Las autoridades indicaron que material altamente inflamable dentro del edificio avivó las llamas, generando una densa columna de humo que fue visible desde varios kilómetros de distancia.
Alrededor de 96 bomberos y 26 unidades se desplegaron en la zona para controlar gigantescas llamas. Hasta el omento, el Ministerio de Emergencias no ha detallado las causas que ocasionaron el siniestro.
Los informes iniciales confirman que, a raíz del incidente, una persona resultó herida. Videos en redes sociales capturaron la magnitud de las llamas que arrasaron el lugar
#Rusia l Un voraz incendio se desató el miércoles en un importante mercado de San Petersburgo, Rusia, donde se escucharon múltiples explosiones, según testigos que se encentraban en la zona. pic.twitter.com/knmH5kgpkv
— Señal Capital (@senalcapital) December 11, 2025
Internacionales
Conductor pasa encima de alfombra religiosa
En redes sociales fue publicado un video en la que un conductor pasó encima de una alfombra religiosa en la zona 1 de la ciudad de Guatemala.
Específicamente ocurrió en la 17 avenida y 3a. calle de la zona 1.
En las imágenes se observa cuando el conductor transita con su automóvil sobre la alfombra y los adornos procesionales que se encontraban en la calle.
A pesar de encontrarse bloqueada la misma, no le importó y siguió su camino, en lugar de tomar vías alternas.
Internautas han mostrado su indignación por los daños a los trabajos comunitarios de los feligreses.
Internacionales
Detienen a expresidente de Bolivia por presunto acto de corrupción
El expresidente de Bolivia Luis Arce fue detenido este miércoles en La Paz, acusado en un caso de presunta corrupción que involucra su gestión previa como ministro de Economía.
La Fiscalía General pidió su detención por los delitos de «incumplimiento de deberes y conducta antieconómica».
La acusación contra Arce, que concluyó su gobierno el mes pasado, se da como parte del caso de presunto desfalco del Fondo Indígena cuando se desempeñaba como ministro de Economía del gobierno del presidente Evo Morales, entre 2006 y 2017.
El caso del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas (Fondioc) investiga desde hace años un desfalco millonario por el que presuntamente se desviaron recursos destinados a proyectos de desarrollo de comunidades indígenas que quedaron inconclusos o que nunca existieron.