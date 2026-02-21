Principal
Vicepresidente Ulloa explora nueva oportunidades de trabajo en conjunto con Francia
En el marco del fortalecimiento de la cooperación bilateral entre la República de El Salvador y la República Francesa, el vicepresidente, Félix Ulloa,, sostuvo un encuentro con el director general de Expertise France, Jérémie Pellet, donde dialogaron sobre nuevas oportunidades de trabajo conjunto.
El Vicepresidente Ulloa enfatizó que la estabilidad y seguridad alcanzadas por El Salvador son pilares fundamentales que han permitido proyectar políticas públicas de largo plazo y consolidar alianzas estratégicas basadas en resultados, transparencia y eficiencia institucional.
Bajo ese contexto, expuso el Plan de Gestión del Plan Trifinio 2025–2035, el cual es impulsado por El Salvador, Guatemala y Honduras, como un modelo regional de integración, gobernanza ambiental y desarrollo territorial. Destacó que este esfuerzo trinacional promueve la protección de la biodiversidad, el fortalecimiento de la resiliencia climática y la generación de oportunidades económicas para las comunidades, posicionando la zona como un espacio estratégico de cooperación con potencial de acompañamiento técnico internacional.
De igual forma, el vicemandatario abordó la importancia de la alianza con la ESIAP para el fortalecimiento de la administración pública a través de la implementación de programas de formación que incluyan a jóvenes que aspiran a formar parte de la función pública, así como a quienes actualmente se desempeñan como servidores públicos. El objetivo de esta alianza es crear una ruta formativa integral que incluya el sistema PATH de LAMARR para el desarrollo de habilidades transversales y el acompañamiento mediante mentorías dirigidas a los jóvenes beneficiarios.
Este proyecto es clave, ya que busca proyectar de forma significativa el rol del servidor público y facilitar la incorporación del talento capacitado a las diferentes instituciones del Gobierno.
Por su parte, el Director General de Expertise France expresó la disposición de la institución de ampliar su presencia en el país y acompañar iniciativas vinculadas a la gobernanza pública, la formación del servicio civil, el desarrollo territorial y la sustentabilidad ambiental. El encuentro reafirmó la voluntad mutua de consolidar una cooperación estructural de mediano y largo plazo que contribuya al crecimiento económico y al fortalecimiento institucional de El Salvador.
Anuncio de cierres viales en Apulo por evento deportivo internacional
La Alcaldía Municipal de San Salvador Este, a través de su Dirección de Mercados, emitió un circular informativo dirigido a los arrendatarios y titulares de los merenderos en Apulo, notificando sobre el cierre temporal de calles debido a la realización de un evento deportivo de talla internacional. El documento, fechado en febrero de 2026, detalla que el domingo 22 de febrero se llevará a cabo la primera edición del IRONMAN 70.3 El Salvador, una competencia que reunirá a atletas de diversas partes del mundo. Esta medida busca garantizar la seguridad y el desarrollo fluido de la actividad, impactando directamente en la zona turística de Apulo.
El IRONMAN 70.3 es una prueba de triatlón que incluye natación, ciclismo y carrera, y representa una oportunidad para posicionar a El Salvador en el mapa deportivo global. Según el circular, el evento no permitirá el paso vehicular ni peatonal en las calles mencionadas en los avisos previos, abarcando desde el desvío hacia Apulo hasta el centro turístico de la localidad. Las autoridades municipales enfatizan que estas restricciones son necesarias para evitar interrupciones durante la competencia, que se espera atraiga a participantes y espectadores de múltiples países.
Las restricciones vehiculares entrarán en vigor desde las 00:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. del domingo 22 de febrero, afectando rutas clave como el tramo desde el desvío a Cojutepeque hasta el Centro Histórico de San Salvador. Esto podría generar inconvenientes para residentes, comerciantes y visitantes habituales de la zona, por lo que se recomienda planificar rutas alternativas con antelación. El circular no detalla compensaciones para los afectados, pero subraya la importancia de la colaboración ciudadana para el éxito del evento.
La Alcaldía agradece de antemano la comprensión y cooperación de los arrendatarios de los merenderos, destacando que esta iniciativa contribuye al desarrollo turístico y económico de la región. Para más información, se sugiere contactar directamente con la Dirección de Mercados de San Salvador Este. Este tipo de eventos deportivos internacionales podrían convertirse en recurrentes, fomentando el turismo en Apulo y sus alrededores.
Premios BASC El Salvador destacan excelencia en seguridad de la cadena de suministro
La primera edición de los Premios BASC en El Salvador, celebrada el miércoles 18 de febrero, centró su atención en la seguridad de la cadena de suministro y el compromiso de las empresas con la gestión del riesgo. La gala congregó a autoridades, empresarios y socios estratégicos para resaltar buenas prácticas y estándares internacionales.
El evento premió a compañías que refuerzan sus procesos logísticos, aduaneros y operativos con el fin de prevenir delitos como el narcotráfico, el terrorismo y el contrabando.
Durante la ceremonia, Diego Castillo, fundador de los premios BASC en Ecuador, felicitó al capítulo salvadoreño por la alta participación de sus afiliados en la asamblea anual.
Castillo resaltó que casi el 60% de las empresas asociadas asistieron al encuentro, una cifra que, según explicó, refleja un fuerte compromiso con la seguridad empresarial y la gestión del riesgo.Además, comparó las auditorías con una “fiesta” organizacional, señalando que las empresas deben ver estos procesos como una oportunidad para detectar fallas antes que el delincuente. “Entre amigos vamos a mejorar las operaciones para que sus procesos sean más seguros”, afirmó ante los asistentes.
Castillo recordó que en 2009 impulsó en Ecuador un sistema de premios para reconocer a empresas que se atreven a demostrar sus estándares de seguridad, un modelo que con el tiempo se consolidó a nivel nacional. En esta ocasión, Castillo también participó como jurado calificador en El Salvador, asegurando que la selección de los ganadores fue objetiva, transparente y sin sesgos.
Un mensaje al sector empresarial y a socios internacionalesJavier Ayala, presidente de la junta directiva de BASC El Salvador, explicó que la premiación busca fortalecer la cultura de seguridad en el sector privado.
Indicó que la dinámica motiva a las empresas a revisar sus procesos internos, innovar y comprometer a la alta dirección y mandos medios.Según Ayala, una empresa sostenible debe integrar la seguridad en su estrategia, ya que, de lo contrario, riesgos como el narcotráfico o el terrorismo pueden dañar su reputación y poner fin al negocio.
Subrayó que la reputación es uno de los activos más valiosos de cualquier organización, por lo que insistió en la necesidad de colaborar con las autoridades y mantener controles sólidos.Alianza público-privada y modernización aduaneraEl director general de Aduanas, Benjamín Mayorga, uno de los invitados de honor, destacó que este tipo de iniciativas refuerzan la alianza público-privada en El Salvador.
Explicó que la Dirección General de Aduanas impulsa procesos de modernización tecnológica para agilizar los despachos y reforzar los controles.
Entre las medidas mencionadas por Mayorga figuran el uso de escáneres de última generación, tecnología de reconocimiento de placas y sistemas de monitoreo para el transporte de carga.
Mayorga invitó a las empresas a invertir en tecnología para fortalecer la trazabilidad y la seguridad logística, y animó a más compañías a sumarse a programas como Operador Económico Confiable.Además, recordó que BASC cuenta con presencia internacional y participación en espacios vinculados a la Organización Mundial de Aduanas, lo que abre oportunidades de incidencia en políticas globales.Empresas galardonadas
La premiación reconoció a compañías que destacan en diferentes eslabones de la cadena de suministro:Servicios de vigilancia y seguridad privada: Empresa de Seguridad Alfa, S.A. de C.V.
Transportador por carretera: Transportes Calpi S.A. de C.V.
Exportador: Visual Branding, S.A. de C.V.
Agente de carga, marítimo y aduanal: Vape, S.A. de C.V. / Agente General Seaboard Marine LTD. El Salvador.
Operador logístico: Rexcargo El Salvador, S.A. de C.V.
Las empresas galardonadas recibieron una placa que acredita su compromiso con estándares de seguridad y buenas prácticas logísticas.Con esta primera edición, los Premios BASC El Salvador consolidan un espacio de reconocimiento a la excelencia en seguridad de la cadena de suministro. Además, envían un mensaje claro al mercado local e internacional: la competitividad también se construye con control, transparencia y prevención del riesgo.
Estudiantes de Concepción de Oriente reciben paquetes escolares
Este viernes, 159 estudiantes del Centro Escolar Cantón El Molino, del distrito de Concepción de Oriente, en La Unión Norte, fueron beneficiados con insumos escolares para el nuevo año escolar. En total, serán 1.2 millones de paquetes a escala nacional los que entregará el Gobierno de El Salvador en el sector público.
Cada paquete escolar incluye dos uniformes, un par de zapatos, libros, cuadernos, lápices, colores, así como dispositivos electrónicos, Tablet o laptop, de acuerdo con el grado escolar y demás insumos educativos.
La entrega de los paquetes escolares se realizará en más de 5,000 escuelas a escala nacional, según informó el Gobierno de El Salvador.
«Ya no voy a tener este gasto de estar comprando los útiles. Nos ahorramos ese dinero y sirve para otras necesidades», expresó Oneyda Ruiz, madre de familia del Centro Escolar Cantón El Molino.
Desde la intervención de la infraestructura educativa y la entrega de paquetes escolares con todos los útiles y equipo tecnológico, el Gobierno establece las bases para la transformación en la educación del país.
Por lo tanto, los equipos logísticos trabajan las 24 horas del día, los sietes días de la semana, para entregar 1.2 millones de paquetes escolares a escala nacional. Estas herramientas permiten a la población estudiantil un aprendizaje integral.