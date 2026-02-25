Principal
«Vamos avanzando conforme a lo planificado»: Karla Trigueros sobre entrega de paquetes escolares
La ministra de Educación, Karla Trigueros, informó esta mañana en la entrevista de Frente a Frente que el Gobierno avanza conforme a lo planificado en la entrega de paquetes escolares en más de 5,000 centros educativos públicos del país.
Según detalló, actualmente se ejecuta el proceso en cientos de escuelas a escala nacional, con base en un censo que abarca 5,200 instituciones.
La funcionaria explicó que el trabajo se desarrolla de manera coordinada junto a directores, docentes y padres de familia, a quienes reconoció por su compromiso durante la distribución.
«Realmente estamos avanzando, estamos dándole cumplimiento al mandato del presidente Nayib Bukele de llevar los paquetes escolares a todos nuestros estudiantes a nivel nacional», afirmó la ministra, al indicar que la entrega se mantiene dentro de los porcentajes previstos.
Trigueros también destacó que la matrícula en el sistema público permanece abierta hasta marzo, por lo que se continuará gestionando la entrega de insumos para quienes se inscriban en las próximas semanas, incluyendo estudiantes de modalidad flexible, personas adultas y alumnos con discapacidad visual.
La ministra señaló que el Gobierno trabaja en la transformación educativa del país, incluyendo gestiones interinstitucionales para ampliar el acceso a internet en los 5,200 centros escolares.
Principal
93 % aprueba la gestión de Nayib Bukele, según data poll
El 93 % de los salvadoreños aprueba la gestión del presidente Nayib Bukele, según los resultados de una encuesta realizada por data poll, presentados ayer en el programa Las Cosas como Son.
De acuerdo con Rosmeo Auerbach, director de datapoll, el estudio de opinión fue realizados en los departamentos de San Salvador, La Libertad, Santa Ana, San Miguel, Sonsonate y Usulután, entre el 14 y el 18 de febrero anterior.
«El 93 % vuelve a decir que lo aprueba [gestión presidencial], el 5 % lo desaprueba, y hay un 2 % que opta por no opinar. Sigue siendo el 93 % la aprobación del presidente de la república; altísima», dijo Auerbach, en referencia a resultados muy similares de otras casas encuestadoras.
También informó que la ciudadanía otorga al mandatario una calificación de 9.3 por su labor en el Ejecutivo.
Auerbach señaló que esta ponderación demuestra que el presidente Bukele continúa siendo reconocido por los salvadoreños ante los cambios que ha desarrollado en el país luego de más de seis años al frente del Gobierno.
«Sigue siendo una nota ni siquiera alta, altísima. A mí que me encanta este tema y que analizo los países, ahorita Donald Trump anda por el 32 % de aprobación; Javier Milei se pone feliz cuando anda por el 50 %», indicó.
Y añadió: «Cualquier presidente, lo vivimos con Gustavo Petro (Colombia) y Gabriel Boric (Chile), cualquier presidente después de 12 meses tiene un desgaste».
A la vez, citó a otros mandatarios que luego de un corto periodo de asumir funciones sus evaluaciones fueron disminuyendo, mientras que el presidente Bukele ha mantenido calificaciones altas, tanto como persona como por su gestión.
Por otra parte, de cara a los comicios generales de 2027, datapoll indagó entre los encuestados por cuál partido votarían en la elección de presidente de la república, dando como resultado que el 89 % afirmó que por Nuevas Ideas; mientras que en segundo lugar quedó el partido ARENA, con el 4 %; el FMLN obtuvo 3 %; en tanto que VAMOS, GANA y PCN recibieron 1 % cada uno.
«Esto es importante; aquí se está preguntando sin la foto (del candidato), y la gente tiene completamente identificado que la bandera de la N es la del presidente, no necesita que vaya foto. Peligroso ese 89 % se hace 90 %, 91 %, o 92 %. La gente tiene muy claro quién está liderando este proyecto», aseveró Auerbach.
Remarcó que los salvadoreños siguen respaldando al presidente Bukele, y muestra de ello es el resultado del estudio de opinión, que para el caso de preferencia electoral se hizo con papeleta en mano.
Asimismo, el sondeo, que tuvo 960 encuestas válidas -según su ficha técnica- evaluó la preferencia partidaria de la población en los departamentos muestreados; resultando en el departamento de San Salvador el partido Nuevas Ideas en primer lugar, con el 81 %; VAMOS 7 %, ARENA 5 %, FMLN 3 %, GANA 2 % y PCN 1 %.
Por otra parte, la encuesta consideró la evaluación que hace la población de la Asamblea Legislativa, Órgano de Estado al que le otorgó 6.8 de calificación.
Sobre esta, el representante de datapoll matizó en la entrevista que «la Asamblea incluye a todos los partidos; la calificación es general».
Principal
Japón presenta un monje robot que da consejos espirituales con IA
Investigadores japoneses presentaron el monje robótico impulsado por inteligencia artificial «Buddharoid», capaz, según ellos, de dar consejos espirituales y, quizá algún día, paliar la escasez de bonzos.
La máquina fue entrenada en escrituras budistas y puede responder a preguntas que los fieles a veces no se atreven a hacer a una persona, explicó este miércoles la Universidad de Kioto, en el oeste de Japón.
El pequeño humanoide bípedo tiene la habilidad de comunicarse oralmente.
«En el futuro, es posible que asista o sustituya a ciertos rituales religiosos que tradicionalmente realizan los monjes», explicó la universidad nipona.
Este robot es la última creación de Seiji Kumagai, profesor en el Instituto para el Futuro de la Sociedad Humana de la institución universitaria.
Utilizando modelos de la empresa estadounidense OpenAI (ChatGPT) y otros, ya había trabajado en chatbots religiosos como «BuddhaBot» o un bot de catecismo.
Para el sacerdote robótico, Kumagai instaló su software «BuddhaBotPlus» en un robot humanoide chino.
Fue presentado el martes en un templo y, aunque todavía no tiene cara, viste un hábito gris y es capaz de juntar las manos en señal de oración.
Sentado en una silla, le dio consejos a una periodista para calmar su torbellino mental.
«El budismo enseña que no hay que seguir ciegamente los pensamientos ni apresurarse», declaró con voz grave a la reportera de la cadena NHK. «Una de las maneras consiste en calmar la mente y deshacerse de esos pensamientos», añadió.
Millones de personas de distintas confesiones utilizan chatbots religiosos.
Kioto ya cuenta con un androide sin funcionalidades de IA, Mindar, que pronuncia sermones y Alemania presentó en 2017 un robot que bendice a los fieles en cinco idiomas.
La nueva máquina combina inteligencia artificial y robótica, ofreciendo consejos espirituales y manteniendo conversaciones religiosas mientras realiza movimientos físicos similares a los humanos.
La Universidad de Kioto es partidaria de evaluar desde un punto de vista ético el uso de estas herramientas en entornos religiosos.
Pero estos humanoides podrían realizar algunas tareas en el futuro debido al envejecimiento de la población y la escasez de mano de obra en el archipiélago.
Principal
Meta acuerda la compra de millones de chips a AMD
El gigante tecnológico estadounidense Meta llegó a un acuerdo para comprar millones de chips de inteligencia artificial al fabricante AMD, anunciaron el martes ambas compañías.
Meta, empresa matriz de Facebook e Instagram, lleva a cabo un enorme programa de inversión en el sector de la IA generativa para competir con Google, OpenAI y Microsoft.
El acuerdo de Meta con AMD se da apenas unos días después de que la compañía dirigida por Mark Zuckerberg anunciara que había cerrado un pacto para adquirir millones de procesadores en los próximos años del rival de AMD, Nvidia.
Los cinco mayores proveedores estadounidenses en IA —Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta y Oracle— han anunciado inversiones por más de 650.000 millones de dólares este año en el sector, casi el doble que en 2025.
A diferencia de sus competidores en la IA, Meta carece de ingresos por servicios en la nube, aunque, dice se beneficia de esta tecnología gracias a un mejor rendimiento de la publicidad en línea, su principal fuente negocio.
AMD se ha comprometido a suministrar a Meta hasta seis gigavatios en unidades de procesamiento gráfico (GPU), chips fundamentales para alimentar la inteligencia artificial.