Tribunal impone condena de 20 años por caso de violencia contra menor

Alvin Tofller y Heidi Tofller, en su profético libro de finales de los años 70 del siglo pasado: “La Tercera Ola”, afirmaban “que muchos de los cambios actuales no son independientes entre sí. No son fruto del azar…. estos y muchos otros acontecimientos o tendencias aparentemente inconexos se hallan relacionados entre sí…. son panes de un fenómeno mucho más amplio: la muerte del industrialismo y el nacimiento de una nueva civilización”.

“El mundo que está rápidamente emergiendo del choque de nuevos valores y tecnologías, nuevas relaciones geopolíticas, nuevos estilos de vida y modos de comunicación, exige ideas y analogías, clasificaciones y conceptos completamente nuevos”., han escrito ellos con su acostumbrado lenguaje seductor.

Estas ideas reflexionadas en los últimos 30 años del fin del siglo XX y los albores de la llegada del siglo XXI, hoy son más escatológicas, si vemos los últimos acontecimientos que se han dado en el mundo que todavía no podemos descodificar en toda su magnitud y que cada día nos da una lección de disrupción en el más amplio de los sentidos.

Estos años finiseculares, para Centroamérica, fueron de tensiones, de búsquedas de los desencuentros, centro de ensayos ideológicos productos de la guerra fría y las tensiones entre las superpotencias y los espacios emergentes, el Istmo se vio en la vorágine de los cambios globales, por ser el centro de una ruta, que a más de ser esencial para la economía mundial, y la misma llegada de lo que signaron como mundialización, que apenas despegaba para estructurar un nuevo orden, también fue y es, en gran medida hoy, el lugar en que otra vez, se da el nuevo ensayo hegemónico y “el choque de civilizaciones”.

En este lugar del mundo, sin que fuera una predicción, se está jugando parte de la supremacía de un mundo, más que unipolar, multipolar, hasta entonces, y que, con la ascensión de Donald Trump en su segundo mandato, éste quiere revivir lo que parecía estar sepultada, “la Doctrina Monroe”, ahora de la mano de la “Nueva Estrategia de Seguridad Nacional” bajo la eufemística frase: “Este hemisferio es nuestro”.

“DE FUERA VENDRÁN, QUE DE CASA TE ECHARÁN”

Siendo este espacio de las Américas un lugar con mucha historia de rupturas, de convergencias y divergencias, donde los imperios, en específico el español, en menor medida el inglés, y más atrás, el imperio Azteca, dejaron sus improntas en las poblaciones nativas, siempre dieron batallas para mantener sus valores, sus creencias y culturas, sus capacidades estratégicas en pie. Llegaron los prohombres de la independencia, formados en los mismos espacios de los conquistadores y reescribieron las historias. Hasta que por estas tierras llegaron los aventureros, “el Pirata William Walker y su doctrina del Destino Manifiesto”, arrogándose en posesión lo que nunca tuvo, cayendo asesinado en Honduras para 1860, vapuleado por la dignidad que nunca se marchó de la vida de los hombres y mujeres de estas tierras.

Los años de las dictaduras dejaron lecciones agridulces, se forjó “el estado nacional”, si se quiere, la forma de permear conciencias y la ideología aparejada con el slogan y la subyugación de que “este es mi patio trasero”, emergió. Y sucedió la hecatombe, producto de las miserias de las mayorías de ciudadanos sumidos en el ostracismo más atroz, frente a unas elites que se erigieron insufribles respecto a sus ciudadanos. Y entonces llegó la muerte de la mano de los conflictos armados de los años 70, 80 y 90 del siglo pasado, hasta que el laboratorio de las grandes potencias que fueron los enfrentamientos con carácter ideológico cesó, pero no, fueron por desigualdades insalvables, se sucedieron y se firmó la paz, una paz a medias e insípida e incolora. Y entonces llegó de la mano de gobiernos sumisos el robo de los recursos económicos y la implantación de modelos que vendrían a traer más miserias a estas poblaciones: el neoliberalismo.

LA CENTROAMERICA ACTUAL

Pasado los años de las confrontaciones militares que dieron como resultados gobiernos medianamente democráticos, entonces vinieron las confrontaciones políticas y de clases, en donde la llamada “sociedad civil” tuvo un papel de decisiones que ayudaron a ir permeando el devenir de lo que es hoy el Istmo. Las elecciones, luego de los Acuerdos de Paz en los diferentes países en conflictos, legitimaron el statu quo que los sectores dominantes querían que sucediera, pero una clase de pensadores fue forjando la ruta que nos llevaría a lo que hoy es la región.

Y hubo un cambio de rumbo, la ola de las izquierdas irrumpió en algunos países, luego de las revueltas: Nicaragua, una pausa, luego otra vez hasta hoy con altos y bajos; El Salvador, dos gobiernos que ayudaron a forjar un pensamiento progresista y facilitar que muchos ciudadanos salieran de la pobreza extrema y donde la educación jugó un papel estelar. Guatemala debatiéndose entre problemas de gobernabilidad y delincuencia y Honduras para esos años con las tazas de violencia más grande del Istmo, igual que El Salvador con la enfermedad social de las maras y los grupos delincuenciales, aparejados de lo que los carteles de las drogas crearon en toda la región: violencia e inestabilidad social.

Las izquierdas no supieron aprovechar el respaldo de la población que los arropó con su voto y cometieron los mismos errores de los grupos dominantes: corrupción, falta de cumplimiento de las promesas, aunque en derechos humanos hubo un cambio de ver la sociedad. La irrupción de Venezuela con su comandante Chavez y el respaldo de la Iniciativa Alba para Las Americas, dio un giro a la relación de estos países con Estados Unidos, que más tarde, hoy, sería la gota que derramaría el vaso de este cambio de ciclo y rumbo que experimenta la región respecto de los gobiernos.

El Salvador ya no tiene el sello de una izquierda, más bien tiene un gobierno que vino a restaurar lo que ellos sabían cómo hacer pero no lo hicieron, la seguridad ciudadana, que tanto clamaba la sociedad; Honduras, pierde una oportunidad de oro al salir de su primer gobierno de centro izquierda debido a los mismos errores de sus pares de la región y así como en Suramérica, la ola de izquierda sale del poder político, no es raro que Costa Rica siga en su egida de gobierno centro derecha, Guatemala tenga un liberal en el poder y Honduras vuelva a estrenarse con un gobierno que habrá que ver qué trae luego del 27 de enero que tomará posesión. Nicaragua es el acertijo, luego de los acontecimientos en Venezuela y la embestida del poder duro que ha envalentonado a los que gobiernan en Washinton. Panamá es un mundo aparte que tendrá que echar su pleito directamente con el Norte, luego de las amenazas porque, “ese canal es de nosotros y no es para que los barcos chinos lo crucen “como Pedro por su casa”

EL ARRIBO DE CHINA Y EL DESCUIDO DEL PATIO TRASERO

Realmente el arribo de China ha sido planificado muchos años atrás, más de 50 años atrás, y hoy es una realidad. “La nueva ruta de la seda”, aparte de que es para el ciudadano de a pie una apuesta económica, no es más que una estrategia política de penetración como un poder emergente y hegemónico: ir quitándole presencia a un Estados Unidos que había descuidado su entorno, en busca de las riquezas energéticas de los países que sometió en sus invasiones en el Oriente Medio, bajo la excusa del terrorismo.

China desembarcó primero en Costa Rica y fue el gran ruido para los Estados Unidos, luego siguió El Salvador, República Dominicana, Panamá y por último Honduras; todos países pertenecientes al Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, los otros: Belice, Guatemala y Nicaragua han preferido seguir la cooperación con Taiwan, bajo el entendido que China no acepta que haya acuerdo a medias porque ellos se reconocen como una sola China.

Y esta llegada tiene un componente geoestratégico, para su “ruta de la seda” en lo económico, pero en lo político, es crear pulso con su más cercano contendiente en el hemisferio occidental, ya que Rusia en la mayoría de las veces ha funcionado como aliado. Centroamérica si usted, traza una línea desde el pacifico salvadoreño hasta par de ciudades chinas, es casi directo la ruta y ahí está la gran estrategia China en el Istmo: tener dominio de la economía y las rutas comerciales, bástenos pensar en el pedido de China a algunos países de crear una zona especial de comercio teniendo como espacio de movimiento el

Golfo de Fonseca: los gringos abrieron los ojos y dijeron no. Eso es blindar su presencia en la región.

Hoy Centroamérica, aparte de ser un espacio de crecimiento, zona de alto poder logísticos para todos los competidores globales, por su enclave estratégico; su valor no es solo geopolítico geográficamente hablando en un momento en que la “Doctrina Monroe” ha tomado fuerza con el envalentonamiento del poder norteamericano que no van a dejar que otro tome su lugar. Ojalá y no sea demasiado tarde; también es un espacio geoeconómico, por lo que expresara más arriba: esta zona del mundo esta en disputa por las riquezas inmensas que posee. Por los minerales raros que se están descubriendo y que son imprescindibles para la supervivencia de las grandes empresas tecnológicas, espaciales y de poderío militar. Por eso, la apuesta y lo que está en juego hoy en día, y que se irá acrecentando cada vez que los grandes jugadores hagan sus arriesgadas apuestas que por acrecentar su poder económico de gobierno y de las grandes corporaciones, ponen en riesgo la seguridad regional de millones de seres humanos.

Voy a terminar como empecé este trabajo: trayendo a colación el último libro de los esposos Toffer: “Las Guerras del Futuro”, escrito en 2003, en este excitante libro ellos analizan lo que serian los conflictos del futuro, así como en “La Tercera Ola”, y habla justamente de que las guerras del futuro, cibernéticas, digitales, con drones, “las tácticas de guerra cibernética y conflictos indirectos podemos verlas en las noticias cada día”

“La guerra cibernética puede dejar sin recursos a una población de millones de personas atacando centrales eléctricas u hospitales. Puede tumbar la web de un gobierno. Puede desinformar de manera previa a unas elecciones o realizar el llamado fake bombing”. Lo acabamos de ver en Honduras, para dejar solo un ejemplo.

“También en la guerra de la tercera ola las armas tendrán más de software que de fusiles, y el dominio del flujo de información -sobre todo, con la guerra electrónica- será más decisivo que las destrucciones físicas”. Los conflictos del futuro serán por los recursos que cada vez escasean más, en especial el agua, y los recursos energéticos.

Eso es lo que esta por suceder en la estrategia de poder en el Istmo centroamericano, los poderes mundiales saben de la importancia de la región para la consolidación de sus estrategias de control y dominación global, sobre todo, en el espectro económico. Porque esta será la más terrible guerra que se está librando ya, y que permeará nuestro futuro y el de millones de seres humanos. Y para eso, no se ha inventado una vacuna que sea capaz de inocular la esperanza de un tiempo mejor.

Dionisio de Jesús

Poeta, diplomático, mercadólogo y especialista en comunicación política. Nacido en Cevicos, República Dominicana (1959), se formó en Educación con mención en Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Posteriormente profundizó en el mundo del mercadeo y la comunicación: realizó postgrado en Mercadeo en la UCSD (donde también fue docente), obtuvo Maestría en Mercadeo en la PUCMM (donde impartió clases), y completó una especialización en Comunicación Corporativa (publicidad de imagen y relaciones públicas) en Young & Rubicam, Madrid, homologada por la Universidad Complutense. Su vocación diplomática se ha fortalecido con múltiples formaciones especializadas: Diplomado en Diplomacia Cultural (auspiciado por las Cancillerías de Costa Rica y El Salvador junto a la Embajada Dominicana en Costa Rica), Especialización en Negociación y Diplomacia Climática (INESDYC, Cancillería dominicana), y varios diplomados sobre la institucionalidad y el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), incluyendo niveles I y II con la Fundación Hanns Seidel (pendiente la presentación del trabajo final para optar por la Maestría). Como poeta, ha publicado 12 libros de poesía y sus textos aparecen en más de 15 antologías nacionales e internacionales, consolidándolo como una voz reconocida en la lírica dominicana y centroamericana. En el ámbito profesional, fue Director Creativo en las agencias de publicidad más importantes de República Dominicana entre 1987 y 2004. Ha ejercido como profesor universitario de marketing, publicidad y comunicación en instituciones de República Dominicana y El Salvador. Desde el año 2000 hasta la fecha (2025), ha trabajado como consultor estratégico en campañas políticas en República Dominicana, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras. Actualmente reside en El Salvador, desde donde produce y conduce cada lunes a las 7:00 p.m. (hora local) el Podcast “Bitácora Centroamericana y Caribeña”, transmitido en vivo por YouTube y Facebook a través de la plataforma Cronio TV, espacio desde el cual analiza con profundidad la realidad política, cultural y geopolítica de la región.Un creador incansable que transita con naturalidad entre el verso, la diplomacia, la estrategia política y la reflexión centroamericana.

