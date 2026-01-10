Internacionales
EEUU inicia negociaciones para abrir su embajada en Venezuela
Estados Unidos y Venezuela anunciaron el viernes que estaban explorando la posibilidad de restablecer relaciones diplomáticas, mientras una delegación del gobierno de Trump visitaba la nación sudamericana.
La visita marca un paso importante hacia el deshielo de las relaciones entre los gobiernos, históricamente adversarios.
El acercamiento ocurre menos de una semana después de que fuerzas militares estadounidenses capturaron al expresidente Nicolás Maduro en Caracas y lo llevaron a Nueva York, para que enfrente cargos federales por tráfico de drogas.
El pequeño equipo de diplomáticos estadounidenses y un grupo de seguridad viajó a Venezuela para realizar una evaluación preliminar sobre la posible reapertura de la embajada de Estados Unidos en Caracas, según informó el Departamento de Estado en un comunicado.
El Gobierno de Venezuela anunció el viernes que tiene previsto enviar una delegación a Estados Unidos, pero no especificó cuándo.
Es probable que cualquier delegación que viaje a Estados Unidos requiera que el Departamento del Tesoro levante las sanciones.
En un comunicado, el gobierno de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó el acercamiento, explicando que «ha decidido iniciar un proceso exploratorio de carácter diplomático con el Gobierno de los Estados Unidos de América, con el objetivo de restablecer las misiones diplomáticas en ambos países».
El presidente Donald Trump ha presionado a Rodríguez y a otros antiguos leales a Maduro que ahora están en el poder para que impulsen su visión del futuro de la nación, uno de cuyos aspectos principales sería revitalizar el papel de las empresas petroleras estadounidenses en un país que cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo crudo del mundo.
Internacionales
Atacan con explosivos a diputada del Congreso de Honduras
La diputada Gladys Aurora López, miembro de la bancada del Partido Nacional de Honduras, fue atacada con un explosivo mientras daba declaraciones en el edificio del parlamento.
La diputada se encontraba cerca de un elevador contestando preguntas de los periodistas en el parlamento de Honduras, cuando fue víctima del ataque.
Tras la explosión la diputada hondureña sufrió lesiones en la parte posterior de la cabeza y la espada, informaron medios de comunicación locales.
“No quiero pensar que sea realmente por temas políticos, pero realmente son cosas que no pueden suceder”, dijo el presidente electo de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, reaccionando al ataque.
Hasta el cierre de esta nota la policía hondureña no ha informado sobre la detención de sospechosos de cometer el atentado.
Internacionales
La princesa Kate Middleton celebra su cumpleaños y elogia el poder curativo de la naturaleza
La princesa Catalina (Kate Middleton), esposa del heredero de la corona británica, Guillermo, elogió el viernes el poder curativo de la naturaleza, en un video difundido con motivo de su 44 aniversario, un año después de anunciar que se encuentra en remisión de su cáncer.
«Llegar a estar en paz con nuestras lágrimas y descubrir lo que significa estar vivos. Estar en armonía con la naturaleza, una maestra silenciosa y una voz suave que guía, en la memoria, ayudándonos a sanar», dice la princesa en el video.
La popular princesa ha tomado la costumbre de difundir videos en los que rinde homenaje a la naturaleza.
El video, difundido el viernes en sus cuentas oficiales de X e Instagram, celebra el invierno.
«Incluso en la estación más fría y oscura, el invierno tiene una forma de traernos quietud, paciencia y reflexión serena», afirma Catalina, en la voz en off del video.
«Me encuentro reflexionando sobre lo profundamente agradecida que estoy. Los miedos se desvanecen», añade la princesa en este clip de menos de dos minutos.
El video muestra imágenes de la campiña inglesa, intercaladas con algunos planos de la princesa, sumergiendo la mano en un río rodeado de nieve o caminando por el bosque.
El jueves, durante una visita con su esposo Guillermo a un hospital londinense, volvió a referirse brevemente a su tratamiento contra el cáncer, calificándolo de «aterrador».
Catalina, madre de tres hijos, había anunciado en marzo de 2024 que padece un cáncer, cuya naturaleza nunca se reveló.
Diez meses después, en enero de 2025, informó que estaba en remisión de ese cáncer.
Desde entonces, la esposa del heredero al trono ha regresado de manera gradual a la escena pública, participando en actividades especialmente dedicadas a la primera infancia.
La enfermedad de Catalina se hizo pública un mes después del anuncio del cáncer de su suegro, el rey Carlos III, del que tampoco se ha precisado su naturaleza.
El rey indicó en diciembre que su estado de salud había mejorado y que su tratamiento se reduciría en 2026.
Internacionales
Estados Unidos incautó un petrolero que zarpó de Venezuela y que intentaba huir
Estados Unidos dijo el viernes que incautó otro petrolero que intentó romper un bloqueo naval estadounidense destinado a impedir que salga de Venezuela crudo sancionado, el quinto barco detenido en las últimas semanas.
«En una acción antes del amanecer, infantes de marina y marineros de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, en apoyo del Departamento de Seguridad Nacional, se lanzaron desde el USS Gerald R. Ford y detuvieron al buque cisterna Olina en el Mar Caribe sin incidentes», detallaron las autoridades estadounidenses.
El Olina es «otro buque tanque de la ‘flota fantasma’ sospechoso de transportar petróleo embargado» y fue incautado después de que «zarpara de Venezuela intentando eludir a las fuerzas estadounidenses», dijo la jefa de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en una publicación en X.
Las autoridades de Estados Unidos reiteraron su compromiso para proteger el territorio nacional y prevenir cualquier acción considerada ilegal en la región.