Tras 20 años en el poder, la izquierda boliviana pierde las elecciones presidenciales

El mundo amaneció con una terrible noticia en el ámbito histórico y de las artes. Se trata de un robo perpetrado en el museo de Louvre de París al más puro estilo hollywoodense, es decir, de película.

Los hechos habrían sucedido a plena luz del día, alrededor de las 9:30 de la mañana, y fue perpetrado por unos siete sujetos que llegaron al lugar a bordo de motocicletas y cometieron el robo en el asombroso tiempo de ¡07 minutos!

Medios europeos detallaron que los sujetos se llevaron varias joyas de la época de Napoleón Bonaparte y la emperatriz Josefina cuyo valor, considerando lo económico e histórico, “es invaluable”.

Según reportes, los audaces malhechores aprovecharon que en el museo se están realizando unas obras de ampliación, por lo que utilizaron un montacargas para ingresar a la Galería de Apolo, donde se encontraba parte de la colección imperial francesa, la cual es una de las más ricas del museo.

Para abrir las vitrinas donde estaban las joyas los sujetos utilizaron pequeñas motosierras y habrían sustraído nueve piezas, entre ellas un collar, un broche y una tiara pertenecientes a Napoleón y Josefina.

Al menos por ahora, el museo estará todo el día cerrado mientras continúan las investigaciones para tratar de ubicar a los responsables.

Tras conocerse algunos detalles, las redes sociales están comparando lo sucedido con producciones hollywoodenses, pues los sujetos cometieron el atraco a plena luz del día, no hubo ninguna persona afectada, aprovecharon las obras de ampliación para realizar el atraco, cortaron delicados vidrios y huyeron sin desatar un escándalo y, todo esto… ¡en solo 07 unos minutos!

