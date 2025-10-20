Internacionales
Tras 20 años en el poder, la izquierda boliviana pierde las elecciones presidenciales
Después de más 20 años, el pueblo boliviano le bajó el pulgar a la Izquierda.
Hoy Bolivia está celebrando la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales, y ninguno de los dos candidatos que compiten pertenece a una ideología de izquierda.
El MAS gobierna desde 2006, primero con Evo Morales y luego con Luis Arce, hoy enfrentados políticamente. Esta elección marca, además, el colapso de la unidad del bloque progresista, que dominó la política boliviana durante dos décadas.
En la primera vuelta, celebrada en agosto, Rodrigo Paz, centrista de derecha e hijo de un expresidente, se alzó sorpresivamente como favorito remontando desde el fondo de las encuestas hasta hacerse con el 32 por ciento de los votos. Se enfrenta a un expresidente conservador, Jorge Tuto Quiroga.
Una encuesta reciente mostró a Quiroga a la cabeza; sin embargo, la contienda se considera, en general, una moneda al aire.
El oficialismo presentó como candidato al exministro de Gobierno Eduardo del Castillo, tras la renuncia del presidente Luis Arce a buscar la reelección en medio de la profunda crisis económica que golpea al país.
Sujetos en moto roban joyas de Napoléon del museo de Louvre en 7 minutos
El mundo amaneció con una terrible noticia en el ámbito histórico y de las artes. Se trata de un robo perpetrado en el museo de Louvre de París al más puro estilo hollywoodense, es decir, de película.
Los hechos habrían sucedido a plena luz del día, alrededor de las 9:30 de la mañana, y fue perpetrado por unos siete sujetos que llegaron al lugar a bordo de motocicletas y cometieron el robo en el asombroso tiempo de ¡07 minutos!
Medios europeos detallaron que los sujetos se llevaron varias joyas de la época de Napoleón Bonaparte y la emperatriz Josefina cuyo valor, considerando lo económico e histórico, “es invaluable”.
Según reportes, los audaces malhechores aprovecharon que en el museo se están realizando unas obras de ampliación, por lo que utilizaron un montacargas para ingresar a la Galería de Apolo, donde se encontraba parte de la colección imperial francesa, la cual es una de las más ricas del museo.
Para abrir las vitrinas donde estaban las joyas los sujetos utilizaron pequeñas motosierras y habrían sustraído nueve piezas, entre ellas un collar, un broche y una tiara pertenecientes a Napoleón y Josefina.
Al menos por ahora, el museo estará todo el día cerrado mientras continúan las investigaciones para tratar de ubicar a los responsables.
Tras conocerse algunos detalles, las redes sociales están comparando lo sucedido con producciones hollywoodenses, pues los sujetos cometieron el atraco a plena luz del día, no hubo ninguna persona afectada, aprovecharon las obras de ampliación para realizar el atraco, cortaron delicados vidrios y huyeron sin desatar un escándalo y, todo esto… ¡en solo 07 unos minutos!
Le quitan la vida a transportista nicaragüense al llegar a zona fronteriza El Guasaule
Adolfo José Porras Rocha, un transportista nicaragüense de 56 años, le quitaron la vida a tiros en la zona fronteriza de en El Guasaule, municipio de El Triunfo, departamento de Choluteca, en Honduras.
Según fuentes policiales, Porras Rocha fue interceptado por un grupo de delincuentes mientras descansaba dentro de la cabina del furgón, identificado con placas guatemaltecas.
Al parecer, el hombre fue atacado en un momento de pausa durante su recorrido. Los delincuentes lo atacaron a tiros en la cabeza y tras el hecho huyeron.
Habitantes de la zona, al percatarse de que el furgón permanecía estacionado durante muchas horas, llamaron a las autoridades policiales, que llegaron al lugar para resguardar la escena del crimen y comenzar las investigaciones.
Hasta ahora, se desconoce si los delincuentes robaron pertenencias de la víctima.
Motociclista atropella a corredor y huye del lugar
Un video viral ha causado indignación en redes sociales al mostrar el momento en que un motociclista atropella por la espalda a un corredor y se da a la fuga sin prestarle auxilio.
El incidente ocurrió en calles de la ciudad de Fortaleza, Brasil, y fue captado por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa a una pareja de corredores cuando, de forma repentina, un motorista embiste a uno de ellos, provocando su caída sobre el asfalto.
El deportista, visiblemente adolorido, intenta reclamar al conductor, quien continúa su marcha sin detenerse.
De acuerdo con medios locales, la víctima sufrió heridas leves y fue atendida por equipos de emergencia que llegaron al lugar tras ser alertados por otros corredores.