Clases presenciales se reanudarán este 20 de octubre
El Ministerio de Educación informó que a partir de mañana, lunes 20 de octubre de 2025, se reanudarán las clases, evaluaciones y actividades académicas presenciales en todos los centros educativos públicos del país.
Según el comunicado oficial, la medida es de carácter obligatorio para todos los centros educativos que imparten desde Educación Inicial hasta Educación Media, incluyendo los Centros de Bienestar Infantil (CBI), Círculos de Familia, Centros Comunitarios y los CAPI públicos.
También aplica para estudiantes y docentes de las Modalidades Educativas Alternas.
En el caso de los colegios, universidades y demás Instituciones de Educación Superior (IES), el retorno a clases presenciales quedará a criterio de las autoridades de cada institución, de acuerdo con sus contextos y evaluaciones internas.
El Ministerio exhortó a la comunidad educativa a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales del Gobierno de El Salvador para conocer cualquier actualización sobre las disposiciones.
Suspenderán servicio de agua en Puerto de La Libertad a partir del lunes
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció que la suspensión temporal del servicio de agua iniciará a partir del lunes 20 de octubre, desde las 6:00 de la tarde, y será reanudado el martes 21 a las 4:00 de la madrugada.
El MOP informó que dispondrá camiones cisterna gratuitos para garantizar el suministro de agua.
El despliegue de camiones cisterna se realizará en conjunto con ANDA, y abastecerá con pipas gratuitas los sectores de: Casco urbano de Puerto de La Libertad, colonia El Morral, playa El Obispo, playa Conchalio, Playa La Paz, y Comunidad Conchalio #1 y #2.
Además, se incluirá también a los sectores de: Comunidad La Cima, comunidad Los Mangos, Comunidad Jerusalén, colonia El Carmen, colonia Los Ángeles, colonia Los Filtros y colonia Jerusalén.
Por su parte, el Viceministerio de Transporte implementará un dispositivo de control de tránsito en el Puerto de La Libertad mientras se realizan las obras de mejoramiento de drenajes y cambio de tuberías de agua potable.
Internacionales -deportes
Marruecos campeón del Mundial Sub-20 de Chile 2025 al vencer 2-0 a Argentina
Desafiando todos los pronósticos, Marruecos entró este domingo en la historia de los Mundiales Sub-20 al conquistar su primer título con una victoria 2-0 sobre la favorita Argentina en la final de Chile 2025, un logro que refleja el crecimiento del fútbol de ese país africano.
El atacante Yassir Zabiri, con un doblete a los 12 y 29 minutos, se encargó de los goles en el Estadio Nacional de Santiago, ante 43.253 espectadores, la mayoría volcados a apoyar a Marruecos, debutante en una instancia decisiva juvenil y la gran revelación del torneo.
Con este título, Marruecos se convirtió en el segundo país africano en un conquistar un Mundial Sub-20, un honor que hasta ahora solo poseía Ghana, campeón en 2009 en Egipto.
Argentina, presente en 18 de las 24 ediciones de la Copa Mundial Sub-20 y la selección más ganadora con seis títulos, no conquista el torneo desde 2007 en Canadá, haciendo aún más histórica la hazaña de los marroquíes.
Coanfitrión del Mundial 2030 junto a España y Portugal, Marruecos se ha mantenido en los reflectores desde su cuarto puesto en Catar 2022. Dos años después de esa gesta, el equipo Sub-23 masculino se colgó el bronce olímpico en París.
Y ahora la generación Sub-20, con el título en Chile, confirma el crecimiento sostenido del fútbol marroquí.
– Ficha técnica
Estadio: Nacional de Santiago
Árbitro: Maurizio Mariani (ITA)
Goles:
Marruecos: Yassir Zabiri (12, 29)
Alineaciones:
Marruecos: Ibrahim Gomis – Ali Maamar, Ismael Baouf, Smail Bakhty, Fouad Zahouani – Naim Byar, Yassine Khalifi (Saad El Haddad, 62) – Othmane Maamma (Ilias Boumassaoudi, 74), Houssam Essadak, Gessime Yassine (Taha Majni, 86) – Yassir Zabiri (Younes El Bahraoui, 86). DT: Mohamed Ouahbi.
Argentina: Santino Barbi – Tobías Ramírez, Juan Villalba (Santiago Fernández, 45), Tomás Pérez (Tobías Andrada, 45) – Dylan Gorosito (Teo Rodríguez, 82), Valentino Acuña (Mateo Silvetti, 33), Milton Delgado, Julio Soler – Maher Carrizo, Alejo Sarco (Ian Subiabre, 60), Gianluca Prestianni. DT: Diego Placente.
Fallece reconocida ebria consuetudinaria de Cabañas
María Ángel Amaya, de 37 años, falleció esta mañana en la zona conocida como “El Ramalazo”, barrio Los Remedios, Sensuntepeque, Cabañas Este.
Estaba con otras mujeres consumiendo licor.
La Policía la trasladó al hospital, donde se confirmó su muerte por alcoholismo crónico.
Era originaria de Nuevo Distrito, Dolores, Cabañas.