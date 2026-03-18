Tráiler de «Spider-Man: Brand New Day» enciende el entusiasmo de sus fans

La música latina atraviesa un momento de profunda tristeza luego de confirmarse el asesinato del salsero colombiano Luder «Junior» Quiñones, ocurrido la tarde del martes 17 de marzo en la ciudad de Cali. El percusionista, de 52 años, fue atacado a balazos por sujetos armados cuando se encontraba realizando labores en su vehículo en el barrio Junín, según reportaron medios locales.

Tras el violento ataque, el músico fue trasladado de emergencia a un centro asistencial cercano. Sin embargo, minutos después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el móvil del crimen, aunque hasta el momento no se han reportado capturas relacionadas con el caso.

Luder «Junior» Quiñones era ampliamente reconocido dentro del circuito salsero por su trabajo como timbalero y percusionista en diversas agrupaciones. A lo largo de su carrera formó parte de importantes proyectos musicales, entre ellos la legendaria agrupación Grupo Niche, además de colaborar con orquestas como La Octava Dimensión, La Suprema Corte, Son de Cali y Proyecto Omega.

Su talento rítmico y su capacidad para conectar con el público lo llevaron a consolidar una trayectoria de más de tres décadas en los escenarios. Durante muchos años trabajó junto al cantante Willy García, con quien desarrolló una estrecha relación artística y personal que trascendió los escenarios.

La noticia de su muerte generó una ola de mensajes de pesar en redes sociales. El propio Willy García confirmó el fallecimiento mediante una publicación emotiva en la que expresó el profundo dolor que le causa la pérdida de quien consideraba un hermano de vida. Fanáticos de la salsa y colegas del medio artístico también compartieron palabras de apoyo para la familia del músico.

La partida de Quiñones deja un vacío importante dentro del género salsero, especialmente en la escena musical de Cali, ciudad considerada una de las capitales mundiales de la salsa. Su legado musical, marcado por la pasión, la disciplina y el compromiso con el arte, seguirá presente en las producciones y presentaciones en las que participó a lo largo de su carrera.

Mientras el entorno artístico lamenta su pérdida, las autoridades continúan recabando información para determinar las circunstancias exactas del ataque. El crimen ha reavivado el debate sobre la seguridad en algunas zonas de la ciudad y la vulnerabilidad de figuras públicas y ciudadanos frente a hechos de violencia.

La muerte de Luder «Junior» Quiñones no solo enluta al mundo de la salsa, sino que también deja un recordatorio sobre la fragilidad de la vida y la importancia de preservar la memoria de quienes contribuyeron a enriquecer la cultura musical latinoamericana.

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