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Tráiler de «Spider-Man: Brand New Day» enciende el entusiasmo de sus fans
Tom Holland ha vuelto a ponerse el traje y a trepar por los muros de Nueva York con el nuevo tráiler de «Spider-Man: Brand New Day», la próxima película del héroe arácnido que ha desatado el furor entre los fans del Universo Cinematográfico Marvel (UCM) ante las muchas novedades reveladas en estas primeras imágenes.
Este primer avance muestra a Peter Parker, una vez interpretado por Holland, en una etapa difícil tras los hechos acontecidos en «Spider-Man: No Way Home», en una realidad donde la Tía May ha muerto y donde MJ y Ned no recuerdan nada del «buen vecino» y superhéroe.
En ese contexto, el tráiler presentó también un componente que ha resultado curioso: la posible mutación de Spider-Man, ya que se muestra a Parker atravesando por cambios y alteraciones en su cadena genética, las cuales le dejarán nuevas habilidades o, posiblemente, la antesala a un peligro mayor.
Este avance también confirmó la participación de otras figuras del UCM como Bruce Banner/Hulk, siempre protagonizado por Mark Ruffalo, o la llegada de The Punisher/Frank Castle, siempre en la piel de John Bernthal, un condimento adicional para aderezar una historia que promete devolver a Marvel Studios a la ruta del éxito.
La película repetirá también a Jacob Batalon como Ned y a Zendaya como MJ, esta vez con un rol diferente, pero que podría acercarlos nuevamente a la vida de Parker. La única incógnita que este avance mantuvo es qué papel tendrá Sadie Sink, estrella de «Stranger Things», en esta cuarta película de la actual franquicia de Spider-Man.
La película está agendada para llegar a los cines de todo el mundo el próximo 30 de julio, intentando ser el salvavidas de Marvel Studios tras varios años registrando fracasos en taquilla y con una credibilidad en sus proyectos bastante opacada.
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Fátima Bosch, Miss Universo, recorre Santa Tecla
Fátima Bosch, Miss Universo 2025, visitó el Palacio Tecleño en San Tecla para conocer los proyectos de arte y cultura que se desarrollan en el distrito, donde participan niños, jóvenes y adultos en distintos talleres.
La llegada se realizó en un ambiente con banderas de El Salvador y México, mientras asistentes de programas sociales le dieron la bienvenida en el recinto.
Durante la visita, Bosch recorrió los salones donde se imparten talleres de arte, pintura y música para niños. En este espacio, compartió con los participantes y pintó junto a una niña.
Luego visitó un salón de clases de arte culinario y coctelería como parte del recorrido.
Más adelante, fue recibida por un grupo de modistas que presentaron estilos de vestidos y túnicos. Estas piezas serán utilizadas por Bosch en una sesión de fotografías en el Palacio Tecleño.
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El recorrido concluyó con la participación de una estudiante becaria de inglés, quien interactuó con la visitante.
Además, alumnas de pintura de la Academia de Bellas Artes le entregaron un cuadro elaborado como obsequio.
Durante la jornada, el alcalde Henry Flores, junto a Fátima Bosch, realizaron el lanzamiento del proyecto de la nueva casa comunal en la comunidad Las Palmeras.
La obra contempla una inversión de $20,000 y está orientada a la creación de un espacio para la convivencia y organización comunitaria.
Como parte de su agenda, Bosch visitará el Centro Histórico de San Salvador y participará en un foro de mujeres que se realizará en el Palacio Tecleño.
Su estadía en el país, del 16 al 22 de marzo, incluye encuentros diplomáticos y actividades sociales.
La visita a San Tecla se da luego de que Bosch conociera imágenes compartidas por Sheynnis Palacios en diciembre de 2025, lo que motivó su interés por conocer la ciudad.
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Rusia acusa al documental que ganó el Óscar de filmar niños sin consentimiento
El comité de derechos humanos de Rusia, un órgano del gobierno, acusó el miércoles al equipo del documental «Mr Nobody contra Putin», ganador de un Óscar, de haber utilizado sin consentimiento imágenes de menores, en la primera reacción oficial a esta película que denuncia el adoctrinamiento de alumnos en Rusia.
Pavel Talankin, un profesor y videógrafo de una escuela de la pequeña ciudad de Karabaj, en los Urales, filmó el adoctrinamiento cada vez más intenso de los alumnos tras el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania el 24 de febrero de 2022.
Opuesto a esta guerra, Talankin huyó del país en 2024 con los vídeos.
Las imágenes dieron origen a esta película de 90 minutos, codirigida por Talankin y el director estadounidense David Borenstein, que recibió el premio al mejor documental en los Óscar.
El Consejo Presidencial de Rusia para los Derechos Humanos, un órgano consultivo, indicó el miércoles en Telegram haber escrito al comité organizador de los Óscar y al director general de la Unesco para pedir a la Academia estadounidense que «examine si esta obra se ajusta a las normas éticas y jurídicas aplicadas por la Academia al conceder sus premios».
Según el consejo, «el uso de imágenes de menores se llevó a cabo sin obtener el consentimiento de los padres u otros representantes legales de los niños, y sin tener en cuenta el carácter limitado del uso de este tipo de material, registrado inicialmente en un entorno educativo».
Hasta ahora el Kremlin ha evitado pronunciarse sobre el documental.
«No he visto esta película», dijo el lunes el portavoz de Vladimir Putin, Dmitri Peskov.
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Asesinan a famoso músico de salsa, formó parte de Grupo Niche
La música latina atraviesa un momento de profunda tristeza luego de confirmarse el asesinato del salsero colombiano Luder «Junior» Quiñones, ocurrido la tarde del martes 17 de marzo en la ciudad de Cali. El percusionista, de 52 años, fue atacado a balazos por sujetos armados cuando se encontraba realizando labores en su vehículo en el barrio Junín, según reportaron medios locales.
Tras el violento ataque, el músico fue trasladado de emergencia a un centro asistencial cercano. Sin embargo, minutos después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el móvil del crimen, aunque hasta el momento no se han reportado capturas relacionadas con el caso.
Luder «Junior» Quiñones era ampliamente reconocido dentro del circuito salsero por su trabajo como timbalero y percusionista en diversas agrupaciones. A lo largo de su carrera formó parte de importantes proyectos musicales, entre ellos la legendaria agrupación Grupo Niche, además de colaborar con orquestas como La Octava Dimensión, La Suprema Corte, Son de Cali y Proyecto Omega.
Su talento rítmico y su capacidad para conectar con el público lo llevaron a consolidar una trayectoria de más de tres décadas en los escenarios. Durante muchos años trabajó junto al cantante Willy García, con quien desarrolló una estrecha relación artística y personal que trascendió los escenarios.
La noticia de su muerte generó una ola de mensajes de pesar en redes sociales. El propio Willy García confirmó el fallecimiento mediante una publicación emotiva en la que expresó el profundo dolor que le causa la pérdida de quien consideraba un hermano de vida. Fanáticos de la salsa y colegas del medio artístico también compartieron palabras de apoyo para la familia del músico.
La partida de Quiñones deja un vacío importante dentro del género salsero, especialmente en la escena musical de Cali, ciudad considerada una de las capitales mundiales de la salsa. Su legado musical, marcado por la pasión, la disciplina y el compromiso con el arte, seguirá presente en las producciones y presentaciones en las que participó a lo largo de su carrera.
Mientras el entorno artístico lamenta su pérdida, las autoridades continúan recabando información para determinar las circunstancias exactas del ataque. El crimen ha reavivado el debate sobre la seguridad en algunas zonas de la ciudad y la vulnerabilidad de figuras públicas y ciudadanos frente a hechos de violencia.
La muerte de Luder «Junior» Quiñones no solo enluta al mundo de la salsa, sino que también deja un recordatorio sobre la fragilidad de la vida y la importancia de preservar la memoria de quienes contribuyeron a enriquecer la cultura musical latinoamericana.