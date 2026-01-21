Principal
Tasa de homicidios bajó de 38.0 en 2019 a 1.3 en 2025
El Plan Control Territorial y el régimen de excepción, medidas implementadas bajo el gobierno del presidente Nayib Bukele, han permitido una reducción sostenida de los índices de criminalidad en El Salvador a lo largo de los últimos años. Los resultados reflejan una mejora progresiva en materia de seguridad pública, posicionando al país además, como el más seguro de la región.
Dichos datos reflejan una disminución de 36.7 puntos, equivalente a una reducción del 96.6 % en la tasa de homicidios, comparada con el 2019 cuando la tasa fue de 38.
El resultado más bajo se registra en 2025, considerado el año más seguro en la historia de El Salvador, pues finalizó con tasa de 1.3 homicidios por cada 100,000 habitantes y 0 % de impunidad en el delito de homicidio.
Para 2024, El Salvador cerró con 1.9 homicidios por cada 100,000 habitantes, ya que solo se registraron 114 homicidios. Mientras que en 2023 el país finalizó con una tasa de 2.4 homicidios por cada 100,000 habitantes.
En 2022, la tasa bajó a 7.8, reflejando una reducción significativa respecto a 2021, que cerró con 18.1. Fue precisamente en ese período cuando se instauró el régimen de excepción, una medida que otorgó a las autoridades mayores herramientas legales y operativas para desarticular a las estructuras delictivas y disminuir su accionar criminal.
Para 2020, la tasa de homicidios en el país fue de 21.2, y en 2019 era de 38.0 por cada 100,000 habitantes.
Las cifras actuales contrastan con los registros de años anteriores, bajo administraciones del FMLN y ARENA, cuando los índices de violencia eran considerablemente más altos. En 2018, El Salvador registró más de 3,300 homicidios, finalizando con una tasa de 53.1 por cada 100,000 habitantes. En 2017, la tasa fue de 83, y en 2016 alcanzó los 84.1 homicidios por cada 100,000 habitantes. La cifra más alta se registró en 2015: tasa de 106.3, y ese fue considerado el año más violento en la historia del país.
Principal
Estudiantes del sistema público recibirán uniformes, útiles y dispositivos tecnológicos gratuitos
El año escolar en el sistema público arrancará el próximo 2 de febrero con un lunes cívico y con la entrega completa de los paquetes escolares a los estudiantes, así lo confirmó esta mañana la ministra de Educación, Karla Trigueros, durante una entrevista en el programa de televisión Frente a Frente.
La funcionaria destacó que los paquetes escolares no tendrán ningún costo para los padres de familia e incluirán dos uniformes, zapatos, cuadernos, colores, plumones, lápices, lapiceros, tijeras y el paquete completo de libros, además de dispositivos tecnológicos según el nivel educativo.
Trigueros explicó que el contenido del paquete escolar varía por grado. Los niños de primera infancia recibirán una tablet de ocho pulgadas; los estudiantes de primero a tercer grado contarán con una tablet de 10 pulgadas, mientras que a partir de cuarto grado se entregará una computadora portátil.
Además, enfatizó que esta medida forma parte de la estrategia del Gobierno salvadoreño para reducir la brecha tecnológica en el sistema educativo público.
Según explicó la ministra, desde 2021 se han entregado 1.2 millones de dispositivos electrónicos, con una inversión de 800 millones de dólares, a los que se suman 440 mil equipos adquiridos recientemente.
Trigueros dijo que los dispositivos, de marcas reconocidas como HP, Dell y Lenovo, están listos para su distribución a nivel nacional.
La titular de Educación comentó que los dos uniformes serán entregados al mismo tiempo, y aseguró que los productores nacionales continúan siendo proveedores de zapatos y uniformes, desmintiendo versiones en sentido contrario que emitían grupos de personas con mala intención en redes sociales.
Internacionales -deportes
Jugadores de Manchester City pagarán entradas a hinchas tras caer ante Bodo/Glimt
Los jugadores del Manchester City reintegrarán el dinero de las entradas a los aficionados que volaron hasta el Círculo Polar Ártico para presenciar la humillante derrota por 3-1 ante el Bodo/Glimt en la Champions League.
El martes, los Citizens sufrieron uno de los resultados más desalentadores de su historia recoemte, cuando el modesto equipo noruego logró su primera victoria en la fase de grupos de la Champions League.
Los 55.000 habitantes de Bodo casi cabrían todos en el Etihad Stadium de Mánchester, mientras que la brecha económica entre ambos clubes es colosal.
En ese contexto, los jugadores del City acordaron reembolsar de sus bolsillos el coste de los billetes de los 374 aficionados que realizaron el viaje para presenciar el partido en el pequeño estadio Aspmyra Stadion, con un precio de 33 dólares cada entrada.
«Nuestros aficionados lo son todo para nosotros», se puede leer en un comunicado emitido por los capitanes del City: Bernardo Silva, Ruben Dias, Rodri y Erling Haaland.
«Sabemos el sacrificio que realizan nuestros aficionados cuando viajan por todo el mundo para apoyarnos, en casa y fuera (…) Son la mejor afición del mundo», destacaron. «Cubrir el coste de esos billetes para los aficionados que viajaron a Bodo es lo menos que podíamos hacer».
El City de Pep Guardiola sólo ha ganado dos partidos de sus últimos siete entre todas las competiciones: en FA Cup ante el Exeter, de tercera división, y la ida de la semifinal de Copa de la Liga ante Newcastle.
No han ganado ningún partido liguero en lo que va de año y la derrota del pasado fin de semana ante sus vecinos del Manchester United les dejó a siete puntos del líder Arsenal.
Principal
Investigadores chinos desarrollan robot para cirugía ocular
Un equipo de investigadores chinos ha desarrollado un sistema robótico autónomo capaz de realizar delicadas inyecciones dentro del espacio confinado del ojo humano, lo que podría mejorar potencialmente la precisión y la seguridad de las cirugías utilizadas para tratar enfermedades debilitantes de la retina.
El robot quirúrgico, desarrollado por un equipo del Instituto de Automatización de la Academia de Ciencias de China, realizó con éxito inyecciones subretinianas e intravasculares en pruebas con animales con un 100 por ciento de éxito, de acuerdo con un estudio publicado recientemente en la revista Science Robotics.
La cirugía ocular, en particular la que afecta a la retina, es muy compleja debido a las diminutas y blandas estructuras de este órgano. El nuevo sistema utiliza un conjunto de algoritmos de percepción espacial 3D, posicionamiento preciso multiescala y control de trayectoria para guiar un brazo robótico.
En los experimentos con fantomas del globo ocular, globos oculares porcinos extraídos del organismo y globos oculares animales en vivo, el robot autónomo redujo significativamente los errores de posicionamiento promedio en casi un 80 por ciento en comparación con la cirugía manual y en aproximadamente un 55 por ciento en comparación con la cirugía robótica controlada por el cirujano, según el estudio.
Estos resultados demuestran la viabilidad clínica de un robot microquirúrgico intraocular autónomo y su capacidad para mejorar la precisión, la seguridad y la consistencia de la inyección.
Un sistema autónomo de este tipo podría mejorar la consistencia y la seguridad quirúrgicas, acortar los períodos de formación de los cirujanos y, potencialmente, permitir operaciones oculares complejas en las zonas remotas o los entornos extremos donde no hay cirujanos especialistas disponibles, de acuerdo con los investigadores.